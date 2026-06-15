To już dwudziesty czwarty Ranking Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej”. Pokazujemy w nim, które kancelarie są największe, ale też wyróżniamy ekspertów w różnych dziedzinach prawa i poszczególnych segmentach usług prawnych. To także okazja do przyjrzenia się temu, jakie są obecnie trendy na rynku tych usług.

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Wśród największych kancelarii nastąpiło nieco przetasowań w klasyfikacji pod względem liczby prawników. Na trzecie miejsce w zestawieniu awansowała Baker McKenzie, a na czwarte Raven.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Wśród wielu innych zestawień naszego rankingu jednym z najbardziej prestiżowych jest to podsumowujące obsługę największych transakcji na polskim rynku. Kapituła rankingowa złożona z ekspertów ze świata bankowości i rynków kapitałowych za transakcję roku 2025 uznała przejęcie przez Erste Group 49 proc. akcji Santander Bank Polska oraz 50 proc. udziałów w Santander TFI od Santander Group za około 7 mld euro. To sprzedaż trzeciego co do wielkości banku w Polsce i największa transakcja pod względem wartości w historii kraju. Jednocześnie to największe transgraniczne przejęcie w europejskim sektorze bankowym od ponad dwóch dekad. Transakcję tę obsługiwały kancelarie Rymarz Zdort Maruta, Greenberg Traurig oraz Baker McKenzie.

Które kancelarie są największe i które mają do czynienia z wielkimi transakcjami – można dość obiektywnie wskazać. Trudniej uznać, kto jest tak ogólnie najlepszy. Próbę odpowiedzi może dać zsumowanie wszystkich rekomendacji i wyróżnień w różnych kategoriach rankingowych. Tu prym wiedzie Clifford Chance, która zdobyła 16 wyróżnień: osiem rekomendacji dla zespołów – m.in. w obszarach prawa bankowego i finansowego, fuzji i przejęć, private equity czy arbitrażu – oraz osiem rekomendacji indywidualnych potwierdza jej wszechstronność. Drugie miejsce zajęła kancelaria Rymarz Zdort Maruta z 15 wyróżnieniami, a trzecie – Sołtysiński Kawecki & Szlęzak z 12 wyróżnieniami.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Miarą klasy prawnika są nie tylko jego umiejętności zawodowe czy talent do zarabiania, ale też działania, za które pieniędzy nie inkasuje. Nagrody za działalność pro bono otrzymały kancelarie Rödl (za pomoc uchodźcom) oraz Olesiński i Wspólnicy (za zaangażowanie w obronę praw zwierząt).

Ostra walka na rynku prawniczym

Jak co roku poprosiliśmy uczestników rankingu o refleksje na temat stanu rynku usług prawnych w Polsce. A jest to rynek, gdzie z roku na rok zaostrza się walka konkurencyjna. O ile największe kancelarie już tak dynamicznie nie rozwijają swoich zespołów jak kilka lat temu, to rosną w siłę kancelarie średniej wielkości – kilkunasto- i kilkudziesięcioosobowe.

Zdaniem Pawła Zdorta, partnera zarządzającego w kancelarii Rymarz Zdort Maruta, polski rynek usług prawnych jest prawdopodobnie najbardziej konkurencyjny w Europie, a jego struktura wciąż jest silnie rozdrobniona. – Klienci mają do wyboru pełne spektrum podmiotów: od czołowych kancelarii międzynarodowych, przez globalne sieci ze środkowej półki i graczy regionalnych, po całą paletę polskich kancelarii niezależnych – wylicza Zdort.

Szefowa takiej właśnie polskiej specjalistycznej kancelarii, Joanna Affre, uważa, że mniejsze kancelarie mają swoje atuty w postaci wiedzy i doświadczenia eksperckiego. – Zresztą wielu prawników pracujących w wyspecjalizowanych małych kancelariach to często osoby, które przeszły przez wielkie korporacje prawnicze i mają we krwi standardy tam obowiązujące, a jednocześnie dokładnie wiedzą, czego nie chcą powielać w swoich kancelariach. Za to mniejsze kancelarie mogą zaoferować dużą elastyczność w przystosowaniu się do potrzeb klientów – wyjaśnia Joanna Affre.

Strategiczne inwestycje to zlecenia dla prawników

Tradycyjnie najcenniejszym kawałkiem prawniczego tortu są wielkie transakcje. Jak przyznaje Andrzej Pośniak, partner zarządzający w CMS, w ubiegłym roku na rynku prawniczym było duże zapotrzebowanie na usługi związane z obsługą transakcji bankingowych w rozumieniu finansowania korporacyjnego, w tym dotyczącego m.in. fuzji i przejęć, oraz finansowania transakcji nieruchomościowych.

– Choć w energetyce odnawialnej dał się zauważyć zastój, to jednocześnie strategiczne inwestycje Skarbu Państwa wciąż generują sporo zleceń – przyznaje Pośniak.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Jednak nie tylko fuzjami i przejęciami czy obsługą emisji akcji zajmują się polscy prawnicy. Marcin Olechowski, partner zarządzający w kancelarii SK&S, dorzuca do tego obsługę postępowań antymonopolowych i konsumenckich.

– Tu chodzi nie tylko o asystę przy samym postępowaniu przed UOKiK, ale też np. o audyt firmy pod kątem zgodności z przepisami prawa konkurencji – wyjaśnia lider SK&S.

Z kolei Joanna Wierzejska, partner w DZP, zwraca uwagę na zwiększenie zamówień z sektora zbrojeniowego, przy czym zastrzega, że są to ambitne dla prawników zadania. – To sektor silnie regulowany i wymagający wyjątkowo skrupulatnego podejścia do konstruowania umów dotyczących wielu aspektów prawa. W tym sektorze jest też sporo fuzji i przejęć, które też wymagają kompleksowej obsługi prawnej – zauważa Joanna Wierzejska.

Nowe zagraniczne kancelarie wchodzą na rynek

Z obserwacji Pawła Zdorta wynika, że Polska gospodarka w ostatnich latach budzi duże zainteresowanie zagranicznych inwestorów.

– Można wręcz powiedzieć, że jest podobne do tego na początku lat 90., choć dziś wynika ono przede wszystkim z dojrzałości naszego rynku i stabilności wzrostu gospodarczego. Wątpię jednak, by w ślad za inwestorami pojawiły się w najbliższym czasie nad Wisłą najbardziej renomowane kancelarie amerykańskie czy brytyjskie – ocenia Zdort. Dodaje, że trend jest raczej odwrotny: silna konkurencja i relatywnie niskie marże sprzyjają raczej zamykaniu biur przez największych globalnych graczy i wchodzeniu na rynek kancelarii międzynarodowych ze średniej półki.

Jedną z takich kancelarii jest Pinsent Mansons, polskie wcielenie funkcjonującej od dawna brytyjskiej kancelarii (nie wzięła udziału w rankingu, bo w 2025 jeszcze nie działała). Specjalizuje się w obsłudze transakcji, a stworzyli ją prawnicy z doświadczeniem w czołowych polskich firmach prawniczych. Jeden z jej liderów, Jakub Marcinkowski, zauważa, że skończył się już czas wielkich transakcji opiewających na miliardy złotych. – Takie właśnie gigantyczne transakcje obsługiwali giganci prawniczego rynku. Teraz kancelarie kilkudziesięcioosobowe, takie jak nasza, bez trudu dają sobie radę z obsługą wszelkich transakcji M&A na polskim rynku – uważa Marcinkowski.

24. Ranking Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” - wyniki

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