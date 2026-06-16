Wyróżnione przez kapitułę projekty pokazują szeroki obraz rynku. Z jednej strony mamy rekordowe transakcje w sektorze finansowym i największe przejęcia w historii polskiej gospodarki, z drugiej – dynamiczny rozwój rynku private equity, spektakularne debiuty giełdowe oraz wielomiliardowe programy finansowania wspierające ekspansję krajowych przedsiębiorstw. Wśród nagrodzonych projektów znalazły się także przedsięwzięcia związane z transformacją energetyczną, rozwojem nowoczesnych technologii i ekspansją zagraniczną polskich firm. Łącznie tworzą one obraz gospodarki, która przyciąga międzynarodowy kapitał, buduje własnych globalnych liderów i coraz śmielej konkuruje na rynkach zagranicznych. Wyróżnione transakcje odzwierciedlają najważniejsze trendy kształtujące współczesny biznes: konsolidację sektora finansowego, rozwój rynku kapitałowego, cyfryzację, transformację energetyczną oraz rosnącą aktywność polskich przedsiębiorstw poza granicami kraju.

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To również dowód na rosnącą rolę kancelarii prawnych, które coraz częściej stają się nie tylko doradcami, ale partnerami wspierającymi strategiczne decyzje biznesowe. Współczesne transakcje wymagają bowiem nie tylko perfekcyjnej znajomości prawa, ale również rozumienia modeli biznesowych, regulacji sektorowych, oczekiwań inwestorów oraz ryzyk związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw na globalnym rynku.

Redakcja „Rzeczpospolitej" wyróżnia kancelarie, które szczególnie skutecznie wspierają klientów przy najważniejszych przedsięwzięciach gospodarczych. Oceniane są nie tylko kompetencje prawne, ale również zdolność do koordynowania wielowątkowych procesów, zarządzania dużymi zespołami specjalistów oraz sprawnego prowadzenia negocjacji między stronami transakcji.

W ramach rankingu najważniejsze projekty klasyfikowane są w ośmiu kategoriach: fuzje i przejęcia, private equity; rynki kapitałowe; finansowanie dłużne; restrukturyzacja; transakcje zagraniczne; nieruchomości oraz venture capital i technologie i innowacje. Projekty zgłaszają same kancelarie, natomiast ich znaczenie ocenia niezależna kapituła złożona z ekspertów rynku finansowego, przedstawicieli banków inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych.

Spośród wszystkich zgłoszeń wyłoniono 14 najważniejszych transakcji roku. To właśnie udział w tych przedsięwzięciach decydował o końcowej pozycji kancelarii w rankingu. Najwyższe miejsca zajęły kancelarie Greenberg Traurig, Rymarz Zdort Maruta oraz White & Case. Każda z nich doradzała przy czterech spośród czternastu najważniejszych transakcji, a dwie uczestniczyły również w obsłudze Transakcji Roku.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Rynek coraz bardziej dojrzały

Zdaniem członków kapituły tegoroczne zgłoszenia pokazały wyjątkowo wysoką aktywność rynku oraz rosnącą skalę realizowanych projektów.

– Tegoroczny ranking pokazuje wyjątkowo wysoką aktywność rynku finansowego w obszarze transakcji o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki oraz regionu CEE. Zgłoszone projekty charakteryzują się rekordowymi wartościami, często przekraczającymi kilkadziesiąt miliardów złotych, oraz rosnącą złożonością wynikającą z ich wielojurysdykcyjnego charakteru i udziału międzynarodowych konsorcjów instytucji finansowych i inwestorów – podkreśla Monika Karolak, dyrektorka zarządzająca Pekao Investment Banking.

Jak dodaje przewodnicząca kapituły, szczególnie widoczna jest koncentracja kapitału w sektorach kluczowych dla przyszłego rozwoju gospodarki.

– Szczególną rolę odgrywają projekty wspierające transformację energetyczną, w tym finansowanie nowych mocy wytwórczych, rozwój OZE oraz inwestycje w infrastrukturę przesyłową i magazynowanie energii. Istotnym trendem pozostaje także dynamiczny rozwój sektora technologicznego i e-commerce, widoczny w licznych transakcjach M&A oraz inwestycjach private equity – wskazuje.

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Rosnące wymagania wobec kancelarii dostrzega także Magdalena Lewandowska-Gładka, adwokatka i dyrektorka prawna Departamentu Bankowości Inwestycyjnej Noble Securities.

– Transakcje stają się coraz bardziej selektywne i wymagają od prawników interdyscyplinarności, łączenia dogłębnej wiedzy prawnej z umiejętnościami stricte biznesowymi. Na uwagę zasługują transakcje przyciągające zagranicznych inwestorów, ale także te, które pokazują ekspansję polskich spółek na rynkach zagranicznych – mówi.

Podobnie ocenia sytuację Ewa Jakubczyk-Cały, partner zarządzająca PKF Consult.

– W zgłoszonych transakcjach widać ogromną aktywność przedsiębiorstw, które myślą o rozwoju i ekspansji, a kancelarie prawne skutecznie wspierają je w realizacji ambitnych planów. Coraz większą rolę odgrywa międzynarodowy kapitał, ale równie istotny jest fakt, że to polscy przedsiębiorcy coraz śmielej wychodzą na rynki zagraniczne – podkreśla.

Transakcja Roku

Największe uznanie kapituły zdobyło przejęcie przez Erste Group 49 proc. akcji Santander Bank Polska oraz 50 proc. udziałów w Santander TFI od Santander Group za około 7 mld euro.

To nie tylko największa transakcja przeprowadzona w historii polskiego rynku finansowego, ale także największe transgraniczne przejęcie w europejskiej bankowości od ponad dwudziestu lat.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

– Podpisanie umowy nabycia przez Erste Bank 49 proc. akcji Santander Bank Polska oraz 50 proc. akcji Santander TFI za łączną kwotę 7 mld euro stanowi przełomową transakcję na polskim rynku finansowym. Obejmuje sprzedaż trzeciego co do wielkości banku w Polsce i jest największą transakcją pod względem wartości w historii kraju. Jednocześnie to największe transgraniczne M&A w europejskim sektorze bankowym od ponad dwóch dekad – podkreśla Monika Karolak.

Jej zdaniem skala, złożoność oraz znaczenie tej operacji sprawiają, że zasługuje ona na miano Transakcji Roku.

– Połączenie dużej wartości, struktury transgranicznej oraz udziału wiodących instytucji czyni ją wyjątkowym przykładem strategicznej transformacji sektora bankowego. Dodatkowo jej wpływ na postrzeganie Polski jako atrakcyjnego rynku dla inwestycji kapitałowych ma istotne znaczenie dla całego regionu – ocenia.

Sukces polskiej technologii

Jedną z najciekawszych transakcji private equity była sprzedaż spółki IAI przez fundusz MCI do Montagu Private Equity.

Dla rynku jest to przykład skutecznego budowania wartości przez inwestora finansowego oraz potwierdzenie, że polskie spółki technologiczne mogą skutecznie konkurować na arenie międzynarodowej.

– MCI zainwestowało w 2018 roku 140 mln zł w 51 proc. akcji IAI. W wyniku współpracy przedsiębiorców z funduszem spółka sześciokrotnie zwiększyła skalę działalności przy zachowaniu bardzo wysokiej rentowności i zdolności generowania gotówki. Sprzedając pakiet akcji, fundusz osiągnął ponad trzykrotny wzrost wartości inwestycji – wskazuje Ryszard Hermanowski, dyrektor zarządzający Haitong Bank Polska.

Jak podkreśla, transakcja była również wymagającym projektem dla doradców prawnych.

– Po obu stronach stołu negocjacyjnego siedzieli profesjonalni inwestorzy finansowi. Tego rodzaju transakcje wymagają od prawników najwyższych kwalifikacji i nie pozostawiają miejsca na najmniejsze błędy. To wspaniała historia spółki i świetny przykład wartości stworzonej przez polskich przedsiębiorców – dodaje.

Giełda wraca do gry

Wśród najważniejszych wydarzeń na rynku kapitałowym kapituła wyróżniła debiut Diagnostyki.

Oferta publiczna lidera rynku laboratoriów medycznych była jednym z największych IPO w Europie w 2025 roku.

– IPO Diagnostyki było spektakularnym wydarzeniem na rynku kapitałowym. Oferta o wartości 1,7 mld zł cieszyła się ogromnym zainteresowaniem inwestorów i uplasowała się w czołówce debiutów giełdowych przeprowadzonych na europejskich parkietach, wzmacniając pozycję GPW – podkreśla Magdalena Lewandowska-Gładka.

Transakcja została wyróżniona nie tylko ze względu na wartość, ale także dlatego, że potwierdziła zdolność polskiego rynku kapitałowego do przeprowadzania ofert publicznych o europejskiej skali.

Historia sukcesu Asseco

Szczególne miejsce w tegorocznym zestawieniu zajmuje także transakcja związana z Asseco.

Dla kapituły była ona symbolem sukcesu polskiej przedsiębiorczości oraz przykładem długofalowego budowania wartości przez założyciela firmy.

– Pamiętam Asseco jeszcze z czasów, gdy w Rzeszowie zatrudniało kilkanaście osób. Dziś jest jednym z największych koncernów technologicznych na świecie. To historia niezwykłej dynamiki rozwoju, ekspansji międzynarodowej i wizji Adama Górala – mówi Ewa Jakubczyk-Cały.

Jej zdaniem znaczenie miała nie tylko sama wartość projektu, ale również jego wielowątkowy charakter.

– To była bardzo skomplikowana transakcja przeprowadzona na spółce publicznej z zachowaniem wszystkich wymogów regulacyjnych. Obejmowała także programy menedżerskie i dodatkowe rozwiązania korporacyjne. Jej realizacja wymagała szerokiego wachlarza kompetencji prawnych i biznesowych – podkreśla.

Finansowanie rozwoju

Wśród największych projektów finansowania dłużnego wyróżniono pozyskanie przez LPP finansowania o wartości 13,5 mld zł od syndykatu 21 banków.

– Była to jedna z największych transakcji finansowania dłużnego przeprowadzonych przez spółkę notowaną na GPW. Tak elastyczna i długoterminowa struktura finansowania daje grupie możliwość dalszego przyspieszenia ekspansji zagranicznej oraz skalowania działalności na rynku europejskim – ocenia Magdalena Izdebska, zastępczyni dyrektora Bankowości Inwestycyjnej Noble Securities.

Dla kapituły znaczenie tej transakcji wynikało nie tylko z jej skali, ale także z wpływu na dalszy rozwój jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek.

Energia przyszłości

Wśród projektów wspierających transformację energetyczną szczególne uznanie zdobyło finansowanie projektu BC-Wind realizowanego przez Ocean Winds.

– Pozyskanie finansowania o wartości około 2 mld euro stanowi przełomowy moment dla rozwoju rynku morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Transakcja potwierdza zarówno dojrzałość offshore wind jako klasy aktywów infrastrukturalnych, jak i zdolność polskiego rynku do finansowania kolejnych wielkoskalowych projektów offshore – podkreśla Magdalena Izdebska.

To przykład transakcji, która wykracza poza wymiar biznesowy i ma znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz realizacji celów transformacji energetycznej.

Polskie firmy coraz śmielej za granicą

Kapituła zwróciła również uwagę na projekty pokazujące rosnącą międzynarodową aktywność polskich przedsiębiorstw.

– Ekspansja zagraniczna Autopay zasługuje na wyróżnienie jako transakcja o wysokim stopniu złożoności regulacyjnej, technologicznej i operacyjnej. Jej znaczenie wykracza poza interes samej spółki. Potwierdza zdolność polskiego sektora fintech do skalowania rozwiązań płatniczych na rynkach międzynarodowych i wzmacnia pozycję Polski w cyfrowej gospodarce – mówi Małgorzata Bobrowska, partner zarządzająca i współzałożycielka Resource Partners.

Podobne znaczenie ma zakup samolotów Airbus przez LOT.

– To transakcja strategiczna, istotna nie tylko dla przewoźnika, lecz także dla polskiej gospodarki i infrastruktury transportowej. Skala zobowiązania, wielowymiarowe negocjacje i długoterminowy wpływ na konkurencyjność narodowego przewoźnika uzasadniają jej wyróżnienie w kategorii transakcji zagranicznych – podkreśla Bobrowska.

Wspólny mianownik

Choć wyróżnione projekty reprezentują różne branże i kategorie, mają wspólny mianownik. Wszystkie pokazują rosnącą dojrzałość polskiego rynku, zdolność do realizacji coraz bardziej złożonych przedsięwzięć oraz umiejętność przyciągania kapitału krajowego i zagranicznego.

Są także dowodem na to, że kancelarie prawne stały się integralnym elementem procesu podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. W świecie, w którym transakcje angażują dziesiątki podmiotów, obejmują wiele jurysdykcji i podlegają coraz bardziej skomplikowanym regulacjom, sukces zależy nie tylko od inwestorów i przedsiębiorców, ale również od jakości doradztwa prawnego.

To właśnie dlatego tegoroczny ranking pokazuje kierunek, w którym zmierza polska gospodarka, coraz bardziej międzynarodowa, innowacyjna i gotowa do realizacji projektów o znaczeniu europejskim.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Kapituła typująca transakcje 2025 r.:

Monika Karolak, Head of Debt Advisory Pekao Investment Banking SA, przewodnicząca kapituły;

Małgorzata Bobrowska, partner zarządzająca i współzałożycielka Resource Partners;

Jacek Chwedoruk, dyrektor zarządzający Rothschild & Co Polska;

Tomasz Czechowicz, założyciel, partner zarządzający MCI Capital;

Ryszard Hermanowski, dyrektor zarządzający w Haitong Bank Polska;

Magdalena Izdebska, z-ca dyrektora Bankowości Inwestycyjnej, Noble Securities SA;

Ewa Jakubczyk-Cały, PKF Consult;

Magdalena Lewandowska-Gładka, dyrektor, Prawny Departament Bankowości Inwestycyjnej Noble Securities;

Jarosław Riopka, dyrektor ds. długu korporacyjnego, Noble Funds TFI SA;

Piotr Samojlik, partner zarządzający, VCP Vienna Capital Partners;

Witold Daniłowicz, radca prawny, Polski Związek Pracodawców Prawniczych;

Ewa Szadkowska, zastępczyni redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.

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