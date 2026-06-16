Najlepsze kancelarie – jak co roku – wyłoniliśmy na podstawie rekomendacji środowiska prawniczego, pozycji w międzynarodowych rankingach, prawniczych osiągnięć oraz badania opinii o kancelariach i prawnikach przeprowadzonego wśród dyrektorów oraz zarządzających departamentami prawnymi przedsiębiorstw i ekspertów z rynków kapitałowych. Kto zwyciężył wśród największych firm prawniczych?

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Clifford Chance na czele

W grupie dużych kancelarii, czyli firm zatrudniających powyżej 50 prawników, pierwsze miejsce zajęła kancelaria Clifford Chance. Uzyskała ona wyróżnienia zespołowe w ośmiu obszarach: prawo bankowe i finansowe; energetyka i zasoby naturalne; prawo handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia; prawo konkurencji i antymonopolowe; prawo karne dla biznesu; private equity; restrukturyzacje i upadłości oraz sądowe rozwiązywanie sporów i arbitraż.

Jeśli dołączyć do tego wskazania indywidualne dla prawników tej kancelarii, to Clifford Chance ma łącznie 16 wyróżnień – osiem zespołowych i osiem indywidualnych. Wśród wyróżnionych prawników znaleźli się: Grzegorz Namiotkiewicz, Daniel Kopania, Agnieszka Janicka (wskazana dwukrotnie: w obszarze prawa handlowego, korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz private equity), Iwona Terlecka, Miłosz Gołąb, Jarosław Lorenc i Bartosz Krużewski.

– Ostatni rok był kolejnym dobrym rokiem dla naszej kancelarii, choć nie brakowało w nim wyzwań. Wśród nich z pewnością warto wymienić wymagające otoczenie makroekonomiczne, większą ostrożność inwestorów czy rosnącą złożoność regulacyjną. Na naszą branżę mocno wpływa również rozwój technologiczny, który stawia przed kancelariami nowe wyzwania w obszarze zarządzania ryzykiem, ochrony danych i cyberbezpieczeństwa – mówi mec. Agnieszka Janicka, partner zarządzająca biurem Clifford Chance w Warszawie.

Prawniczka podkreśla też, że realne korzyści w zakresie efektywności przynoszą narzędzia oparte na AI. – Klienci oczekują dziś jednak nie tylko wsparcia prawnego, ale także praktycznego doradztwa w zakresie bezpiecznego wdrażania nowych technologii i rozwiązań. To wszystko przekłada się na potrzebę bardziej zintegrowanego podejścia do ryzyka. W takich warunkach kluczowa pozostaje elastyczność, konsekwentne inwestowanie w ludzi, kompetencje technologiczne i innowacje, które pozwalają nam odpowiadać na bieżące potrzeby rynku i naszych klientów – zaznacza.

– Mimo zmian w otoczeniu, nadal jednym z najważniejszych czynników, które budują naszą pozycję na rynku, jest nasza zdolność do szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby klientów oraz umiejętność łączenia globalnych kompetencji ze znajomością lokalnego rynku – dodaje mecenas.

Rymarz Zdort Maruta i SK&S wśród liderów zestawienia

Drugie miejsce zajęła kancelaria Rymarz Zdort Maruta, która uzyskała 12 wyróżnień – sześć zespołowych i sześć indywidualnych. Kancelaria została wyróżniona w sześciu dziedzinach: prawo farmaceutyczne i medyczne; prawo handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia; ochrona prywatności i danych osobowych; private equity; restrukturyzacje i upadłości oraz TMT – informatyka, media, telekomunikacja. Do tego dochodzą wskazania indywidualne dla prawników tej kancelarii: Tomasza Kaczyńskiego, Piotra Fedorowicza, Piotra Kaliny, Pawła Zdorta, Magdaleny Pyzik-Waląg i Marcina Maruty.

Na trzecim miejscu znalazła się kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (SK&S), która uzyskała łącznie 10 wyróżnień – siedem zespołowych i trzy indywidualne. Wyróżniono ją w obszarach: prawo bankowe i finansowe; doradzanie prywatnym klientom; prawo konkurencji i antymonopolowe; prawo ochrony środowiska; prawo pracy; sądowe rozwiązywanie sporów i arbitraż oraz prawo własności intelektualnej. Kancelaria uzyskała także trzy wyróżnienia indywidualne – dla Sławomira Łuczaka, Krzysztofa Kantona i Agnieszki Fedor, co umacnia jej pozycję w ścisłej czołówce.

Kancelarie wdrażają AI, ale granicą pozostaje bezpieczeństwo danych

– Duże kancelarie są dziś na podobnym etapie: korzystają z zewnętrznych narzędzi AI, w tym specjalistycznych systemów dla prawników, ale bardziej zaawansowane firmy budują też własne narzędzia agentowe. Nie chodzi już tylko o testowanie AI, lecz o realne włączanie jej do pracy prawników, np. przy researchu, analizie i automatyzacji procesów – mówi „Rzeczpospolitej” mec. Mikołaj Sowiński, radca prawny i partner w kancelarii SK&S, ekspert w prawie nowych technologii, AI, IT oraz mediów i telekomunikacji.

Prawnik zwraca też uwagę, że podejście klientów do AI nie jest jednolite – zależy od branży, ale też od poziomu technologicznej dojrzałości organizacji. – Oczekiwania klientów są skrajnie różne: jedni chcą zakazu korzystania z AI, inni dopuszczają ją tylko za zgodą, a są też tacy, którzy wręcz wymagają jej używania, licząc na większą efektywność i niższe koszty. Granicą nieprzekraczalną pozostaje jednak tajemnica zawodowa. Dokumenty klienta i dane wrażliwe nie mogą trafiać do systemów, które nie dają odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa – zaznacza mec. Sowiński.

Rozwój AI wymusza też pytanie o to, jak szkolić młodych prawników, by technologia nie zastąpiła nauki prawa. – Poważne kancelarie nie traktują AI jako sposobu na zastąpienie juniorów. To byłoby krótkowzroczne. Młodzi prawnicy muszą nadal uczyć się prawa, a nie tylko obsługi narzędzi. AI może być sparingpartnerem: pomagać, przyspieszać analizę i automatyzować część pracy, ale nie może zwalniać prawnika z myślenia, weryfikacji i odpowiedzialności za końcowy efekt – dodaje mecenas.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Silna grupa pościgowa

Za pierwszą trójką znalazły się kancelarie, które także uzyskały kilka wskazań zespołowych. CMS wyróżniono w pięciu obszarach: nieruchomości; energetyka i zasoby naturalne; ochrona prywatności i danych osobowych; prawo bankowe i finansowe oraz prawo budowlane.

Cztery wyróżnienia zespołowe otrzymała kancelaria Greenberg Traurig – w nieruchomościach, prawie pracy, private equity oraz rynkach kapitałowych i doradztwie regulacyjnym.

Po trzy wskazania zespołowe uzyskały: Domański Zakrzewski Palinka, Osborne Clarke oraz Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. DZP wyróżniono w doradzaniu prywatnym klientom, ochronie środowiska i zamówieniach publicznych. Osborne Clarke znalazła się wśród najlepszych w prawie farmaceutycznym i medycznym, prawie własności intelektualnej oraz TMT. Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy uzyskała wskazania w ochronie prywatności i danych osobowych, TMT oraz prawie własności intelektualnej.

Po dwa wyróżnienia zespołowe przypadły kancelariom: Baker McKenzie, DWF Poland, Gessel Koziorowski, White & Case oraz WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Po jednym wskazaniu uzyskały: BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy, Dubois i Wspólnicy, Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy, JDP Drapała Chomiuk & Partners, PwC Legal, SPCG Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski oraz SSW Spaczyński Szczepaniak Wickel Goździowska.

W grupie dużych kancelarii przyznano łącznie 56 wyróżnień zespołowych, które trafiły do 20 firm – a jeśli doliczyć wskazania indywidualne, co najmniej jedno wyróżnienie uzyskało 25 kancelarii.

Typowani prawnicy

Wyróżnienia indywidualne pokazują, że w największych kancelariach liczą się nie tylko rozpoznawalne marki, ale także nazwiska konkretnych ekspertów.

Najwięcej wskazań indywidualnych – osiem i pozycję lidera w tym zestawieniu – uzyskała kancelaria Clifford Chance. Sześć takich wyróżnień przypadło kancelarii Rymarz Zdort Maruta. Po cztery wskazania indywidualne uzyskali prawnicy Baker McKenzie, Filipiak Babicz Legal oraz Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Po trzy wyróżnienia indywidualne przypadły prawnikom kancelarii: Gessel Koziorowski; Kopeć Zaborowski; Olesiński i Wspólnicy; PwC Legal oraz Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Po dwa wskazania indywidualne uzyskali prawnicy Greenberg Traurig, JDP Drapała Chomiuk & Partners, Osborne Clarke oraz WKB Lawyer.

W tym roku czworo prawników uzyskało więcej niż jedno wyróżnienie. To Agnieszka Skorupińska z Baker McKenzie, wskazana w obszarach energetyki i zasobów naturalnych oraz ochrony środowiska; Agnieszka Janicka z Clifford Chance, wyróżniona w prawie handlowym, korporacyjnym, fuzjach i przejęciach oraz private equity; Maciej Zaborowski z Kopeć Zaborowski, wskazany w prawie karnym dla biznesu oraz TMT; a także Agnieszka Sztoldman z Osborne Clarke, wyróżniona w prawie farmaceutycznym i medycznym oraz prawie własności intelektualnej. Łącznie przyznano 56 wyróżnień indywidualnych. Otrzymało je 52 prawników.

Przypomnijmy, że wyróżnień udzielały kancelarie, które musiały wybierać także spośród konkurentów. Zliczone głosy, kwestie sporne oraz wyniki remisowe rozstrzygała kapituła redakcyjna złożona z zastępczyni redaktora naczelnego i szefowej działu Prawo Ewy Szadkowskiej, Sławomira Wikariaka i Marka Kobylańskiego – zastępców szefowej działu Prawa oraz Marka Kutarby – dyrektora wydawniczego. Cały proces realizowaliśmy pod okiem audytora – mec. Witolda Daniłowicza.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska