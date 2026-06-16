Wyraźnym liderem jest ponownie kancelaria RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy. Uzyskała ona wyróżnienia w czterech obszarach zespołowych: doradzanie prywatnym klientom; prawo handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia; prawo karne dla biznesu oraz sądowe rozwiązywanie sporów i arbitraż. Do tego dochodzą cztery wskazania indywidualne dla prawników kancelarii – Karola Macieja Szymańskiego w doradzaniu prywatnym klientom, Marcina Olchowicza w prawie karnym dla biznesu, Dariusza Kulgawczuka w sporach i arbitrażu oraz Anety Pankowskiej we własności intelektualnej.
– Specyfika i pewna przewaga naszej pracy z klientem w porównaniu z większymi kancelariami polega na tym, że możemy być bardziej osobiście zaangażowani w jego sprawy, lepiej rozpoznać jego rzeczywiste potrzeby i efektywniej dopasować zespół do ich osiągnięcia. Jesteśmy elastyczni i dynamiczni, bo nie musimy przechodzić wszystkich wewnątrzorganizacyjnych procedur między departamentami czy z udziałem centrali w ramach sieci. Klienci widzą, że od razu po przedstawieniu problemu są zaopiekowani, a ich cele są realizowane – podkreśla w rozmowie z „Rzeczpospolitą” mec. Karol Maciej Szymański, partner zarządzający RKKW.
RKKW nadal kojarzy się przede wszystkim ze sporami, fuzjami i przejęciami (M&A) oraz prawem korporacyjnym, ale coraz większe znaczenie mają też własność intelektualna, nowe technologie i sukcesja. – Jeszcze kilka lat temu powiedziałbym, że głównie napędzają nas spory czy transakcje, bo jesteśmy znani jako specjaliści od konfliktów, prawa spółek i projektów M&A. Dalej to jest nasze podstawowe zajęcie, ale bardzo silni jesteśmy także w obszarze nowych technologii i IP. Aktualnie prawa niematerialne nabierają na znaczeniu, stają się fundamentem sektorów gospodarki i osiągają wartości o wiele większe niż to, co namacalne – dodaje.
Prawnik zwrócił także uwagę, że osobnym polem doradztwa stała się transformacja firm rodzinnych, które powstawały na początku wolnej Polski i dziś przechodzą etap przekazywania kontroli nad nimi i większej profesjonalizacji zarządzania. – W przeprowadzaniu bezpiecznych sukcesji pomagamy aktywnie już od kilku lat. Jesteśmy w takim punkcie gospodarki, w którym rodzinne biznesy mają często 30–35 lat i w naturalny sposób przechodzą fazę przekazywania sterów. To jest morze problemów: trzeba uporządkować procesy korporacyjne, zapewnić rodzinie bezpieczeństwo, czasem przygotować firmę do sprzedaży inwestorowi branżowemu albo funduszowi, a potem pomóc w zorganizowaniu prawnie tego, co zrobić ze środkami – mówi mec. Szymański.
Drugą pozycję zajęły ex aequo dwie kancelarie: Kondracki Celej Adwokaci oraz MFW Fiałek & Partners Law Firm – każda z łącznym dorobkiem sześciu wyróżnień, po trzy zespołowe i trzy indywidualne.
Kondracki Celej Adwokaci zdobyła wyróżnienia zespołowe w obszarach: prawo handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia; private equity oraz prawo karne dla biznesu. Wskazania indywidualne otrzymali Rafał Celej – w dwóch dziedzinach: prawo handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia oraz private equity – a także Marcin Kondracki w obszarze prawa karnego dla biznesu.
MFW Fiałek & Partners Law Firm otrzymała wyróżnienia zespołowe w obszarach: prawo handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia; private equity oraz nieruchomości. Wyróżnienia indywidualne trafiły do Mirosława Fiałka – w prawie handlowym, korporacyjnym, fuzjach i przejęciach oraz private equity – a także do Rafała Siemieńca w obszarze nieruchomości.
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Tuż za nimi znalazła się kancelaria Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, która uzyskała łącznie pięć wyróżnień: dwa zespołowe i trzy indywidualne. Wyróżnienia zespołowe otrzymała w obszarach prawa farmaceutycznego i medycznego oraz prawa konkurencji i antymonopolowego, a wskazania indywidualne przypadły Paulinie Kieszkowskiej, Ewie Rutkowskiej i Marcinowi Kolasińskiemu.
Cztery wyróżnienia zdobyła kancelaria ftl Długosz Stolarski – jedno zespołowe w obszarze prawa bankowego i finansowego oraz trzy indywidualne: dla Zbigniewa Długosza, Mateusza Frankego i Konrada Stolarskiego.
Po trzy wyróżnienia – liczone zespołowo i indywidualnie – uzyskały także m.in. Affre i Wspólnicy; Clyde Krasnodębski Kulińska i Wspólnicy; Oleś Rysz Sarkowicz; SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk oraz ZABOROWSKA Kancelaria Adwokacka. Dwa wyróżnienia zespołowe zdobyła ponadto kancelaria Krzysztof Rożko i Wspólnicy. Łącznie jakiekolwiek wyróżnienie – zespołowe lub indywidualne – uzyskało w tym roku ok. 50 kancelarii.
Spośród prawników z mniejszych kancelarii dwoje otrzymało więcej niż jedno wyróżnienie indywidualne. To wspomniany już Rafał Celej z kancelarii Kondracki Celej Adwokaci – w obszarach prawo handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia oraz private equity – oraz Mirosław Fiałek z MFW Fiałek & Partners Law Firm, który został wyróżniony w tych samych dziedzinach.
Po trzy wskazania indywidualne zgromadziły kancelarie ftl Długosz Stolarski; Kieszkowska Rutkowska Kolasiński; Kondracki Celej Adwokaci oraz MFW Fiałek & Partners Law Firm. Cztery wskazania indywidualne, najwięcej w tej grupie, uzyskała kancelaria RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy.
Przypomnijmy, że wyróżnień udzielały kancelarie, które musiały wybierać także spośród konkurentów. Zliczone głosy oraz kwestie sporne i wyniki remisowe rozstrzygała kapituła redakcyjna złożona m.in. z zastępczyni redaktora naczelnego i szefowej działu Prawo Ewy Szadkowskiej, Sławomira Wikariaka i Marka Kobylańskiego – zastępców szefowej działu Prawa oraz Marka Kutarby – dyrektora wydawniczego. Cały proces realizowaliśmy pod okiem audytora – mec. Witolda Daniłowicza.
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