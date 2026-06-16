Już po raz dziewiąty w Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” wzięliśmy pod lupę innowacyjne rozwiązania oraz technologie stosowane przez polskie firmy prawnicze. Eksperci z naszej kapituły postanowili jednogłośnie przyznać nagrodę kancelarii DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski za system AnyLawyer – narzędzie AI do pracy kancelarii prawnych i zespołów prawnych w przedsiębiorstwach.

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Rozwiązanie pod rzeczywiste potrzeby prawnika

AnyLawyer umożliwia m.in. analizę dokumentów z automatycznym wykrywaniem kluczowych klauzul i ryzyk oraz odstępstw od wzorcowych dokumentów, zaawansowany research prawny z integracją wszystkich publicznie dostępnych polskich źródeł prawa, a każda odpowiedź zawiera odniesienia do lokalizacji w dokumentach źródłowych. Dzięki automatyzacji due diligence i innych złożonych procesów narzędzie pozwala na jednoczesną analizę całych portfeli dokumentów, co przekłada się na oszczędność czasu.

Co istotne, AnyLawyer umożliwia kolaborację pomiędzy prawnikami, a także pomiędzy prawnikami i klientami, przy jednoczesnym wykorzystaniu narzędzi sztucznej inteligencji w procesie analizy dokumentów i pracy projektowej. Dzięki temu klienci mogą w nim uczestniczyć, na bieżąco śledzić postępy prac i wspólnie z prawnikami weryfikować wnioski generowane przez system. Zasiadający w kapitule Jakub Kozioł – managing partner w firmie The Heart Legal – nie ma wątpliwości, że AnyLawyer to jedno z przełomowych polskich narzędzi AI dla prawników. – Autorska, krajowa technologia konkurująca dziś z globalnymi liderami, w pełni dostosowana do specyfiki polskiego prawa i bezpiecznie przetwarzająca dane wyłącznie w Unii Europejskiej – wylicza.

Wtóruje mu mec. Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. – To technologia tworzona przez polską kancelarię, oparta na sprawdzonych źródłach, weryfikowalnych cytowaniach i odpowiedzialnym korzystaniu z AI – podkreśla. Z kolei Jakub Barwaniec, co-founder i CEO Pergaminu – platformy do automatyzacji umów – zwraca uwagę, że AnyLawyer nie jest kolejną nakładką na AI, lecz rozwiązaniem projektowanym pod rzeczywiste potrzeby pracy prawnika. – Na uznanie zasługuje konsekwencja DSK w rozwijaniu własnej technologii na poziomie odpowiadającym standardom międzynarodowym – jednocześnie tworzonej lokalnie, w formule made in Poland – dodaje.

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Poza klasyczną rolą kancelarii

Za dwa zgłoszone rozwiązania kapituła wyróżniła kancelarię Greenberg Traurig. Pierwsze z nich to Themis – autorska platforma i narzędzie GT do benchmarkingu, czyli porównywania dojrzałości innowacyjnej działów prawnych klientów. Członek kapituły, mec. Tomasz Zalewski z kancelarii Zalewski Legal, zauważa, że obecnie wiele działów prawnych boryka się z wdrożeniami AI i zmianą modelu pracy. – Mierzenie ich dojrzałości innowacyjnej oparte na publicznej metodologii to pionierska i ciekawa ścieżka, którą podąża jeszcze niewiele kancelarii – podkreśla. Jakub Barwaniec dodaje, że benchmarking dojrzałości innowacyjnej klientów wykracza poza klasyczną rolę kancelarii i stawia ją w pozycji partnera transformacji. Doceniono również wdrożenie przez kancelarię narzędzia CoCounsel Thomson Reuters, które umożliwia ekstrakcję klauzul z setek dokumentów w czasie poniżej godziny, przy nadzorze prawników. W opinii mec. Włodzimierza Chróścika pokazuje to dojrzałe podejście kancelarii Greenberg Traurig do LegalTech. – AI wspiera analizę dokumentów i dużych zbiorów danych, pomagając prawnikom szybciej przejść od materiału do oceny i rekomendacji – wyjaśnia.

Doradztwo bliżej decyzji biznesowych

Za spójny model współpracy z klientem, oparty na dojrzałości operacyjnej, standaryzacji i projektowym podejściu do usług prawnych wyróżniono kancelarię Leśniewski Borkiewicz Kostka & Partners. Składa się na nią: praca bezpośrednio w środowisku klienta (Embedded Legal), opinie z kluczowymi wnioskami i poziomem ryzyka (Business First Policy) oraz produktyzowane usługi z określoną ceną (Legal Solutions Not Hours). – To kompleksowe nowe podejście, a nie zbiór narzędzi – wskazuje Jakub Kozioł z firmy The Heart Legal.

Mec. Tomasz Zalewski zwraca natomiast uwagę, że kancelaria zrobiła coś, o czym wiele się mówi, ale mało kto robi. – Określiła wobec klienta zobowiązania jakościowe i zobowiązała się je dotrzymać. Łatwo mówić o jakości post factum, trudniej dowieźć coś, co się obiecało – mówi ekspert. Z kolei w ocenie mec. Włodzimierza Chróścika LBKP trafnie odpowiada na zmianę oczekiwań klientów. – Doradztwo jest bliżej decyzji biznesowych, ryzyk i codziennych procesów, a rekomendacja ma być jasna i użyteczna – wskazuje prezes KRRP.

Odpowiedź na rozchwianą geopolitykę

Trzecie wyróżnienie trafiło do kancelarii Rymarz Zdort Maruta za rozwiązanie CSCE (Certified Sanctions Compliance Entity) – transgraniczny system certyfikacji zgodności z sankcjami i trade compliance, oparty na standardach UE i świadomie uwzględniający wpływ sankcji USA. W odpowiedzi na gwałtowny wzrost liczby reżimów sankcyjnych oraz rosnące ryzyka odpowiedzialności (w tym karnej) CSCE tworzy europejski benchmark należytej staranności. – Stworzony przez kancelarię Rymarz Zdort Maruta rodzaj benchmarku jest odpowiedzią na potrzebę tej konkretnej chwili, w której się znajdujemy. W rozchwianej sytuacji geopolitycznej, w której z dnia na dzień kolejne kraje wprowadzają kolejne sankcje, coraz trudniej prowadzić biznes, a zgłoszone do rankingu narzędzie wydaje się nadzwyczaj pomocne w ocenie bezpieczeństwa prawnego – zauważa Sławomir Wikariak, zastępca kierownika działu Prawo „Rzeczpospolitej”. Podobnego zdania jest Jakub Barwaniec. – Obszar sankcji należy dziś do najbardziej wymagających regulacyjnie wyzwań dla firm międzynarodowych. CSCE odpowiada na tę złożoność w sposób ambitny – kancelaria nie ograniczyła się do stworzenia kolejnej usługi doradczej, lecz podjęła próbę zbudowania własnego standardu certyfikacyjnego – podkreśla ekspert.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Opinie członków kapituły

co-founder i CEO Pergaminu – platformy do automatyzacji umów Jakub Barwaniec Tegoroczna edycja pokazuje wyraźny zwrot, ponieważ polskie kancelarie przestają być konsumentami innowacji, a stają się ich twórcami. Najmocniej wybrzmiały rozwiązania własne, projektowane pod realne potrzeby klientów. Cieszy mnie też dojrzałość kategorii – to już nie eksperymenty z AI, lecz przemyślane produkty, standardy i procesy realnie zmieniające pracę prawników.

prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik Innowacje mają sens wtedy, gdy wzmacniają warsztat prawnika i jakość pomocy. Wyróżnione projekty pokazują pracę na sprawdzonych źródłach, mierzenie wpływu LegalTech na czas pracy zespołów, lepsze osadzenie doradztwa w procesach klienta oraz sprawniejsze zarządzanie ryzykami i danymi. Czasem decyduje zaawansowane AI, a czasem świetnie zaprojektowany proces współpracy, zgodny z potrzebami klienta.

managing partner The Heart Legal Jakub Kozioł Tegoroczna edycja pokazuje wielowymiarowość innowacji w kancelariach prawnych. Doceniamy zarówno przełomowe polskie narzędzia AI dla prawników, dojrzałe modele obsługi klienta, jak i tworzenie nowych standardów regulacyjnych. Kancelaria przyszłości to nie tylko firma technologiczna, ale partner produktowy aktywnie kształtujący standardy całego rynku. Może to również szybko zmienić sam model rozliczeń, w którym klient coraz częściej będzie płacił za efekt, a nie za czas pracy prawnika.

radca prawny i założyciel kancelarii Zalewski Legal oraz Fundacji LegalTech Polska Tomasz Zalewski Tegorocznych laureatów łączy to, że każdy zbudował coś, co wykracza poza pojedynczą sprawę i pojedynczego klienta. W czterech różnych formach: własne narzędzie AI, autorska metodologia benchmarkingu innowacyjności, ustandaryzowany model obsługi, transgraniczny system certyfikacji. To już nie jest zwykłe „korzystamy z jakiejś technologii", lecz przemyślany produkt z myślą o wartości dla klienta.

zastępca kierownika działu Prawo w „Rzeczpospolitej” Sławomir Wikariak W tym roku członkowie kapituły zgodzili się przyznawać punkty w ramach dwóch kryteriów – „innowacje” oraz „impact”. Uznaliśmy bowiem, że nawet najbardziej innowacyjne narzędzie może w praktyce być stosunkowo niszowe. Po zsumowaniu największą liczbę punktów uzyskała kancelaria DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski. Wyróżnienia członkowie kapituły przyznawali indywidualnie, choć trafiły one ostatecznie do kancelarii, które pod względem zdobytych punktów uplasowały się na kolejnych pozycjach.