W regionalnej części Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej" – jak co roku – sprawdziliśmy, które kancelarie mają największe zespoły w poszczególnych częściach kraju. Liczyliśmy prawników świadczących usługi na rzecz kancelarii, a osobno – adwokatów i radców prawnych. Warto jednak pamiętać, że choć liczby te pokazują liczebność zespołu, nie przedstawiają profilu i specyfiki działania danej kancelarii.

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Choć to Warszawa pozostaje głównym ośrodkiem rynku usług prawnych, ranking pokazuje, że regionalne kancelarie mają własną mapę liderów i specjalizacji. O ich pozycji decyduje nie tylko liczba prawników, ale też typ klientów, lokalna gospodarka i obszary, w których zbudowały przewagę nad innymi firmami. Z rankingu wynika, że największe regionalne rynki prawnicze koncentrują się wokół Wrocławia, Krakowa, Poznania, Katowic i Trójmiasta – świadczy o tym zarówno liczba kancelarii ujętych w zestawieniu, jak i wielkość największych zespołów.

Każdy z tych rynków ma jednak własną specyfikę: jedne kancelarie rosną dzięki obsłudze przemysłu, inwestycji i nieruchomości, inne – dzięki pracy dla firm rodzinnych, wyspecjalizowanym praktykom albo sprawom masowym, takim jak spory frankowe. Duże zespoły działają też w Rzeszowie, Zielonej Górze, Białymstoku, Lublinie, Toruniu i Szczecinie.

Kto szuka dużej kancelarii poza stolicą, powinien spojrzeć na zachód kraju. Dolny Śląsk, Wielkopolska i Lubuskie pokazują trzy różne modele: silny ośrodek wielkomiejski we Wrocławiu, bardzo konkurencyjny rynek poznański i region z wyraźnie dominującym liderem.

Największą kancelarią na Dolnym Śląsku pozostaje Raven P. Krupa z Wrocławia, która utrzymała pierwszą pozycję sprzed roku. Kancelaria liczy aż 166 prawników, w tym 52 adwokatów i radców prawnych. To największy zespół w całym tegorocznym regionalnym zestawieniu.

Drugie miejsce, również bez zmiany, zajęła kancelaria Olesiński i Wspólnicy, także z Wrocławia. Tworzy ją 119 prawników, w tym 82 z uprawnieniami zawodowymi. Trzecia jest kancelaria Sobota Jachira – 82 prawników, w tym 67 adwokatów i radców prawnych. Wrocław pozostaje więc jednym z najmocniejszych regionalnych rynków prawniczych w Polsce, a trzy największe miejscowe kancelarie liczą łącznie ponad 360 prawników.

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W Wielkopolsce liderem pozostała poznańska kancelaria Grobla21 – Horbatowska Łuczak Kasiński Prażanowski. Ma 90 prawników, w tym 38 adwokatów i radców prawnych. Drugą pozycję utrzymała kancelaria Sowisło Topolewski – 78 prawników, w tym 54 z uprawnieniami. Na trzecie miejsce awansowała DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski z zespołem 70 prawników, w tym 45 adwokatów i radców prawnych. Poznańskie zestawienie – obok małopolskiego – okazuje się jednym z najdłuższych w naszym rankingu; pojawiają się w nim zarówno duże firmy obsługujące biznes, jak i kancelarie z wyspecjalizowanymi praktykami, np. w obszarze prawa pracy czy doradztwa prawno-podatkowego.

Inaczej wygląda sytuacja w Lubuskiem. Tam przewaga lidera jest bardzo wyraźna. Pierwsze miejsce utrzymała kancelaria Dudkowiak & Putyra z Zielonej Góry, licząca 66 prawników, w tym 57 adwokatów i radców prawnych. Druga kancelaria w zestawieniu – M. Woziński A. Kulisz – ma 11 prawników. Trzecia, Bujko & Sztejna, dziewięciu. To jeden z tych regionów, w których rozmiar lidera mocno odstaje od reszty rynku.

Kraków trzyma poziom, Śląsk zmienia lidera

Małopolska i Śląsk należą do największych regionalnych rynków prawniczych w naszym zestawieniu. Łączą silne ośrodki akademickie, duży biznes, przemysł, sektor usług i zapotrzebowanie na wyspecjalizowane doradztwo.

W Małopolsce podium pozostaje bez zmian wobec ubiegłorocznych wyników. Liderem nadal jest krakowska kancelaria SPCG Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski, która ma 113 prawników, w tym 80 adwokatów i radców prawnych. Drugą pozycję utrzymała KKG Legal – 72 prawników, w tym 44 z uprawnieniami. Trzecia jest kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy – 65 prawników, w tym 46 adwokatów i radców prawnych. Krakowski rynek zachowuje stabilność w czołówce, ale jednocześnie jest bardzo szeroki – w zestawieniu znalazło się kilkadziesiąt kancelarii.

Na Śląsku doszło natomiast do zmiany lidera. Pierwsze miejsce zajęła katowicka kancelaria JGA – Galwas, Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz, która awansowała z drugiej pozycji. Ma 69 prawników, w tym 56 adwokatów i radców prawnych. Dotychczasowy lider, kancelaria Pawełczyk i Wspólnik, znalazła się na drugim miejscu z zespołem 61 prawników. Trzecia jest kancelaria radcy prawnego Rafała Kolano – 52 prawników, w tym 42 z uprawnieniami. Śląsk pozostaje rynkiem mocno związanym z przemysłem, inwestycjami, restrukturyzacjami i obsługą przedsiębiorców.

Północ z silnym Pomorzem

W północnej części kraju najmocniej wyróżnia się Pomorze, gdzie jeden lider ma znaczącą przewagę nad pozostałymi kancelariami. Stabilnie wygląda też Pomorze Zachodnie, a w Kujawsko-Pomorskiem największy pozostaje toruński zespół.

Na Pomorzu pierwsze miejsce utrzymała kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy z Sopotu. Ma 118 prawników, w tym 92 adwokatów i radców prawnych. To jeden z największych regionalnych zespołów w kraju i największa kancelaria w północnej części zestawienia. Na drugim miejscu znalazła się kancelaria Misiewicz Mosek i Partnerzy z Gdańska, która awansowała z czwartej pozycji. Liczy 36 prawników, w tym 35 z uprawnieniami. Trzecie miejsce utrzymała MGS Law – Mądry, Sznycer, Sambożuk, także z Gdańska, z zespołem 36 prawników.

Na Pomorzu Zachodnim liderem pozostała szczecińska kancelaria Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy. Ma 39 prawników, w tym 26 adwokatów i radców prawnych. Drugie miejsce zajęła SDO Legal Dąbrowski Olech Tański Myślicki z 23 prawnikami, a trzecie – Lubiniecki Sołtyszewski z zespołem 21 prawników. Wszystkie kancelarie z tego regionalnego zestawienia mają siedzibę w Szczecinie.

W Kujawsko-Pomorskiem pierwszą pozycję utrzymała kancelaria Ostrowski i Wspólnicy z Torunia, licząca 30 prawników, w tym 24 adwokatów i radców prawnych. Drugie miejsce zajęła kancelaria Szatkowski i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni z Inowrocławia – 25 prawników, w tym 21 z uprawnieniami. Trzecia jest kancelaria Celiński Kaliński Zygmuntowski DBZ 77 Legal z Torunia, z zespołem 18 prawników.

Centrum i wschód – mniej zespołów, ale są zmiany

Łódzkie, Lubelszczyzna i Świętokrzyskie, Podkarpacie oraz Podlasie i Warmia to rynki mniej nasycone dużymi kancelariami niż Wrocław, Kraków, Poznań czy Katowice. Nie znaczy to jednak, że są pozbawione silnych graczy. W części z nich w tym roku doszło do wyraźnych zmian na czele.

W Łódzkiem nowym liderem została kancelaria CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek, która awansowała z trzeciego miejsca. Ma 33 prawników, w tym 23 adwokatów i radców prawnych. Drugie miejsce zajęła kancelaria Fortak & Karasiński, ubiegłoroczny lider – tworzy ją 30 prawników, w tym 26 z uprawnieniami. Trzecia jest kancelaria Lubasz i Wspólnicy, licząca 29 prawników. Różnice w łódzkiej czołówce są niewielkie, co może oznaczać, że układ miejsc w rankingu będzie się zmieniać szybciej niż w regionach, gdzie liderzy mają wyraźną przewagę nad pozostałymi firmami.

W połączonym zestawieniu dla Lubelszczyzny i Świętokrzyskiego pierwsze miejsce utrzymała kancelaria Dyś i Wspólnicy z Lublina. Ma 32 prawników, w tym 29 adwokatów i radców prawnych. Druga jest kancelaria Bień & Współpracownicy, także z Lublina – 22 prawników, w tym 19 z uprawnieniami. Trzecie miejsce zajęła kielecka kancelaria Wątrobiński Nartowski z zespołem 19 prawników.

Na Podkarpaciu wszystkie kancelarie z zestawienia mają siedzibę w Rzeszowie. Pierwsze miejsce zajęła kancelaria de Ostoja – Starzewski i Wspólnicy, licząca 61 prawników, w tym 53 adwokatów i radców prawnych. Drugie miejsce przypadło kancelarii AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy, która rok wcześniej była liderem. Jej zespół liczy 46 prawników. Trzecia jest kancelaria Piotr Kamiński Robert Kamiński z 19 prawnikami.

W zestawieniu obejmującym Podlasie i Warmię pierwsze miejsce utrzymała kancelaria Bieluk i Partnerzy z Białegostoku – 43 prawników, w tym 28 adwokatów i radców prawnych. Drugą pozycję zajęła olsztyńska kancelaria Wojarska Aleksiejuk & Wspólnicy, która awansowała z czwartego miejsca i ma 17 prawników. Trzecia jest Firma Adwokacka Kramer Oksentowicz Winarski z Białegostoku, z 11 prawnikami.

Najmniejsze rynki też mają stałych liderów

Na Opolszczyźnie czołówka pozostaje stabilna. Pierwsze miejsce – jak przed rokiem – zajęła kancelaria Waszczuk i Partnerzy z Namysłowa, która liczy 17 prawników, w tym 15 adwokatów i radców prawnych. Druga jest opolska kancelaria Jurysta Radcowie Prawni, Stańdo, Wyszatkiewicz i Partnerzy – 11 prawników, w tym dziesięciu z uprawnieniami. Trzecia, także z Opola, jest kancelaria Meissner Puszczewicz i Wspólnicy, która ma dziewięciu prawników.

Opolszczyzna pokazuje inny potencjał rynku niż Dolny Śląsk, Małopolska czy Wielkopolska. Tu kilkunastoosobowy zespół – na co wskazują też wyniki poprzednich rankingów „Rzeczpospolitej" – wystarczy, by być liderem regionalnego zestawienia. Podobnie jak w poprzednich latach nie zmienia to jednak zasadniczego wniosku: także mniejsze rynki mają kancelarie, które zbudowały rozpoznawalną pozycję w swoim otoczeniu.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Stabilni liderzy

Tegoroczny ranking regionalny pokazuje przede wszystkim koncentrację dużych zespołów we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Trójmieście, Katowicach i Rzeszowie oraz dużą stabilność części lokalnych rynków. Liderzy utrzymali pozycję m.in. na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, Małopolsce, na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim, w Kujawsko-Pomorskiem, na Opolszczyźnie i w Lubuskiem oraz w zestawieniu obejmującym Podlasie i Warmię.

Same liczby nie przesądzają jednak o jakości obsługi prawnej – pokazują raczej, gdzie powstały duże zespoły i które kancelarie potrafią utrzymać skalę działania. Jedno jest pewne: klient szukający dużego zespołu prawnego coraz częściej nie musi iść do Warszawy. Liczy się bowiem nie tylko adres kancelarii, ale dostęp do specjalistów, doświadczenie zespołu i zdolność prowadzenia złożonych spraw niezależnie od lokalizacji.