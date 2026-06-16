Po raz czwarty prezentujemy kategorię „Najlepsi z najlepszych”. Na liście TOP OF THE TOP znalazło się 13 kancelarii, które zdobyły od 5 do 16 wyróżnień.

Niekwestionowanym zwycięzcą zestawienia ponownie została kancelaria Clifford Chance, która zdobyła 16 wyróżnień. Osiem rekomendacji dla zespołów – m.in. w obszarach prawa bankowego i finansowego, fuzji i przejęć, private equity czy arbitrażu – oraz osiem rekomendacji indywidualnych potwierdzają jej wszechstronność.

Drugie miejsce zajęła kancelaria Rymarz Zdort Maruta z 15 wyróżnieniami. Poza 12 rekomendacjami zdobyła również wyróżnienie za innowacyjne rozwiązania, pierwsze miejsce w kategorii obsługi wiodących transakcji na polskim rynku 2025 oraz tytuł laureata Transakcji Roku. To potwierdzenie silnej pozycji kancelarii w najbardziej wymagających projektach doradczych.

Podium zamyka Sołtysiński Kawecki & Szlęzak z 12 wyróżnieniami. Kancelaria została doceniona m.in. za doradztwo dla klientów prywatnych, prawo pracy, ochronę środowiska i własność intelektualną. Zajęła również trzecie miejsce w kategorii obsługi wiodących transakcji oraz drugie miejsce wśród największych kancelarii pod względem liczby prawników.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje także RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy. Z ośmioma wyróżnieniami kancelaria zajęła szóste miejsce w klasyfikacji generalnej, stając się jednocześnie najwyżej sklasyfikowanym podmiotem zatrudniającym do 50 prawników. Cztery rekomendacje zespołowe i cztery indywidualne pokazują, że specjalizacja i eksperckie kompetencje pozwalają skutecznie konkurować z największymi graczami na rynku.

Tegoroczna czołówka odegrała również kluczową rolę przy realizacji Transakcji Roku 2025 – jednej z najważniejszych operacji w historii polskiego sektora bankowego. Rymarz Zdort Maruta doradzała Erste Group, natomiast Greenberg Traurig oraz Baker McKenzie wspierały Santander Bank Polska przy transakcji nabycia 49 proc. akcji Santander Bank Polska i 50 proc. udziałów w Santander TFI o wartości około 7 mld euro. Była to największa transakcja M&A na polskim rynku i jedna z największych transgranicznych operacji w europejskiej bankowości od ponad dwóch dekad.

Tegoroczny ranking pokazuje, że o sukcesie kancelarii decydują dziś nie tylko skala działalności, lecz przede wszystkim specjalizacja, siła eksperckich zespołów i zdolność do prowadzenia najbardziej złożonych projektów.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

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