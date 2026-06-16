W kategorii Nowe Prawo biorą udział małe i wielkie kancelarie. Jednak liczba prawników w zespole jest tu mniej istotna, bo specjaliści od przepisów i procedur często ręka w rękę współpracują z ekspertami z innych dziedzin i mocno wspierają się technologiami. W tym roku swoje zgłoszenia przysłały 24 takie firmy prawnicze.

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Wśród kancelarii stawiających na masowość obsługi, tradycyjnie już wygrywa Lex Secure z Sopotu. Na drugim miejscu uplasowała się zaś krakowska Kancelaria Radców Prawnych Chabrowski i Partnerzy, świadcząca usługi prawnicze dla przedsiębiorców w branży IT.

Prawo direct. Tam, gdzie prawo styka się z technologią

– Specyfika pracy dla tej branży polega na tym, że prawo szybko styka się tu z praktyką biznesową i technologiczną. Prawnik nie musi być programistą, ale musi rozumieć model pracy software house'ów, freelancerów i spółek produktowych: umowy B2B, prawa autorskie do kodu, odpowiedzialność za wdrożenia, RODO, cyberbezpieczeństwo, AI czy relacje z klientami zagranicznymi. Sama znajomość przepisów nie wystarcza. Trzeba umieć przełożyć je na decyzje: jak ułożyć kontrakt, jak opisać zakres usług, kiedy ryzyko jest realne, a kiedy tylko teoretyczne – wyjaśnia radca prawny Mateusz Chabrowski, wspólnik w założonej przez siebie kancelarii. Pracuje w niej pięć osób (sami prawnicy), które w 2025 r. obsłużyły 6500 spraw.

Jak mówi prawnik, przy dużej skali obsługi najważniejsze pozostaje to, czego nie da się zautomatyzować: osobisty kontakt i zrozumienie sytuacji klienta. – Liczba klientów nie może prowadzić do traktowania spraw szablonowo. Korzystamy z typowych narzędzi do organizacji pracy kancelarii, porządkowania zadań, komunikacji i zarządzania dokumentami, ale równie ważne są dobrze zorganizowane zasoby wiedzy, procedury i dokumentowanie doświadczeń z powtarzalnych spraw. To pozwala szybciej reagować, bez rezygnacji z indywidualnej oceny – wskazuje mec. Chabrowski.

W jego ocenie AI zmienia rynek IT i doradztwo prawne. Pozwala szybciej analizować materiały, porządkować informacje i przygotowywać pierwsze wersje dokumentów. Nie zastępuje jednak prawnika.

– Każda rekomendacja i każdy dokument muszą być przeczytane, ocenione i przyjęte przez człowieka, który bierze za nie odpowiedzialność – twierdzi Mateusz Chabrowski.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Odszkodowania. Dla kancelarii wyzwaniem jest skala

Z naszego zestawienia zniknęła w tym roku duża kancelaria odszkodowawcza Łebek, Madej i Wspólnicy. Na zajmowane przez nią rok temu pierwsze miejsce wskoczyła więc Kancelaria Adwokacka adw. Łukasz Kowalski z Częstochowy.

Tuż za nią, na drugiej pozycji, uplasowała się Kancelaria Strażeccy, Jaliński i Wspólnicy z Tychów. Obsługuje niewielką liczbę klientów, gdyż zajmuje się roszczeniami odszkodowawczymi po stronie ubezpieczycieli. Przez ponad 20 lat działalności jej prawnicy byli świadkami kolejnych etapów transformacji procesu likwidacji szkód – od dokumentacji papierowej i tradycyjnych oględzin szkody, przez cyfryzację procesów, aż po rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, automatyzacji i analizie danych.

– Na obecnym etapie rozwoju kancelarii dostrzegamy, że to właśnie połączenie warsztatu procesowego, technologii i sprawnej organizacji decyduje ostatecznie o skuteczności reprezentacji klienta w procesie – mówi adwokat Adam Strażecki, partner zarządzający.

W ocenie adwokata spory o odszkodowania pozostają jednym z bardziej wymagających obszarów praktyki procesowej. A czas, gdy o wyniku sprawy odszkodowawczej decydowały głównie zeznania świadków, dobiega końca. Dziś coraz częściej rozstrzygają dane.

– Wyzwaniem jest skala. W 2025 roku kancelaria prowadziła ponad trzy tysiące spraw sądowych. Panowanie nad takim wolumenem wymaga nowoczesnych narzędzi. Staramy się tu być samowystarczalni, a nawet przygotować propozycje innowacyjnych rozwiązań dla całego naszego środowiska zawodowego – informuje prawnik.

Mec. Strażecki obserwuje, że dla osób zgłaszających roszczenia, a także weryfikujących je ubezpieczycieli, coraz istotniejsze staje się wykorzystanie nowych źródeł dowodowych. – Są nimi np. rejestratory jazdy czy dane z systemów pokładowych. Pomagają one obiektywnie odtworzyć przebieg zdarzenia i pozwalają zweryfikować mechanizm powstania szkody. Z punktu widzenia naszych klientów są narzędziami do trafnej oceny zasadności zgłaszanych roszczeń – twierdzi prawnik.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Kredytobiorcy wciąż dają zarobić prawnikom

Kancelaria Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy także w tym roku odbiera dyplom za skalę obsługi roszczeń frankowiczów, bo miała w ub.r. największą liczbę postępowań.

Natomiast mocną drugą pozycję zajmuje jej konkurentka z Wrocławia – Kancelaria Mędrecki, Wilk i Wspólnicy. Pytamy jej prawniczkę, co słychać na rynku doradztwa prawnego w zakresie kredytów waloryzowanych do waluty obcej.

– Widzimy, że obszar wsparcia „frankowiczów" nie maleje, lecz zmienia się i nabiera tempa. Coraz częściej impulsem do zgłoszenia się do kancelarii jest propozycja ugodowa otrzymana od banku. Klienci chcą wiedzieć, czy warto ją przyjąć, czy lepiej skierować sprawę do sądu. Wyraźnie rośnie udział osób ze spłaconym kredytem, które dowiadują się, że wciąż mogą rozliczyć się z bankiem. Aktywizuje się też grupa „eurowiczów", dostrzegających podobne mechanizmy w swoich umowach – zauważa radca prawny Katarzyna Wilk, wspólnik zarządzający.

Zmienia się też rola pełnomocnika. – Dziś to nie tylko prowadzenie postępowania sądowego, ale też – w równej mierze – ocena szans ugodowych i negocjacje z bankiem. Ugody różnią się w zależności od banku, sposobu spłaty oraz etapu sporu, dlatego każdą analizujemy indywidualnie – mówi mec. Wilk.

Prawniczka zauważa, że postępowania frankowe znacznie przyspieszyły – w wielu sprawach wyrok zapada już kilka miesięcy po złożeniu pozwu. Dodatkowo coraz więcej banków rezygnuje z apelacji, przez co wyrok pierwszej instancji coraz częściej oznacza dla stron finalne rozliczenie.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Windykacja sprawniejsza dzięki algorytmom

W windykacji pozycję lidera zajmuje Kancelaria Hyperion Gałek i Gałan, która może się pochwalić największą liczbą postępowań i grubo ponad miliardem złotych odzyskanych wierzytelności. Jak ocenia aktualną sytuację na rynku windykacji?

– Po 2018 r., po turbulencjach związanych z jednym z głównych graczy rynkowych, ceny sprzedaży portfeli wierzytelności, wbrew oczekiwaniom branży, nie spadły. Przeciwnie – wzrosły. Przyczyn należy doszukiwać się w coraz „świeższych" wierzytelnościach oferowanych do sprzedaży oraz rozwoju technologicznym, który wpływa na efektywność i koszty. Procesy dochodzenia wierzytelności stają się nie tylko tańsze, ale i skuteczniejsze. Kancelaria Hyperion wyspecjalizowała się w łączeniu wiedzy prawniczej z innymi dziedzinami nauki, głównie statystyką i ekonometrią – tłumaczy sukces Piotr Gałan, partner zarządzający. – Dzięki silnym algorytmom matematycznym, modelom scoringowym, maksymalizujemy szanse na skuteczne zakończenie postępowań sądowych oraz efektywnie selekcjonujemy sprawy do egzekucji. To pozwala nam na rentowne zarządzanie wierzytelnościami już od 100 zł zadłużenia, które przez wiele lat były pomijane w procesach sądowych z uwagi na koszty. Możliwości oraz wiedza, jakie daje automatyczny dostęp do wielu baz typu IMSIG, KRZ, identyfikacja oraz standaryzacja danych, pozwalają nie tylko na szybkie ustalenie potrzebnych danych, ale i zwiększenie skuteczności doręczeń nakazów. Dziś nie tylko jesteśmy w stanie szybko ustalić, czy dany adres istnieje i jest poprawny, ale czy jest zamieszkany i czy dłużnik przebywa w jego obrębie, np. poprzez narzędzia geolokalizacji – wskazuje prawnik.

Pytany o najbliższą przyszłość branży, mec. Gałan mówi, że obserwuje zwiększenie efektywności postępowań spadkowych w zakresie zarządzania wierzytelnościami. Widoczne są już też zmiany dotyczące ustawy o upadłościach z 2021 roku.

– Uważam, że postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne będą coraz istotniejszym elementem kompleksowego dochodzenia wierzytelności – mówi Piotr Gałan.