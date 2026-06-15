Sprawa dotyczy głównie lekarzy z Ukrainy i Białorusi, którzy trafili do polskiego systemu ochrony zdrowia w uproszczonym trybie wprowadzonym podczas pandemii COVID-19 i po wybuchu wojny w Ukrainie. Choć część szpitali alarmuje o możliwych brakach kadrowych, skala problemu może być mniejsza, niż się wydaje. Jak podkreśla Dominika Pietrzyk: – Jeżeli chodzi o uszczerbek, to będzie on stosunkowo niewielki.

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Według szacunków Naczelnej Izby Lekarskiej liczba lekarzy, którzy mogą utracić możliwość pracy w Polsce, może wzrosnąć nawet do około 1200 osób. W skali całego systemu to niewielki odsetek, jednak dla mniejszych szpitali i placówek poza dużymi ośrodkami akademickimi może oznaczać poważne problemy organizacyjne.

Bezpieczeństwo pacjentów czy ratowanie kadrowych braków?

W rozmowie pojawia się pytanie o jakość kształcenia medyków spoza Unii Europejskiej. Gościni podcastu zwraca uwagę, że wyniki lekarskiego egzaminu weryfikacyjnego pokazują ogromne różnice pomiędzy systemami edukacji medycznej: – Zdawalność tego egzaminu jest na bardzo niskim poziomie. W przypadku lekarzy z Ukrainy to niespełna 10 proc. w ciągu pięciu lat – podkreśla Pietrzyk.

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Dodatkowe kontrowersje budzi kwestia znajomości języka polskiego. Certyfikat B1 jest minimalnym wymogiem, jednak w zawodzie lekarza codzienna komunikacja z pacjentem wymaga znacznie większych kompetencji. – B1 to nie jest zaawansowany poziom znajomości języka – podkreśla Dominika Pietrzyk. Jak dodaje, specjalistyczny język medyczny wymaga zwykle kompetencji na poziomie C1.

Dziennikarka wskazuje również, że decyzja prezydenta spotkała się z rzadko spotykaną zgodnością opinii lekarzy i części społeczeństwa.

Nadchodzi nadmiar lekarzy? Ministerstwo szykuje zmiany

Rozmowa dotyka także tematu przyszłości polskiego rynku medycznego. Według prognoz Ministerstwa Zdrowia już w ciągu najbliższych pięciu lat liczba lekarzy może osiągnąć poziom odpowiadający potrzebom starzejącego się społeczeństwa.

Jednocześnie resort planuje reformy systemu kształcenia. Kontrowersje budzą propozycje zmian w przydziale miejsc rezydenckich oraz skrócenie stażu podyplomowego z 13 do 6 miesięcy. Ministerstwo argumentuje, że obecny model jest kosztowny i nieefektywny, natomiast lekarze obawiają się pogorszenia jakości przygotowania zawodowego młodych medyków. – Ja akurat jestem za tym, żeby ten staż 13-miesięczny został utrzymany – mówi Dominika Pietrzyk.

W podcaście pojawia się również temat zapaści w geriatrii. W Polsce na 100 tysięcy mieszkańców przypada zaledwie około półtora lekarza geriatry, a liczba osób powyżej 60. roku życia przekroczyła już 10 milionów. – To brzmi jak zapaść – przyznaje dziennikarka „Rzeczpospolitej”, wskazując na niedobór specjalistów i oddziałów geriatrycznych.

W najnowszym odcinku „Rzecz w tym” usłyszycie o sporze wokół lekarzy zza wschodniej granicy, przyszłości kształcenia medyków, problemach geriatrii oraz o tym, dlaczego w polskiej ochronie zdrowia niemal każda dyskusja prędzej czy później sprowadza się do pieniędzy.

Zachęcamy również do wysłuchania i obejrzenia innych odcinków podcastu: