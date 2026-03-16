Z tego artykułu dowiesz się: Jak sojusznicy Stanów Zjednoczonych zareagowali na apel prezydenta dotyczący bezpieczeństwa w Cieśninie Ormuz?

Które państwa sojusznicze zajęły konkretne stanowisko w sprawie zaangażowania militarnego, a które wstrzymały się od deklaracji?

Jakie wcześniejsze wypowiedzi i decyzje amerykańskiego prezydenta mogły wpłynąć na postawę sojuszników?

Jakie argumenty sojuszników stoją za ich powściągliwością wobec amerykańskich nacisków?

Jakie potencjalne konsekwencje dla przyszłości sojuszy, takich jak NATO, niosą ze sobą obecne wydarzenia?

Niemcy odpowiadają zdecydowanie

Najostrzej odmówiły Niemcy. Minister obrony Boris Pistorius powiedział w poniedziałek, że jego kraj nie zamierza angażować się w taką operację. – To nie jest nasza wojna i nie my ją rozpoczęliśmy – podkreślił.

Również przedstawiciele rządów Japonii, Włoch i Australii zapowiedzieli, że ich państwa nie wezmą udziału w działaniach mających na celu ponowne otwarcie cieśniny Ormuz dla żeglugi. Inne kraje, m.in. Francja, Korea Południowa i Wielka Brytania, nie zadeklarowały jednoznacznego stanowiska. Brytyjski premier Keir Starmer zaznaczył jedynie, że jego kraj nie chce zostać „wciągnięty w szerszą wojnę”.

Napięcia po wcześniejszych wypowiedziach Trumpa

Sobotnie wezwanie Trumpa w mediach społecznościowych, aby inne państwa dołączyły do Stanów Zjednoczonych w eskortowaniu statków handlowych wpływających i wypływających z Zatoki Perskiej, nastąpiło zaledwie tydzień po tym, jak odrzucił ofertę premiera Starmera dotyczącą wysłania dwóch brytyjskich lotniskowców w ten region.