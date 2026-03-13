Pentagon wysyła jednostkę ekspedycyjną Marines na Bliski Wschód

Pentagon przenosi jednostkę piechoty morskiej na Bliski Wschód, ponieważ Iran nasila ataki na Cieśninę Ormuz - poinformowało dwóch amerykańskich urzędników. Jednostki ekspedycyjne zazwyczaj liczą do 2500 marines.

Publikacja: 13.03.2026 16:51

Wiceprezydent USA J.D. Vance i sekretarz obrony Pete Hegseth

Foto: Reuters/Kylie Cooper

Bartosz Lewicki

Sekretarz obrony Pete Hegseth zatwierdził wniosek Centralnego Dowództwa USA, odpowiedzialnego za siły amerykańskie na Bliskim Wschodzie, o utworzenie grupy gotowej do desantu i przyłączonej jednostki ekspedycyjnej marines.

Wysłanie jednostki jest częścią szerszych działań mających na celu stabilizację regionu i ochronę globalnych szlaków handlowych. Decyzja ta została podjęta w trakcie trwającego konfliktu, który doprowadził do zamknięcia Cieśniny Ormuz, kluczowego korytarza transportu ropy naftowej.

Po zamknięciu Cieśniny Ormuz rosną ceny ropy naftowej

Ceny ropy wzrosły do ​​ponad 100 dolarów za baryłkę w wyniku zamknięcia Cieśniny. Spowodowało to spadki na światowych giełdach, a indeksy giełdowe w USA spadły tego samego dnia o ponad 1,5 proc. 

Czytaj więcej

Donald Trump
Konflikty zbrojne
Świat boi się o dostawy ropy. Trump zapowiedział plan działania

Ministrowie spraw zagranicznych i gospodarki ASEAN wezwali do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych, powołując się na gospodarcze reperkusje rosnących cen ropy naftowej i zakłóceń w handlu. 

Zamknięcie Cieśniny Ormuz, kluczowego punktu tranzytowego ropy naftowej, zostało ogłoszone przez nowego przywódcę Iranu,  Modżtabę Chameneiego, który ostrzegł, że Cieśnina pozostanie zamknięta jako „narzędzie nacisku”.

Czytaj więcej

Mojtaba Chamenei
Konflikty zbrojne
Nowy najwyższy przywódca duchowy Iranu zabrał głos po raz pierwszy

Co to są Jednostki Ekspedycyjne Piechoty Morskiej? 

Jednostki Ekspedycyjne Piechoty Morskiej to najmniejsze powietrzno-lądowe grupy zadaniowe​ ​w ramach Sił Piechoty Morskiej Floty Stanów Zjednoczonych. Każda taka jednostka w założeniu powinna móc stawić czoła każdemu kryzysowi, niezależnei od tego, czy będzie to pomoc w przypadku katastrof czy misja bojowa. 

Cieśnina Ormuz

Foto: Infografika PAP

KC-135 Stratotanker
Konflikty zbrojne
Amerykański tankowiec powietrzny rozbił się nad Irakiem. Armia potwierdziła śmierć całej załogi
Pete Hegseth i Mojtaba Chamenei
Konflikty zbrojne
Nowy najwyższy przywódca duchowy Iranu został oszpecony?
Szczątki pocisku, który spadł na terytorium Syrii 4 marca. Został zestrzelony, gdy zbliżał się do te
Konflikty zbrojne
Kolejna rakieta wystrzelona w stronę Turcji strącona przez obronę powietrzną NATO
Donald Trump
Konflikty zbrojne
Świat boi się o dostawy ropy. Trump zapowiedział plan działania
