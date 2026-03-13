Sekretarz obrony Pete Hegseth zatwierdził wniosek Centralnego Dowództwa USA, odpowiedzialnego za siły amerykańskie na Bliskim Wschodzie, o utworzenie grupy gotowej do desantu i przyłączonej jednostki ekspedycyjnej marines.

Wysłanie jednostki jest częścią szerszych działań mających na celu stabilizację regionu i ochronę globalnych szlaków handlowych. Decyzja ta została podjęta w trakcie trwającego konfliktu, który doprowadził do zamknięcia Cieśniny Ormuz, kluczowego korytarza transportu ropy naftowej.

Po zamknięciu Cieśniny Ormuz rosną ceny ropy naftowej

Ceny ropy wzrosły do ​​ponad 100 dolarów za baryłkę w wyniku zamknięcia Cieśniny. Spowodowało to spadki na światowych giełdach, a indeksy giełdowe w USA spadły tego samego dnia o ponad 1,5 proc.

Ministrowie spraw zagranicznych i gospodarki ASEAN wezwali do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych, powołując się na gospodarcze reperkusje rosnących cen ropy naftowej i zakłóceń w handlu.