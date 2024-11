W najbliższych miesiącach Iran będzie miał broń nuklearną? Szefowie wywiadów ostrzegają

Atak Izraela na irański ośrodek badań nad bronią jądrową

Według informacji przekazanych amerykańskiemu portalowi Axios przez przedstawicieli administracji Joe Bidena oraz źródła izraelskie, pod koniec października Izrael przeprowadził atak na ściśle tajny irański ośrodek badań nad bronią jądrową w Parchin.

Atak, który miał miejsce 25 października, skierowany był na obiekt Taleghan 2, znajdujący się w kompleksie wojskowym Parchin, około 30 km na południowy wschód od Teheranu. W wyniku uderzenia zniszczony został zaawansowany sprzęt wykorzystywany do produkcji broni atomowej, w tym urządzenia do projektowania materiałów wybuchowych, które otaczają uran w rdzeniu bomby jądrowej i są kluczowe do jej detonacji.