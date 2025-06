W ujęciu uwzględniającym wielkość Produktu Krajowego Brutto, spośród wszystkich państw NATO Hiszpania wydaje na obronność najmniej - 1,28 proc. PKB w ubiegłym roku. W 2014 r. państwa Sojuszu zobowiązały się do wydawania co najmniej 2 proc. PKB na obronność. W kwietniu 2025 r. Sánchez zgodził się na podniesienie wydatków Hiszpanii do 2 proc.

Premier Hiszpanii Pedro Sánchez Foto: REUTERS/Ana Beltran

Państwa NATO miały wydawać co najmniej 2 proc. PKB na obronność. Nie wszystkie tak postępują

W 2024 r. najwięcej w porównaniu do PKB na obronność w NATO wydawała Polska (4,12 proc.), za nią znalazły się Estonia (3,43 proc.) i USA (3,38 proc.). Osiem państw nie spełniało wymogu 2 proc., a najgorzej wypadły, poza Hiszpanią, Słowenia i Luksemburg (po 1,29 proc.) oraz Belgia (1,3 proc.).

Zwolennikiem zwiększenia wydatków państw członkowskich Sojuszu na obronność jest prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który wielokrotnie zarzucał części sojuszników „jazdę na gapę”. Trump twierdził, że niektóre państwa Paktu Północnoatlantyckiego nie przeznaczają na obronność należnej części środków i groził, że w razie zagrożenia USA nie udzielą takim krajom pomocy.

Foto: Tomasz Sitarski

Zwiększenie wydatków NATO na obronność? Prezydent Andrzej Duda: Popieramy to

Na początku 2024 r. prezydent Andrzej Duda zaproponował, aby państwa NATO wydawały na obronność co najmniej 3 proc. PKB. Potem sekretarz generalny NATO Mark Rutte wyszedł z propozycją, by kraje NATO wydawały co najmniej 3,5 proc. PKB na obronność i co najmniej 1,5 proc. na szerzej rozumiane bezpieczeństwo. - My popieramy to, bo jako państwo problemu z tym nie mamy. W łonie NATO trwają dyskusje, bo nie wszystkim naszym partnerom te warunki odpowiadają - mówił w środę po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent.