Prezydent Karol Nawrocki mówi o jedności, ale od samego początku atakuje rząd, zauważa w korespondencji z Warszawy niemiecki dziennik „Sueddeutsche Zeitung”. W komentarzu poświęconym sytuacji w Polsce czytamy, że Karol Nawrocki otwarcie deklaruje, że nie ma ambicji reprezentowania wszystkich Polaków.

Ogólnoniemiecki dziennik o Karolu Nawrockim: Czy Donald Tusk ma jeszcze szansę?

„Nie ma też zamiaru konstruktywnej współpracy na rzecz kraju z lewicowo-liberalno-konserwatywną koalicją (Donalda) Tuska. Nawrocki chce reprezentować tych, którzy myślą tak jak on i jego partia. W logice PiS tylko oni są prawdziwymi i patriotycznymi Polakami” - pisze niemiecki dziennik.

„Sueddeutsche Zeitung” dodaje, że jak dotąd można tylko spekulować, jak zachowa się prezydent Nawrocki, którego gazeta nazywa politycznym nowicjuszem.

„Nie pozostawił jednak wątpliwości, że uważa rząd za przeciwnika. PiS chce powrócić do władzy, a prezydent ma w tym pomóc. Czy Tusk i jego koalicja mają więc jeszcze szansę? - zastanawia się „Sueddeutsche Zeitung”.