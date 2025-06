- Podniosłem wówczas tę sprawę w Białym Domu, w rozmowach z prezydentem Joe Bidenem, podniosłem tę sprawę w Kongresie – kontynuował dodając, że Biden podchodził do tej sprawy ostrożnie, a przedstawiciele polskiej klasy politycznej – sceptycznie.

- Podniosłem to formalnie teraz w formie listu do sekretarza generalnego NATO Marka Rutte proponując, by uczynić z tego punkt obrad – kontynuował Duda. Jak dodał Rutte przedstawił jeszcze dalej idącą propozycję - wydatków co najmniej 3,5 proc. PKB na obronność i co najmniej 1,5 proc. na szerzej rozumiane bezpieczeństwo. - My popieramy to, bo jako państwo problemu z tym nie mamy. W łonie NATO trwają dyskusje, bo nie wszystkim naszym partnerom te warunki odpowiadają - zaznaczył.

Prezydent przypomniał też o swojej propozycji, by do konstytucji RP wpisać obowiązek wydawania co najmniej 4 proc. PKB na obronność. Jak dodał wówczas ewentualne obniżanie tych wydatków wymagałoby szerokiego konsensusu, ponieważ zmiana konstytucji odbywa się większością 2/3 członków parlamentu.

W naszym interesie jest, aby Ukraina była częścią wielkiej wspólnoty Zachodu Andrzej Duda, prezydent RP

- Arsenał nie tylko trzeba stworzyć, ale trzeba go jeszcze utrzymać, a to będzie kosztowało – uzasadniał swoją propozycję prezydent.

Andrzej Duda o Ukrainie: Wojna musi zakończyć się sprawiedliwym pokojem

- Jeśli chodzi o Ukrainę dzisiaj na scenie politycznej stanowisko jest jednoznaczne – popieramy aspiracje euroatlantyckie Ukrainy. Tu strona rządowa i ja mówimy jednym głosem i na pewno zasygnalizujemy naszą pozycję na szczycie NATO. W naszym interesie jest, aby Ukraina była częścią wielkiej wspólnoty Zachodu – kontynuował prezydent.