Donald Trump: 2 proc. PKB na obronność? To była kradzież stulecia. Stany Zjednoczone są wykorzystywane

- Przez lata wszystkie te kraje NATO wydawały znacznie mniej niż 2 proc. PKB na swoje siły zbrojne, pozostawiając nasze siły przeciążone. To my pokrywaliśmy różnicę, płacąc za to, aby nadrobić niedobory i pomóc odstraszyć zagrożenia - powiedział Trump podczas przemówienia do stowarzyszenia żołnierzy Gwardii Narodowej w Detroit. - Będę nalegał, żeby każdy kraj NATO musiał wydawać co najmniej 3 proc., trzeba przejść do 3 proc. 2 proc. to kradzież stulecia, zwłaszcza biorąc pod uwagę, ile my płacimy - dodał.

Podczas swojego przemówienia Donald Trump – nie pierwszy raz – oskarżał także europejskie państwa o to, że wykorzystują Stany Zjednoczone, zarówno w stosunkach handlowych, jak i wojskowych. Były prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślał również, że Europie „powinno zależeć na większym wspieraniu Ukrainy, a USA płacą na ten cel o 150 miliardów dolarów więcej”. - Tracimy na obronie Europy setki miliardów dolarów. Wszystko, co mówię to: musimy wyrównać. Pomożemy wam, ale musicie płacić - zaznaczył Trump, dodając, że amerykańskie wojsko "nie ma już żadnej amunicji", gdyż "rozdała ją różnym grupom, głównie Ukrainie". W tym kontekście rządzących skrytykował za „głupotę".

Andrzej Duda miał propozycję ws. NATO. Prezydent chciał zwiększenia wydatków na obronność. Jak zareagowała na to administracja Joe Bidena?

Z danych NATO wynika, że obecnie jedynie pięć państw członkowskich wydaje na obronność ponad 3 proc. PKB. Są to: Polska, Estonia, Stany Zjednoczone, Łotwa oraz Grecja. 2/3 państw spełnia zaś wymóg wydatków na poziomie 2 proc.

Ile wydają na obronność poszczególne kraje NATO? PAP

Postulat podniesienia progu do 3 proc., który w marcu zgłosił prezydent Andrzej Duda, nie został poparty przez prezydenta Joe Bidena. Departament Stanu odpowiadał wtedy, że najpierw należy osiągnąć sytuację, w której wszystkie kraje Sojuszu wydają na obronność 2 proc. PKB.