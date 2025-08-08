Belka był pytany, czy w orędziu wygłoszonym przez Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym po zaprzysiężeniu coś go zaskoczyło.

Marek Belka: Prezydenta powinno wybierać Zgromadzenie Narodowe. Dzisiejszy system jest niefunkcjonalny

– Nic mnie nie zaskoczyło, dokładnie się tego spodziewałem. Jeśli mogę powiedzieć, czym byłem pozytywnie zdziwiony, to elokwencją nowego prezydenta – odparł.

A jaka będzie, zdaniem Belki, kohabitacja Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska? – Ta kohabitacja będzie inna (niż poprzednie). Nawrocki to jest taki (Andrzej) Duda, tylko w okresie trumpowskim. Czyli mówiąc krótko: inaczej trzeba się zachowywać, ton nadał Donald Trump. Nie trzeba mieć żadnych oporów, jeśli chodzi o wygłaszanie opinii. W efekcie ta kohabitacja będzie bardzo trudna – ocenił były premier.

Czy zdaniem Belki z kohabitacji prezydenta Nawrockiego z rządem KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy może wyjść coś pozytywnego?