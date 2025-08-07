Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Zdewastowano pomnik Rzezi Wołyńskiej w Domostawie. Banderowska flaga na cokole

Pomnik „Rzeź Wołyńska” w Domostawie (województwo podkarpackie) został zdewastowany - ktoś namalował na nim banderowską flagę oraz napis „Chwała UPA” w języku ukraińskim. Policja szuka sprawców.

Publikacja: 07.08.2025 16:22

Pomnik Rzezi Wołyńskiej w Domostawie

Pomnik Rzezi Wołyńskiej w Domostawie

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Jakub Czermiński

- Dzisiaj policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące zniszczenia mienia przy pomniku w miejscowości Domostawa. Policjanci zweryfikowali to zgłoszenie. Okazało się, że pomnik został pomalowany farbą u podstawy oraz zostały naniesione tam napisy – powiedziała w czwartek Radiu Eska podkomisarz Katarzyna Pracało z KPP w Nisku.

Policja zapewnia, że funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia i szukają sprawców. Ze zdjęć opublikowanych w mediach społecznościowych wynika, że na monumencie ktoś namalował czerwono-czarną ukraińską flagę nacjonalistyczną, używaną pierwotnie przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN-B), czyli banderowców, którzy odegrali kluczową rolę w inspirowaniu i przeprowadzeniu ludobójstwa polskiej ludności na Wołyniu z udziałem Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Czytaj więcej

Eksperci Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej i członkowie ukraińskiego Towa
Społeczeństwo
Poszukiwania ciał polskich żołnierzy. We Lwowie ruszyły prace

Pomnik Rzezi Wołyńskiej w Domostawie zdewastowany

Z dostępnych informacji wynika, że pomnik w Domostawie został zbezczeszczony prawdopodobnie w nocy ze środy na czwartek.

Na sprawę zareagowali politycy. „Ten obrzydliwy wandalizm jest jedynie symbolem niebezpiecznego kultu Bandery i OUN UPA na Ukrainie, który na skutek wojennej migracji zagraża również Polsce” – ocenił w serwisie X Bartosz Bocheńczak, sekretarz Nowej Nadziei, szef sztabu wyborczego lidera Konfederacji Sławomira Mentzena w niedawnych wyborach prezydenckich. Ocenił, że „tylko bezwzględne stanięcie w prawdzie i ostra walka z ukraińską propagandą nacjonalistyczną pozwoli na współpracę” między narodami polskim i ukraińskim. Bocheńczak podkreślił, że należna pamięć i ekshumacje ofiar Rzezi Wołyńskiej „to minimum”.

Reklama
Reklama

Komentując zdewastowanie pomnika ofiar Rzezi Wołyńskiej działacz Konfederacji Rafał Mekler ocenił w mediach społecznościowych, że „smutny dzień dla wszystkich Polaków”. Przekazał, że na miejscu zdarzenia są policyjni technicy. „Miejmy nadzieję, że sprawcy zostaną ujęci” – dodał.

Pomnik Rzezi Wołyńskiej w Domostawie, dzieło Andrzeja Pityńskiego

Pomnik „Rzeź Wołyńska” znajduje się w miejscowości Domostawa (województwo podkarpackie, powiat niżański, gmina Jarocin). Monument został oficjalnie odsłonięty 14 lipca 2024 r., w 81. rocznicę Krwawej Niedzieli, czyli kulminacji rzezi wołyńskiej, w wyniku której w latach 1943-1945 z rąk Ukraińców na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ok. 100 tys. Polaków.

Pomnik w Domostawie to dzieło Andrzeja Pityńskiego, zmarłego w 2020 r. rzeźbiarza, autora słynnego Pomnika Katyńskiego w Jersey City, upamiętniającego ofiary zbrodni katyńskiej, a także Pomnika Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej w Warszawie. Monument stoi przy drodze ekspresowej S19 i ma 20 metrów wysokości. W centralnej części pomnika znajduje się wycięty krzyż, a w nim trójzębne widły, symbolizujące tryzub, na które nabite jest ciało dziecka. W górnej części pomnika, na skrzydłach orła, umieszczono nazwy miejscowości, w których Polacy byli mordowani przez Ukraińców.

Pomnik „Rzeź Wołyńska” we wsi Domostawa

Pomnik „Rzeź Wołyńska” we wsi Domostawa

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Społeczny Komitet Budowy Pomnika powołano w 2018 r., jego pierwszym prezesem był nieżyjący już ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który przyznawał, że pomnik jest drastyczny, ale podkreślał, że drastyczne było i ludobójstwo, i zakłamanie wokół całej sprawy.

Reklama
Reklama

Początkowo pomnik Rzezi Wołyńskiej miał stanąć w 75. rocznicę Krwawej Niedzieli, ale nie udało się odpowiednio szybko znaleźć lokalizacji – monumentu nie chciały u siebie m.in. Toruń i Rzeszów.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej został w 2016 r. przez Sejm ustanowiony 11 lipca.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Przestępczość Miejsca Polska podkarpackie Regiony Europa Ukraina

- Dzisiaj policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące zniszczenia mienia przy pomniku w miejscowości Domostawa. Policjanci zweryfikowali to zgłoszenie. Okazało się, że pomnik został pomalowany farbą u podstawy oraz zostały naniesione tam napisy – powiedziała w czwartek Radiu Eska podkomisarz Katarzyna Pracało z KPP w Nisku.

Policja zapewnia, że funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia i szukają sprawców. Ze zdjęć opublikowanych w mediach społecznościowych wynika, że na monumencie ktoś namalował czerwono-czarną ukraińską flagę nacjonalistyczną, używaną pierwotnie przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN-B), czyli banderowców, którzy odegrali kluczową rolę w inspirowaniu i przeprowadzeniu ludobójstwa polskiej ludności na Wołyniu z udziałem Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Pozostało jeszcze 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji
Przestępczość
Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek o podpaleniach w Warszawie i Radomiu: to pokazuje sposób działania rosyjskich służb
Nadchodzą kary dla patostreamerów. Nawet 8 lat więzienia za transmisje z przemocą
Przestępczość
Nadchodzą kary dla patostreamerów. Nawet 8 lat więzienia za transmisje z przemocą
Straż pożarna podczas akcji gaszenia pożaru (fot. ilustracyjna)
Przestępczość
Pożary w Polsce. Kolumbijczyk miał działać na zlecenie Rosji. Ustalenia ABW
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
BMW sprawcy wypadku na ul. Sokratesa nie powinno być dopuszczone do ruchu
Przestępczość
Podrasowane auta jak tykające bomby. Dlaczego BMW Sebastiana M. było tak niebezpieczne?
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie