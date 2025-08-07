Aktualizacja: 07.08.2025 17:26 Publikacja: 07.08.2025 16:22
Pomnik Rzezi Wołyńskiej w Domostawie
Foto: PAP/Darek Delmanowicz
- Dzisiaj policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące zniszczenia mienia przy pomniku w miejscowości Domostawa. Policjanci zweryfikowali to zgłoszenie. Okazało się, że pomnik został pomalowany farbą u podstawy oraz zostały naniesione tam napisy – powiedziała w czwartek Radiu Eska podkomisarz Katarzyna Pracało z KPP w Nisku.
Policja zapewnia, że funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia i szukają sprawców. Ze zdjęć opublikowanych w mediach społecznościowych wynika, że na monumencie ktoś namalował czerwono-czarną ukraińską flagę nacjonalistyczną, używaną pierwotnie przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN-B), czyli banderowców, którzy odegrali kluczową rolę w inspirowaniu i przeprowadzeniu ludobójstwa polskiej ludności na Wołyniu z udziałem Ukraińskiej Powstańczej Armii.
Czytaj więcej
Na terenie dawnej wsi Zboiska, leżącej w dzisiejszych granicach Lwowa, rozpoczęły się poszukiwani...
Z dostępnych informacji wynika, że pomnik w Domostawie został zbezczeszczony prawdopodobnie w nocy ze środy na czwartek.
Na sprawę zareagowali politycy. „Ten obrzydliwy wandalizm jest jedynie symbolem niebezpiecznego kultu Bandery i OUN UPA na Ukrainie, który na skutek wojennej migracji zagraża również Polsce” – ocenił w serwisie X Bartosz Bocheńczak, sekretarz Nowej Nadziei, szef sztabu wyborczego lidera Konfederacji Sławomira Mentzena w niedawnych wyborach prezydenckich. Ocenił, że „tylko bezwzględne stanięcie w prawdzie i ostra walka z ukraińską propagandą nacjonalistyczną pozwoli na współpracę” między narodami polskim i ukraińskim. Bocheńczak podkreślił, że należna pamięć i ekshumacje ofiar Rzezi Wołyńskiej „to minimum”.
Komentując zdewastowanie pomnika ofiar Rzezi Wołyńskiej działacz Konfederacji Rafał Mekler ocenił w mediach społecznościowych, że „smutny dzień dla wszystkich Polaków”. Przekazał, że na miejscu zdarzenia są policyjni technicy. „Miejmy nadzieję, że sprawcy zostaną ujęci” – dodał.
Pomnik „Rzeź Wołyńska” znajduje się w miejscowości Domostawa (województwo podkarpackie, powiat niżański, gmina Jarocin). Monument został oficjalnie odsłonięty 14 lipca 2024 r., w 81. rocznicę Krwawej Niedzieli, czyli kulminacji rzezi wołyńskiej, w wyniku której w latach 1943-1945 z rąk Ukraińców na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ok. 100 tys. Polaków.
Pomnik w Domostawie to dzieło Andrzeja Pityńskiego, zmarłego w 2020 r. rzeźbiarza, autora słynnego Pomnika Katyńskiego w Jersey City, upamiętniającego ofiary zbrodni katyńskiej, a także Pomnika Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej w Warszawie. Monument stoi przy drodze ekspresowej S19 i ma 20 metrów wysokości. W centralnej części pomnika znajduje się wycięty krzyż, a w nim trójzębne widły, symbolizujące tryzub, na które nabite jest ciało dziecka. W górnej części pomnika, na skrzydłach orła, umieszczono nazwy miejscowości, w których Polacy byli mordowani przez Ukraińców.
Pomnik „Rzeź Wołyńska” we wsi Domostawa
Foto: PAP/Darek Delmanowicz
Społeczny Komitet Budowy Pomnika powołano w 2018 r., jego pierwszym prezesem był nieżyjący już ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który przyznawał, że pomnik jest drastyczny, ale podkreślał, że drastyczne było i ludobójstwo, i zakłamanie wokół całej sprawy.
Początkowo pomnik Rzezi Wołyńskiej miał stanąć w 75. rocznicę Krwawej Niedzieli, ale nie udało się odpowiednio szybko znaleźć lokalizacji – monumentu nie chciały u siebie m.in. Toruń i Rzeszów.
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej został w 2016 r. przez Sejm ustanowiony 11 lipca.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
- Dzisiaj policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące zniszczenia mienia przy pomniku w miejscowości Domostawa. Policjanci zweryfikowali to zgłoszenie. Okazało się, że pomnik został pomalowany farbą u podstawy oraz zostały naniesione tam napisy – powiedziała w czwartek Radiu Eska podkomisarz Katarzyna Pracało z KPP w Nisku.
Policja zapewnia, że funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia i szukają sprawców. Ze zdjęć opublikowanych w mediach społecznościowych wynika, że na monumencie ktoś namalował czerwono-czarną ukraińską flagę nacjonalistyczną, używaną pierwotnie przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN-B), czyli banderowców, którzy odegrali kluczową rolę w inspirowaniu i przeprowadzeniu ludobójstwa polskiej ludności na Wołyniu z udziałem Ukraińskiej Powstańczej Armii.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Obywatel Kolumbii był wynajęty przez służby rosyjskie. Dzięki współpracy międzynarodowej, udało nam się ustalić...
Wobec patologicznych treści w sieci prawo jest dziś bezradne. PiS chce wpisać patostreaming do kodeksu karnego –...
Za dwoma podpaleniami, do których doszło w Polsce w 2024 roku, stał 27-letni obywatel Kolumbii, który działał na...
Zdjęte blokady prędkości, zwiększona moc silnika, a w finale utrata kontroli - zabici i ranni. „Ulepszane” samoc...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas