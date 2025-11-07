Z tego artykułu dowiesz się: Jakie kraje podpisały dotychczas Porozumienia Abrahamowe?

Dlaczego Kazachstan zdecydował się przystąpić do Porozumień Abrahamowych?

Jakie kolejne kraje mogą być w przyszłości sygnatariuszami Porozumień Abrahamowych?

Mianem „Porozumień Abrahamowych” określa się wynegocjowane przy udziale USA umowy dotyczące normalizacji stosunków z Izraelem i nawiązania z nim relacji dyplomatycznych – pierwsze takie umowy zostały zawarte między Izraelem a ZEA oraz Izraelem i Bahrajnem w sierpniu i wrześniu 2020 roku. W 2020 roku podobne porozumienia podpisały z Izraelem również Sudan i Maroko. Były to pierwsze przypadki nawiązania relacji dyplomatycznych z Izraelem przez kraje muzułmańskie od czasu podpisania porozumienia pokojowego między Izraelem a Jordanią w 1994 roku.

Donald Trump pisze, że jest więcej państw chętnych, by przystąpić do Porozumień Abrahamowych

Teraz – jak poinformował Donald Trump – do Porozumień Abrahamowych dołączył Kazachstan. „Odbyłem świetną rozmowę z premierem Izraela Beniaminem Netanjahu i prezydentem Kazachstanu Kasymem-Żomartem Tokajewem” – napisał Trump w serwisie Truth Social.

Trump dodał, że Kazachstan będzie pierwszym państwem w czasie jego drugiej kadencji w Białym Domu, które dołączy do Porozumień Abrahamowych – zaznaczył przy tym, że jest to „pierwsze z wielu państw”, które dołączą do tej inicjatywy.

„To duży krok naprzód w budowaniu mostów na świecie. Dziś więcej państw ustawia się w kolejce, by budować pokój i dobrobyt przez moje Porozumienia Abrahamowe (...) jest wiele innych państw próbujących dołączyć do tego klubu siły. (...) Błogosławieni czyniący pokój” – pisze prezydent USA nie wymieniając jednak nazwy żadnego innego państwa muzułmańskiego, które chciałoby znormalizować relacje z Izraelem.