Donald Trump
Mianem „Porozumień Abrahamowych” określa się wynegocjowane przy udziale USA umowy dotyczące normalizacji stosunków z Izraelem i nawiązania z nim relacji dyplomatycznych – pierwsze takie umowy zostały zawarte między Izraelem a ZEA oraz Izraelem i Bahrajnem w sierpniu i wrześniu 2020 roku. W 2020 roku podobne porozumienia podpisały z Izraelem również Sudan i Maroko. Były to pierwsze przypadki nawiązania relacji dyplomatycznych z Izraelem przez kraje muzułmańskie od czasu podpisania porozumienia pokojowego między Izraelem a Jordanią w 1994 roku.
Teraz – jak poinformował Donald Trump – do Porozumień Abrahamowych dołączył Kazachstan. „Odbyłem świetną rozmowę z premierem Izraela Beniaminem Netanjahu i prezydentem Kazachstanu Kasymem-Żomartem Tokajewem” – napisał Trump w serwisie Truth Social.
Trump dodał, że Kazachstan będzie pierwszym państwem w czasie jego drugiej kadencji w Białym Domu, które dołączy do Porozumień Abrahamowych – zaznaczył przy tym, że jest to „pierwsze z wielu państw”, które dołączą do tej inicjatywy.
„To duży krok naprzód w budowaniu mostów na świecie. Dziś więcej państw ustawia się w kolejce, by budować pokój i dobrobyt przez moje Porozumienia Abrahamowe (...) jest wiele innych państw próbujących dołączyć do tego klubu siły. (...) Błogosławieni czyniący pokój” – pisze prezydent USA nie wymieniając jednak nazwy żadnego innego państwa muzułmańskiego, które chciałoby znormalizować relacje z Izraelem.
Trump zapowiedział też, że wkrótce dojdzie do uroczystego podpisania Porozumień Abrahamowych między Izraelem a Kazachstanem. Rząd Kazachstanu w wydanym oświadczeniu przyznał, że negocjacje w tej sprawie są bliskie finalizacji.
Władze Kazachstanu podkreślają, że ich przystąpienie do Porozumień Abrahamowych jest „naturalną i logiczną kontynuacją kierunku polityki zagranicznej Kazachstanu – opartej na dialogu i obustronnym szacunku”.
W przypadku Kazachstanu przystąpienie do Porozumień Abrahamowych ma wymiar symboliczny – ponieważ kraj ten utrzymuje już relacje dyplomatyczne i gospodarcze z Izraelem. Marco Rubio, sekretarz stanu USA podkreślał jednak, że podpisanie Porozumień Abrahamowych „wykracza poza zwykłe stosunki dyplomatyczne”. – To tworzenie partnerstwa, które umożliwia specjalny i wyjątkowy rozwój gospodarczy we wszystkich kwestiach, w których można współpracować – dodał podkreślając, że partnerstwo takie łączy wszystkie kraje, które należą do Porozumień Abrahamowych.
W czwartek Trump spotkał się z Tokajewem, a także z czterema innymi przywódcami państw w Azji Centralnej – Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu w Białym Domu. To element starań administracji USA o zwiększenie wpływów w regionie, który tradycyjnie jest zdominowany przez Rosję (państwa z tego regionu w przeszłości były republikami ZSRR).
Trump mówił, że niektóre państwa, których przywódcy pojawili się w Białym Domu, mogą w przyszłości przystąpić do Porozumień Abrahamowych. Wszystkie kraje Azji Centralnej są w większości zamieszkiwane przez muzułmanów. Niewykluczone, że do Porozumień Abrahamowych przystąpi Azerbejdżan, który utrzymuje już relacje dyplomatyczne z Izraelem.
Jedno ze źródeł w administracji USA, które cytuje Reuters, wskazuje że USA liczą, iż przystąpienie Kazachstanu do Porozumień Abrahamowych ożywi tę inicjatywę, której rozszerzenie było w ostatnich latach niemożliwe w związku z wojną, jaką Izrael prowadził przeciw Hamasowi w Strefie Gazy.
Trump liczył na to, że do Porozumień Abrahamowych – po tym jak Izrael i Hamas zgodziły się na zawieszenie broni w ramach planu pokojowego przygotowanego przez prezydenta USA – przystąpi Arabia Saudyjska, ale Rijad na razie nie sygnalizuje takiej gotowości, uzależniając to od wyznaczenia perspektywy, w której Palestyńczycy mogliby uzyskać własną państwowość.
Saudyjski następca tronu Muhammad ibn Salman ma zostać przyjęty w Białym Domu 18 listopada.
