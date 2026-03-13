Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Nowy najwyższy przywódca duchowy Iranu został oszpecony?

Nowy najwyższy przywódca duchowy Iranu ajatollah Mojtaba Chamenei jest ranny i „prawdopodobnie oszpecony” - powiedział sekretarz obrony USA Pete Hegseth.

Aktualizacja: 13.03.2026 14:33 Publikacja: 13.03.2026 14:11

Pete Hegseth i Mojtaba Chamenei

Pete Hegseth i Mojtaba Chamenei

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Mojtaba Chamenei został nowym najwyższym przywódcą duchowym Iranu po śmierci jego ojca, Alego Chameneiego, w ataku na Teheran w pierwszym dniu (28 lutego) izraelsko-amerykańskich ataków na Iran. 12 marca pojawiło się pierwsze publiczne oświadczenie Chameneiego-juniora w nowej roli, nie wygłosił go jednak sam ajatollah – oświadczenie odczytano na antenie irańskiej telewizji.

Czytaj więcej

Tankowiec z ropą naftową Newski Prospekt, należący do rosyjskiej grupy Sovcomflot, przepływa przez c
Ropa
USA luzują sankcje na rosyjską ropę. Kreml może zyskać nawet 5 mld dolarów

Wcześniej pojawiły się spekulacje, że Mojtaba Chamenei został ranny, być może w tym samym ataku, w którym zginął jego ojciec. W oświadczeniu nowy najwyższy przywódca duchowy Iranu przyznał, że był w bunkrze, w którym zginął ojciec i widział jego zwłoki. 

Mojtaby Chameneiego, uważanego za przedstawiciela irańskich twardogłowych, nie widziano publicznie od wybuchu wojny. 

Pete Hegseth twierdzi, że Iran stracił 90 proc. swojego arsenału rakiet

Hegseth wypowiadając się w piątek stwierdził. że nowy przywódca Iranu został ranny i „prawdopodobnie oszpecony” (ang. disfigured). Sekretarz obrony nie rozwinął tej myśli, ani nie przedstawił dowodów na potwierdzenie swoich słów. 

Reklama
Reklama

Sekretarz obrony na konferencji prasowej w Pentagonie przekonywał też, że od 28 lutego USA i Izrael zaatakowały ponad 15 tys. celów w Iranie. Dziennie ma być atakowanych 1 000 celów. Arsenał irańskich rakiet – według Hegsetha – miał zostać zredukowany o 90 proc., a zasoby dronów – o 95 proc. 

Oficer spoza Dowództwa Centralnego poprowadzi śledztwo ws. ataku na szkołę podstawową w Minab

Hegseth oświadczył, że Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) wyznaczyło oficera (spoza Dowództwa, które kieruje działaniami amerykańskiej armii na Bliskim Wschodzie), który będzie kierował śledztwem ws. ataku na szkołę podstawową dla dziewcząt w Iranie. Chodzi o atak na szkołę w Minab, w którym, jak podaje strona irańska, zginęło 150 uczennic tej placówki. Do ataku doszło w pierwszym dniu wojny. Według doniesień medialnych – m.in. „New York Times” i AP – wynika, że szkoła została prawdopodobnie ostrzelana omyłkowo przez amerykańską armię. Błąd miał wynikać z nieaktualnych map i informacji wywiadowczych (budynek szkoły należał w przeszłości do pobliskiej bazy wojskowej. 

Hegseth na konferencji prasowej nie odpowiedział na pytanie, dlaczego szkoła została zaatakowana. Dodał jednak, że USA nie atakują cywilów. Zapowiedział też, że śledztwo ws. tragedii będzie prowadzone „tak długo, jak potrzeba”. - Dojdziemy do prawdy i przekażemy ją, gdy będziemy ją znali – dodał. 

Więcej informacji wkrótce

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Szczątki pocisku, który spadł na terytorium Syrii 4 marca. Został zestrzelony, gdy zbliżał się do te
Konflikty zbrojne
Kolejna rakieta wystrzelona w stronę Turcji strącona przez obronę powietrzną NATO
Franczyza McDonald’s – Twój własny biznes pod złotymi łukami!
Materiał Promocyjny
Franczyza McDonald’s – Twój własny biznes pod złotymi łukami!
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Donald Trump
Konflikty zbrojne
Świat boi się o dostawy ropy. Trump zapowiedział plan działania
KC-135 Stratotanker
Konflikty zbrojne
Amerykański tankowiec powietrzny rozbił się nad Irakiem. Zginęło czterech członków załogi
Szczątki zestrzelonego pocisku miały spaść na prowincję Gaziantep
Konflikty zbrojne
Turcja: Pocisk balistyczny wystrzelony z Iranu wszedł w naszą przestrzeń powietrzną
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama