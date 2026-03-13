Mojtaba Chamenei został nowym najwyższym przywódcą duchowym Iranu po śmierci jego ojca, Alego Chameneiego, w ataku na Teheran w pierwszym dniu (28 lutego) izraelsko-amerykańskich ataków na Iran. 12 marca pojawiło się pierwsze publiczne oświadczenie Chameneiego-juniora w nowej roli, nie wygłosił go jednak sam ajatollah – oświadczenie odczytano na antenie irańskiej telewizji.

Wcześniej pojawiły się spekulacje, że Mojtaba Chamenei został ranny, być może w tym samym ataku, w którym zginął jego ojciec. W oświadczeniu nowy najwyższy przywódca duchowy Iranu przyznał, że był w bunkrze, w którym zginął ojciec i widział jego zwłoki.

Mojtaby Chameneiego, uważanego za przedstawiciela irańskich twardogłowych, nie widziano publicznie od wybuchu wojny.

Pete Hegseth twierdzi, że Iran stracił 90 proc. swojego arsenału rakiet

Hegseth wypowiadając się w piątek stwierdził. że nowy przywódca Iranu został ranny i „prawdopodobnie oszpecony” (ang. disfigured). Sekretarz obrony nie rozwinął tej myśli, ani nie przedstawił dowodów na potwierdzenie swoich słów.