Pete Hegseth i Mojtaba Chamenei
Mojtaba Chamenei został nowym najwyższym przywódcą duchowym Iranu po śmierci jego ojca, Alego Chameneiego, w ataku na Teheran w pierwszym dniu (28 lutego) izraelsko-amerykańskich ataków na Iran. 12 marca pojawiło się pierwsze publiczne oświadczenie Chameneiego-juniora w nowej roli, nie wygłosił go jednak sam ajatollah – oświadczenie odczytano na antenie irańskiej telewizji.
Wcześniej pojawiły się spekulacje, że Mojtaba Chamenei został ranny, być może w tym samym ataku, w którym zginął jego ojciec. W oświadczeniu nowy najwyższy przywódca duchowy Iranu przyznał, że był w bunkrze, w którym zginął ojciec i widział jego zwłoki.
Mojtaby Chameneiego, uważanego za przedstawiciela irańskich twardogłowych, nie widziano publicznie od wybuchu wojny.
Hegseth wypowiadając się w piątek stwierdził. że nowy przywódca Iranu został ranny i „prawdopodobnie oszpecony” (ang. disfigured). Sekretarz obrony nie rozwinął tej myśli, ani nie przedstawił dowodów na potwierdzenie swoich słów.
Sekretarz obrony na konferencji prasowej w Pentagonie przekonywał też, że od 28 lutego USA i Izrael zaatakowały ponad 15 tys. celów w Iranie. Dziennie ma być atakowanych 1 000 celów. Arsenał irańskich rakiet – według Hegsetha – miał zostać zredukowany o 90 proc., a zasoby dronów – o 95 proc.
Hegseth oświadczył, że Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) wyznaczyło oficera (spoza Dowództwa, które kieruje działaniami amerykańskiej armii na Bliskim Wschodzie), który będzie kierował śledztwem ws. ataku na szkołę podstawową dla dziewcząt w Iranie. Chodzi o atak na szkołę w Minab, w którym, jak podaje strona irańska, zginęło 150 uczennic tej placówki. Do ataku doszło w pierwszym dniu wojny. Według doniesień medialnych – m.in. „New York Times” i AP – wynika, że szkoła została prawdopodobnie ostrzelana omyłkowo przez amerykańską armię. Błąd miał wynikać z nieaktualnych map i informacji wywiadowczych (budynek szkoły należał w przeszłości do pobliskiej bazy wojskowej.
Hegseth na konferencji prasowej nie odpowiedział na pytanie, dlaczego szkoła została zaatakowana. Dodał jednak, że USA nie atakują cywilów. Zapowiedział też, że śledztwo ws. tragedii będzie prowadzone „tak długo, jak potrzeba”. - Dojdziemy do prawdy i przekażemy ją, gdy będziemy ją znali – dodał.
