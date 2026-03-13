4 zł tygodniowo przez rok !
Prezydent USA Donald Trump
Eksperci są przekonani, że Stany Zjednoczone utrzymają dominację militarną i pozostaną najpotężniejszą siłą wojskową świata. Jednocześnie jednak coraz mniej osób wierzy, że Ameryka zachowa także pierwszeństwo gospodarcze.
W analizach strategicznych istnieje narzędzie, które nie próbuje przepowiadać przyszłości, lecz pomaga się na nią przygotować. To foresight: systematyczna analiza trendów i możliwych scenariuszy rozwoju wydarzeń. Właśnie taką próbę spojrzenia w przyszłość przygotowała Rada Atlantycka (Atlantic Council), jeden z najbardziej znanych amerykańskich think tanków, z którym jestem związany. W badaniu zapytano ekspertów, jak może wyglądać świat w 2036 r. Odpowiedzi nie napawają optymizmem.
