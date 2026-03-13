Rzeczpospolita

Piotr Arak: Świat bez hegemona

USA nie utrzymają jednocześnie dominacji militarnej i gospodarczej. I nie jest to wyłącznie chińska perspektywa.

Publikacja: 13.03.2026 14:30

Eksperci są przekonani, że Stany Zjednoczone utrzymają dominację militarną i pozostaną najpotężniejs

Prezydent USA Donald Trump

Eksperci są przekonani, że Stany Zjednoczone utrzymają dominację militarną i pozostaną najpotężniejszą siłą wojskową świata. Jednocześnie jednak coraz mniej osób wierzy, że Ameryka zachowa także pierwszeństwo gospodarcze.

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Piotr Arak

W analizach strategicznych istnieje narzędzie, które nie próbuje przepowiadać przyszłości, lecz pomaga się na nią przygotować. To foresight: systematyczna analiza trendów i możliwych scenariuszy rozwoju wydarzeń. Właśnie taką próbę spojrzenia w przyszłość przygotowała Rada Atlantycka (Atlantic Council), jeden z najbardziej znanych amerykańskich think tanków, z którym jestem związany. W badaniu zapytano ekspertów, jak może wyglądać świat w 2036 r. Odpowiedzi nie napawają optymizmem.

