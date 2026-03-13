KC-135 Stratotanker
Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) podało, że katastrofa nie była wynikiem ostrzału ani ataku przeciwnika. W zdarzeniu brały udział dwa amerykańskie samoloty-tankowce. Jeden z nich spadł na pustynnym obszarze zachodniego Iraku, drugi bezpiecznie wylądował.
„Do incydentu doszło w przyjaznej przestrzeni powietrznej podczas operacji Epicka Furia. Trwają działania ratunkowe” – poinformowało CENTCOM w komunikacie.
Początkowo nie informowano o liczbie ofiar. W kolejnym komunikacie przekazano, że czterech amerykańskich żołnierzy zginęło w katastrofie. Dwie inne osoby uważane były za zaginione. Pentagon przekazał, że tożsamość ofiar nie będzie podawana publicznie przez 24 godziny po powiadomieniu najbliższych krewnych.
Po godz. 15.00 czasu polskiego CENTCOM opublikowało jednak kolejny komunikat w serwisie X, w którym poinformowano, że w katastrofie zginęli wszyscy członkowie załogi. Na pokładzie znajdowało się sześciu wojskowych.
Ambasador Izraela w Stanach Zjednoczonych Yechiel Leiter poinformował, że druga maszyna, która brała udział w zdarzeniu, bezpiecznie wylądowała w Izraelu. Śmierć członków załogi zwiększyła liczbę amerykańskich żołnierzy zabitych w związku z wojną z Iranem do 13.
Katastrofa wydarzyła się podczas operacji Epicka Furia – tak Pentagon określa działania militarne USA wymierzone w Iran. Szczegóły zadania wykonywanego przez oba samoloty nie zostały ujawnione.
Dowództwo podkreśliło jedynie, że sytuacja jest wciąż analizowana, a więcej informacji zostanie podanych w późniejszym czasie. Jak zaznaczono w komunikacie, priorytetem jest obecnie ustalenie okoliczności zdarzenia i przekazanie informacji rodzinom wojskowych.
Standardowa załoga samolotu KC-135 liczy zwykle od trzech do czterech osób: pilota, drugiego pilota oraz operatora wysięgnika odpowiedzialnego za tankowanie innych maszyn w powietrzu. W niektórych misjach na pokładzie znajduje się także nawigator.
Maszyny tego typu mogą być również wykorzystywane do transportu ładunków oraz ewakuacji medycznej.
KC-135 Stratotanker
KC-135 Stratotanker to jedna z najstarszych platform w arsenale amerykańskich sił powietrznych. Ostatni egzemplarz dostarczono w 1965 roku. Konstrukcja opiera się na cywilnym samolocie pasażerskim Boeing 707.
Mimo wieku maszyny były przez lata modernizowane, m.in. poprzez wymianę silników. Według raportu Kongresu USA w służbie pozostawało w ubiegłym roku 376 egzemplarzy.
Utrata tankowca jest czwartą potwierdzoną stratą samolotu w trwającym konflikcie z Iranem. Tydzień wcześniej nad Kuwejtem zestrzelono trzy myśliwce F-15E Strike Eagle w wyniku pomyłkowego ostrzału. Wszystkich sześciu członków załóg zdołało się wtedy katapultować i przeżyć.
Nowy najwyższy przywódca duchowy Iranu ajatollah Mojtaba Chamenei jest ranny i „prawdopodobnie oszpecony” - powi...
Ministerstwo Obrony Turcji podało, że obrona powietrzna NATO działająca w rejonie Morza Śródziemnego przechwycił...
W czternastym dniu otwartego konfliktu między USA i Izraelem a Iranem, prezydent Donald Trump zadeklarował gotow...
Ministerstwo Obrony Turcji poinformowało o strąceniu pocisku balistycznego wystrzelonego z terytorium Iranu, któ...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas