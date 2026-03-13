Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Amerykański tankowiec powietrzny rozbił się nad Irakiem. Armia potwierdziła śmierć całej załogi

Samolot tankowania powietrznego KC-135 Stratotanker należący do sił powietrznych Stanów Zjednoczonych rozbił się w czwartek w zachodnim Iraku – poinformowało amerykańskie wojsko. Na pokładzie maszyny znajdowało się sześciu członków załogi. Wszyscy zginęli.

Aktualizacja: 13.03.2026 15:32 Publikacja: 13.03.2026 07:37

KC-135 Stratotanker

KC-135 Stratotanker

Foto: REUTERS/Marcelo del Pozo/File Photo

Przemysław Malinowski, qm

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) podało, że katastrofa nie była wynikiem ostrzału ani ataku przeciwnika. W zdarzeniu brały udział dwa amerykańskie samoloty-tankowce. Jeden z nich spadł na pustynnym obszarze zachodniego Iraku, drugi bezpiecznie wylądował.

Reklama
Reklama

„Do incydentu doszło w przyjaznej przestrzeni powietrznej podczas operacji Epicka Furia. Trwają działania ratunkowe” – poinformowało CENTCOM w komunikacie.

Początkowo nie informowano o liczbie ofiar. W kolejnym komunikacie przekazano, że czterech amerykańskich żołnierzy zginęło w katastrofie. Dwie inne osoby uważane były za zaginione. Pentagon przekazał, że tożsamość ofiar nie będzie podawana publicznie przez 24 godziny po powiadomieniu najbliższych krewnych.

Po godz. 15.00 czasu polskiego CENTCOM opublikowało jednak kolejny komunikat w serwisie X, w którym poinformowano, że w katastrofie zginęli wszyscy członkowie załogi. Na pokładzie znajdowało się sześciu wojskowych. 

Reklama
Reklama

Ambasador Izraela w Stanach Zjednoczonych Yechiel Leiter poinformował, że druga maszyna, która brała udział w zdarzeniu, bezpiecznie wylądowała w Izraelu. Śmierć członków załogi zwiększyła liczbę amerykańskich żołnierzy zabitych w związku z wojną z Iranem do 13.

Operacja USA przeciwko Iranowi

Katastrofa wydarzyła się podczas operacji Epicka Furia – tak Pentagon określa działania militarne USA wymierzone w Iran. Szczegóły zadania wykonywanego przez oba samoloty nie zostały ujawnione.

Dowództwo podkreśliło jedynie, że sytuacja jest wciąż analizowana, a więcej informacji zostanie podanych w późniejszym czasie. Jak zaznaczono w komunikacie, priorytetem jest obecnie ustalenie okoliczności zdarzenia i przekazanie informacji rodzinom wojskowych.

Katastrofa KC-135 Stratotanker. Co wiadomo o załodze

Standardowa załoga samolotu KC-135 liczy zwykle od trzech do czterech osób: pilota, drugiego pilota oraz operatora wysięgnika odpowiedzialnego za tankowanie innych maszyn w powietrzu. W niektórych misjach na pokładzie znajduje się także nawigator.

Maszyny tego typu mogą być również wykorzystywane do transportu ładunków oraz ewakuacji medycznej.

Reklama
Reklama
KC-135 Stratotanker

KC-135 Stratotanker

Foto: Chris Drzazgowski/U.S. Air Force

Jedne z najstarszych maszyn w armii USA

KC-135 Stratotanker to jedna z najstarszych platform w arsenale amerykańskich sił powietrznych. Ostatni egzemplarz dostarczono w 1965 roku. Konstrukcja opiera się na cywilnym samolocie pasażerskim Boeing 707.

Mimo wieku maszyny były przez lata modernizowane, m.in. poprzez wymianę silników. Według raportu Kongresu USA w służbie pozostawało w ubiegłym roku 376 egzemplarzy.

Utrata tankowca jest czwartą potwierdzoną stratą samolotu w trwającym konflikcie z Iranem. Tydzień wcześniej nad Kuwejtem zestrzelono trzy myśliwce F-15E Strike Eagle w wyniku pomyłkowego ostrzału. Wszystkich sześciu członków załóg zdołało się wtedy katapultować i przeżyć.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Pete Hegseth i Mojtaba Chamenei
Konflikty zbrojne
Nowy najwyższy przywódca duchowy Iranu został oszpecony?
Franczyza McDonald’s – Twój własny biznes pod złotymi łukami!
Materiał Promocyjny
Franczyza McDonald’s – Twój własny biznes pod złotymi łukami!
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Szczątki pocisku, który spadł na terytorium Syrii 4 marca. Został zestrzelony, gdy zbliżał się do te
Konflikty zbrojne
Kolejna rakieta wystrzelona w stronę Turcji strącona przez obronę powietrzną NATO
Donald Trump
Konflikty zbrojne
Świat boi się o dostawy ropy. Trump zapowiedział plan działania
Szczątki zestrzelonego pocisku miały spaść na prowincję Gaziantep
Konflikty zbrojne
Turcja: Pocisk balistyczny wystrzelony z Iranu wszedł w naszą przestrzeń powietrzną
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama