Dlaczego Czarnek to doskonała wiadomość dla Morawieckiego

W drugiej części rozmowy Kolanko relacjonuje wrażenia z Hali Sokoła w Krakowie, gdzie obserwował ogłoszenie kandydatury Przemysława Czarnka. — Był prawdziwy entuzjazm. Nie od początku, ale w miarę jak Czarnek się rozkręcał, ludzie na sali też. Miałem wrażenie, że obserwuję "żyletę" kibicowską — mówi. — Kaczyński później mówił: ogień. Był szalenie z siebie zadowolony — relacjonuje. Kolanko stawia w rozmowie z Michałem Szułdrzyńskim nową tezę: wybór Czarnka jest doskonałą wiadomością dla Mateusza Morawieckiego. — Gdyby nie Czarnek, Morawiecki nie miałby takiego powodu, żeby być tą centroprawicową, zmodernizowaną, technokratyczną, pragmatyczną prawicą w PiS-ie. Kaczyński przesunął wojsko w prawo i odsłonił centrową flankę. A na tej flance jest oddział harcerski — analizuje.

— Najgorszą wiadomością dla Morawieckiego byłby Zbigniew Bogucki jako kandydat na premiera. Na szczęście dla niego prezydent Karol Nawrocki go nie puścił z KPRP — dodaje Kolanko, odnotowując, że Bogucki był jedną z największych gwiazd w Hali Sokoła: „Najdłużej ze wszystkich robił sobie selfie z działaczami".

Szułdrzyński pyta o retorykę Czarnka — "OZE-sroze", demontaż fotowoltaiki na dachu swojego domu i nie tylko. Kolanko odpowiada: — Jeśli jest w nurcie niebycia „pipi prawicą", to musi tak mówić. Ale to prowadzi do odsłonięcia centrowej flanki. Centrum to nie jest jego boisko — mówi.

Kolanko opisuje kampanijny gadżet Czarnka: kuchenny stół z wiecu w Iławie, przy którym kładzie rachunki wyborców. — Kitchen table issues. Rzeczy, o których Polacy rozmawiają przy kuchennym stole. Rachunki, ceny paliwa, raty. To jest pomysł na powrót do idei Beaty Szydło, wynikający z badań PiS, tylko z twistem — bo Szydło była twarzą społeczną, a Czarnek jest zadeklarowanym wolnorynkowcem — analizuje.