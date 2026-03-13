Kolejna rakieta wystrzelona w stronę Turcji strącona przez obronę powietrzną NATO

Poprzednie takie incydenty miały miejsce 4 i 9 marca. Resort obrony Turcji poinformował, że zwrócił się do strony irańskiej z prośbą o wyjaśnienia.

Reklama Reklama

NATO potwierdza, że jest gotowe bronić Turcji przed zagrożeniami, niezależnie od ich kierunku

„Pocisk balistyczny wystrzelony z Iranu wszedł w przestrzeń powietrzną Turcji został zneutralizowany przez systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO stacjonujące w rejonie Morza Śródziemnego. Sięgamy po wszystkie niezbędne środki wobec zagrożenia dla bezpieczeństwa terytorium naszego kraju i przestrzeni powietrznej bez wahania i z determinacją” - czytamy w oświadczeniu resortu obrony Turcji.

Zasięg irańskich rakiet Foto: PAP

W odpowiedzi na pytanie tureckiej Agencji Anatolia o incydent NATO przekazało oświadczenie, w którym czytamy, że Sojusz jest nadal gotów bronić Turcji przed wszelkimi zagrożeniami, które mogą nadejść z jakiegokolwiek kierunku".

„Będziemy nadal dostosowywać się do zagrożeń i rozwijać nasze systemy obrony przeciw pociskom balistycznym” - czytamy w oświadczeniu.