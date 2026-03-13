Kolejna rakieta wystrzelona w stronę Turcji strącona przez obronę powietrzną NATO

Szczątki pocisku, który spadł na terytorium Syrii 4 marca. Został zestrzelony, gdy zbliżał się do terytorium Turcji
Poprzednie takie incydenty miały miejsce 4 i 9 marca. Resort obrony Turcji poinformował, że zwrócił się do strony irańskiej z prośbą o wyjaśnienia.
„Pocisk balistyczny wystrzelony z Iranu wszedł w przestrzeń powietrzną Turcji został zneutralizowany przez systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO stacjonujące w rejonie Morza Śródziemnego. Sięgamy po wszystkie niezbędne środki wobec zagrożenia dla bezpieczeństwa terytorium naszego kraju i przestrzeni powietrznej bez wahania i z determinacją” - czytamy w oświadczeniu resortu obrony Turcji.
Zasięg irańskich rakiet
W odpowiedzi na pytanie tureckiej Agencji Anatolia o incydent NATO przekazało oświadczenie, w którym czytamy, że Sojusz jest nadal gotów bronić Turcji przed wszelkimi zagrożeniami, które mogą nadejść z jakiegokolwiek kierunku".
„Będziemy nadal dostosowywać się do zagrożeń i rozwijać nasze systemy obrony przeciw pociskom balistycznym” - czytamy w oświadczeniu.
9 marca również pojawił się komunikat resortu obrony Turcji, z którego wynikało, że wystrzelony z terytorium Iranu pocisk wszedł w przestrzeń powietrzną Turcji i wtedy został strącony. Szczątki pocisku miały wówczas spaść na otwartym terenie w prowincji Gaziantep, w pobliżu granicy z Syrią. Przechwycenie pocisku potwierdziło wówczas NATO. Allison Hart, rzeczniczka Sojuszu oświadczyła, że Sojusz jest gotów bronić swoich członków przed wszelkimi zagrożeniami.
Już po tym incydencie, 10 marca pojawiła się informacja, że amerykański system Patriot został rozmieszczony w południowo-wschodniej części kraju, w pobliżu bazy radarowej NATO Kürecik w prowincji Malatya. To właśnie ta baza pomogła w przechwyceniu zarówno pocisku wystrzelonego 9 marca, jak i tego wystrzelonego 4 marca.
4 marca wystrzelony w stronę Turcji pocisk nie wszedł w jej przestrzeń powietrzną, ale szczątki pocisku przechwytującego, który strącił ten pocisk, spadły wówczas na terytorium Turcji, na dystrykt Dörtyol w prowincji Hatay.
Ataki w rejonie Zatoki Perskiej (stan na 10 marca)
CBS i „New York Times” podawały, że pocisk strącony 4 marca został zestrzelony przez amerykański niszczyciel USS Oscar Austin, który znajdował się wówczas we wschodniej części Morza Śródziemnego i wraz z dwoma innymi niszczycielami miał za zadanie przechwytywać pociski balistyczne wystrzeliwane przez Iran w stronę terytorium sojuszników USA.
Turcja jest pierwszym krajem NATO, w kierunku którego wystrzelone zostały pociski z terytorium Iranu.
Po tym jak USA i Izrael rozpoczął ataki powietrzne na Iran 28 lutego, Iran w odwecie zaczął atakować terytorium Izraela, a także bazy USA w regionie i państwa Bliskiego Wschodu, które są sojusznikami Stanów Zjednoczonych.
