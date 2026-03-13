Rzeczpospolita
Wydarzenia
Kolejna rakieta wystrzelona w stronę Turcji strącona przez obronę powietrzną NATO

Ministerstwo Obrony Turcji podało, że obrona powietrzna NATO działająca w rejonie Morza Śródziemnego przechwyciła trzeci od wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem pocisk balistyczny wystrzelony z terytorium Iranu w stronę Turcji.

Aktualizacja: 13.03.2026 12:08 Publikacja: 13.03.2026 11:44

Szczątki pocisku, który spadł na terytorium Syrii 4 marca. Został zestrzelony, gdy zbliżał się do te

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

Poprzednie takie incydenty miały miejsce 4 i 9 marca. Resort obrony Turcji poinformował, że zwrócił się do strony irańskiej z prośbą o wyjaśnienia. 

NATO potwierdza, że jest gotowe bronić Turcji przed zagrożeniami, niezależnie od ich kierunku

„Pocisk balistyczny wystrzelony z Iranu wszedł w przestrzeń powietrzną Turcji został zneutralizowany przez systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO stacjonujące w rejonie Morza Śródziemnego. Sięgamy po wszystkie niezbędne środki wobec zagrożenia dla bezpieczeństwa terytorium naszego kraju i przestrzeni powietrznej bez wahania i z determinacją” - czytamy w oświadczeniu resortu obrony Turcji.

Zasięg irańskich rakiet

Foto: PAP

W odpowiedzi na pytanie tureckiej Agencji Anatolia o incydent NATO przekazało oświadczenie, w którym czytamy, że Sojusz jest nadal gotów bronić Turcji przed wszelkimi zagrożeniami, które mogą nadejść z jakiegokolwiek kierunku". 

„Będziemy nadal dostosowywać się do zagrożeń i rozwijać nasze systemy obrony przeciw pociskom balistycznym” - czytamy w oświadczeniu. 

Dwa pociski lecące w stronę Turcji, wystrzelone z terytorium Iranu, zostały strącone 4 i 9 marca

9 marca również pojawił się komunikat resortu obrony Turcji, z którego wynikało, że wystrzelony z terytorium Iranu pocisk wszedł w przestrzeń powietrzną Turcji i wtedy został strącony. Szczątki pocisku miały wówczas spaść na otwartym terenie w prowincji Gaziantep, w pobliżu granicy z Syrią. Przechwycenie pocisku potwierdziło wówczas NATO. Allison Hart, rzeczniczka Sojuszu oświadczyła, że Sojusz jest gotów bronić swoich członków przed wszelkimi zagrożeniami.

Czytaj więcej

Turystyka w Turcji nie ucierpiała z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie - zapewnia Ministerstwo Ku
Zanim Wyjedziesz
Turcja: Konflikt na Bliskim Wschodzie nie wpływa na naszą turystykę

Już po tym incydencie, 10 marca pojawiła się informacja, że amerykański system Patriot został rozmieszczony w południowo-wschodniej części kraju, w pobliżu bazy radarowej NATO Kürecik w prowincji Malatya. To właśnie ta baza pomogła w przechwyceniu zarówno pocisku wystrzelonego 9 marca, jak i tego wystrzelonego 4 marca. 

4 marca wystrzelony w stronę Turcji pocisk nie wszedł w jej przestrzeń powietrzną, ale szczątki pocisku przechwytującego, który strącił ten pocisk, spadły wówczas na terytorium Turcji, na dystrykt Dörtyol w prowincji Hatay.

Ataki w rejonie Zatoki Perskiej (stan na 10 marca)

Foto: PAP

CBS i „New York Times” podawały, że pocisk strącony 4 marca został zestrzelony przez amerykański niszczyciel USS Oscar Austin, który znajdował się wówczas we wschodniej części Morza Śródziemnego i wraz z dwoma innymi niszczycielami miał za zadanie przechwytywać pociski balistyczne wystrzeliwane przez Iran w stronę terytorium sojuszników USA.

Turcja jest pierwszym krajem NATO, w kierunku którego wystrzelone zostały pociski z terytorium Iranu. 

Po tym jak USA i Izrael rozpoczął ataki powietrzne na Iran 28 lutego, Iran w odwecie zaczął atakować terytorium Izraela, a także bazy USA w regionie i państwa Bliskiego Wschodu, które są sojusznikami Stanów Zjednoczonych. 

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
