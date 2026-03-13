Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) podało, że katastrofa nie była wynikiem ostrzału ani ataku przeciwnika. W zdarzeniu brały udział dwa amerykańskie samoloty-tankowce. Jeden z nich spadł na pustynnym obszarze zachodniego Iraku, drugi bezpiecznie wylądował.

„Do incydentu doszło w przyjaznej przestrzeni powietrznej podczas operacji Epicka Furia. Trwają działania ratunkowe” – poinformowało CENTCOM w komunikacie.

Amerykańskie wojsko nie podało dotąd informacji o ewentualnych ofiarach ani rannych. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza.

Operacja USA przeciwko Iranowi

Katastrofa wydarzyła się podczas operacji Epicka Furia – tak Pentagon określa działania militarne USA wymierzone w Iran. Szczegóły zadania wykonywanego przez oba samoloty nie zostały ujawnione.