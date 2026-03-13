Podczas czwartkowego posiedzenia pozytywną rekomendację komisji otrzymali wszyscy kandydaci zgłoszeni przez Prezydium Sejmu, tj.: sędzia Krystian Markiewicz, mecenas Maciej Taborowski, mecenas Marcin Dziurda, sędzia Anna Korwin-Piotrowska, mecenas Magdalena Bentkowska oraz dr hab. Dariusz Szostek.

Komisja rekomendowała też zgłoszonego przez klub Prawa i Sprawiedliwości dr. Michała Skwarzyńskiego. Negatywną opinię komisji otrzymał natomiast drugi kandydat PiS – prof. dr hab. Artur Kotowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów Sejm ma w piątek wybrać sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zanim jednak do tego dojdzie, koalicja rządząca chce przyjąć uchwałę w sprawie TK. Stwierdza ona m.in., że Trybunał „w świetle standardów konstytucyjnych oraz wiążących Rzeczpospolitą standardów międzynarodowych i europejskich, przestał spełniać swoją funkcję jako organ bezstronny i niezawisły, służący obywatelom Rzeczypospolitej jako najważniejszy strażnik ich konstytucyjnych praw”. Uchwała podważa także m.in. legalność powołania byłej prezes TK Julii Przyłębskiej oraz obecnego prezesa Bogdana Święczkowskiego.

Wcześniej posłowie PiS złożyli do Trybunału Konstytucyjnego skargę na – wprowadzone zresztą przez PiS – przepisy przyznające Sejmowi kompetencje do kreowania w regulaminie, czyli akcie wewnętrznej organizacji, procedury wyboru sędziego TK. Wnioskodawcy chcą, żeby do czasu rozstrzygnięcia przez TK, prezydent nie odbierał ślubowania od nowo wybranych sędziów. Skarga ma być rozpatrywana 17 marca.