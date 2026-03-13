Rzeczpospolita
Prawo
Wybory do Trybunału Konstytucyjnego. Kandydat PiS bez rekomendacji

W czwartek późnym wieczorem sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała siedmioro kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Publikacja: 13.03.2026 08:26

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Mateusz Adamski

Podczas czwartkowego posiedzenia pozytywną rekomendację komisji otrzymali wszyscy kandydaci zgłoszeni przez Prezydium Sejmu, tj.: sędzia Krystian Markiewicz, mecenas Maciej Taborowski, mecenas Marcin Dziurda, sędzia Anna Korwin-Piotrowska, mecenas Magdalena Bentkowska oraz dr hab. Dariusz Szostek. 

Komisja rekomendowała też zgłoszonego przez klub Prawa i Sprawiedliwości dr. Michała Skwarzyńskiego. Negatywną opinię komisji otrzymał natomiast drugi kandydat PiS – prof. dr hab. Artur Kotowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów Sejm ma w piątek wybrać sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zanim jednak do tego dojdzie, koalicja rządząca chce przyjąć uchwałę w sprawie TK. Stwierdza ona m.in., że Trybunał „w świetle standardów konstytucyjnych oraz wiążących Rzeczpospolitą standardów międzynarodowych i europejskich, przestał spełniać swoją funkcję jako organ bezstronny i niezawisły, służący obywatelom Rzeczypospolitej jako najważniejszy strażnik ich konstytucyjnych praw”. Uchwała podważa także m.in. legalność powołania byłej prezes TK Julii Przyłębskiej oraz obecnego prezesa Bogdana Święczkowskiego.

Wcześniej posłowie PiS złożyli do Trybunału Konstytucyjnego skargę na – wprowadzone zresztą przez PiS – przepisy przyznające Sejmowi kompetencje do kreowania w regulaminie, czyli akcie wewnętrznej organizacji, procedury wyboru sędziego TK. Wnioskodawcy chcą, żeby do czasu rozstrzygnięcia przez TK, prezydent nie odbierał ślubowania od nowo wybranych sędziów. Skarga ma być rozpatrywana 17 marca.

Czytaj więcej

Była prezes TK Julia Przyłębska podczas uroczystości powołania Bogdana Święczkowskiego na stanowisko
Sądy i trybunały
„Trybunałem kieruje osoba nieuprawniona”. Taką uchwałę ma podjąć Sejm
Dlaczego w Trybunale Konstytucyjnym jest sześć wakatów

Obecnie na piętnaście ustawowych stanowisk w Trybunale Konstytucyjnym zasiada dziewięciu sędziów. Liczba wakatów powiększyła się do sześciu w grudniu 2025 r. po odejściu sędzi Krystyny Pawłowicz i zakończeniu kadencji sędziego Michała Warcińskiego. Tym samym Trybunał utracił możliwość sformowania pełnego składu, bowiem w myśl ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK do rozpoznania sprawy w pełnym składzie potrzebny jest udział co najmniej jedenastu sędziów.

Taki stan rzeczy wynika z faktu, iż od zmiany rządu w 2023 r. Sejm nie wybrał żadnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, argumentując, że nie chce w ten sposób legitymizować działalności Trybunału w obecnym kształcie. Przypomnijmy, iż kandydatów zgłaszało wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość, a Sejm odrzucił kandydatury posła PiS Marka Asta oraz prawnika Artura Kotowskiego.

Czytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny
Sądy i trybunały
Wybory do Trybunału Konstytucyjnego. Koalicja i PiS ogłosiły nazwiska kandydatów

Źródło: rp.pl

