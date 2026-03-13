Jak podaje serwis tvnmeteo.pl, nasz kraj aktualnie znajduje się pod wpływem ciepłego wiru niżowego znad Hiszpanii, któremu zawdzięczamy panujące właśnie wysokie jak na marzec temperatury. Sytuacja zacznie się jednak zmieniać już w sobotę wraz ze zbliżaniem się od zachodu chłodnego frontu. W efekcie tego dnia na zachodzie kraju będzie pochmurnie. Na pozostałym obszarze nadal jeszcze pogodnie i sucho.

Pogoda na piątek: Będzie pogodnie i ciepło

Piątek w większości kraju na ogół pogodny. Jedynie w pasie od Suwalszczyzny przez Mazowsze po Śląsk i Małopolskę możliwe większe zachmurzenie.

Na termometrach maksymalnie zobaczyć będzie można od 13 stopni Celsjusza na północy, przez 15 stopni Celsjusza w centrum do nawet 18 stopni Celsjusza na południu. Jedynie nad morzem nieco chłodniej – maksymalnie od 9 do 11 stopni Celsjusza. Okresami możliwy porywisty wiatr, osiągający w porywach nad morzem do 60 km/h, natomiast w Sudetach do 90 km/h.

W nocy z piątku na sobotę na zachodzie kraju obserwować już będzie można wspomnianą zmianę pogody. Zacznie wzrastać zachmurzenie, a na Pomorzu Zachodnim możliwe będą słabe opady deszczu. Nad morzem i na południu kraju możliwy porywisty wiatr. W Sudetach możliwe porywy do 100 km/h.