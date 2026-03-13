Był typowany na kandydata PiS na premiera. Prezydent Chełma walczy z rządem o 180 mln

Jakub Banaszek, prezydent Chełma
Pieniądze miały pójść na budowę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dotację przyznał miastu Piotr Gliński, minister kultury w dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego w ostatnich dniach urzędowania. Jego następca, Bartłomiej Sienkiewicz, cofnął tę decyzję.
Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie to sztandarowy projekt prezydenta miasta Jakuba Banaszka. Starania o jego budowę rozpoczęły się kilka lat temu, za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Inwestycja, która ma powstać na sześciohektarowej przestrzeni po carskich koszarach i ma pochłonąć około 200 mln zł. Część terenu na potrzeby jej realizacji odkupiono już w 2022 r. dzięki rządowej dotacji. W listopadzie 2023 r. tuż przed oddaniem władzy przez rząd Mateusza Morawieckiego, ówczesny minister kultury Piotr Gliński przyznał miastu 180 mln dotacji na budowę muzeum.
Niedługo później, w styczniu 2024 r., po dojściu do władzy obecnej koalicji rządzącej, nowy minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz cofnął decyzję poprzednika. Mimo to, prace nad realizacją inwestycji w mieście trwają. Jak wynika z informacji Radia Zet, niedawno wybrano wykonawcę dokumentacji i pierwszego etapu prac. Miasto ma na to przeznaczyć ponad 10 mln zł. Skąd weźmie pieniądze na dalszą część inwestycji? Tego nie wiadomo.
– Trudno sobie wyobrazić, że muzeum da się zbudować bez ministerialnej dotacji. Przecież to jest gigantyczny projekt, który ma kosztować aż 200 mln zł – mówi Radiu Zet polityk Koalicji Obywatelskiej z Chełma.
Sprawa dotycząca cofnięcia dotacji toczy się w sądzie. Władze Chełma pozwały Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Domagały się uznania, że umowa dofinansowania budowy muzeum nadal obowiązuje, a decyzja o jej wypowiedzeniu jest bezskuteczna. Postanowienie sądu pierwszej instancji nie było jednak dla prezydenta Chełma miasta pomyślne.
W listopadzie 2025 r. Sąd Okręgowy w Lublinie odrzucił pozew miasta. Sędzia uznał, że decyzja o przyznaniu dotacji nie jest jest umową cywilnoprawną, a porozumieniem administracyjnym – w związku z tym sąd powszechny nie może rozpatrywać pozwu. Jak ustaliło Radio Zet, władze miasta złożyły zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji, a Sąd Okręgowy w Lublinie 11 marca przesłał dokumenty do Sądu Apelacyjnego w Lublinie, który ma rozpatrywać odwołanie.
Zdaniem polityka Koalicji Obywatelskiej z Chełma, z którym rozmawiało Radio Zet, tak naprawdę w tle toczy się walka o polityczną przyszłość Jakuba Banaszka.
– Banaszek będzie walczył o te pieniądze do ostatniego tchu. Tu nie chodzi o samo muzeum. W jego nazwie jest odwołanie do prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jakub Banaszek chce pokazać, jak ważny jest dla niego zmarły prezydent, niemal ubóstwiany przez PiS. W ten sposób będzie chciał zyskać uznanie w oczach Jarosława Kaczyńskiego. To może się przełożyć na dobre miejsce na liście wyborczej. To, że Banaszek chce na dobre wskoczyć do wielkiej polityki, w Chełmie jest tajemnicą poliszynela – mówi RadioZET.pl polityk koalicji.
Jakub Banaszek jest społecznym doradcą prezydenta Karola Nawrockiego. Jego nazwisko było także wymieniane wśród polityków typowanych na kandydata PiS na premiera. Według Radia Zet, jest bardzo prawdopodobne, że obecny prezydent Chełma znajdzie się na liście PiS w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.
