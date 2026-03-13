Aż mi głupio zaczynać od cytatu zużytego. Na dodatek jego autor zapracował sobie na to, aby w Polsce nie być lubianym. Ale mimo wszystko się złamię: „Ludzie nie powinni widzieć, jak robi się kiełbasę i politykę” – mówił Otto von Bismarck.

W jednym z moich ulubionych seriali – amerykańskim „The Office”, tę myśl trawestuje jeden ze sprzedawców papieru w firmie Dunder Mifflin, gdzie toczy się akcja. Dwight Schrute (w tej roli Rainn Wilson) mówi: „Gdy wiesz, jak robić parówki, chcesz je robić cały czas”. Która koncepcja zwycięży w najbliższych miesiącach?

Jeden Przemysław Czarnek montuje panele słoneczne, drugi je ściąga z dachu

Kampania jeszcze się nie zaczęła – choć wygląda na to, że Jarosław Kaczyński myśli inaczej, a ja mam jej już serdecznie dosyć, a przecież moja praca polega na przyglądaniu się i opisywaniu procesu produkcji kiełbasy. Ale mam wrażenie, że nigdy wcześniej nie staliśmy tak blisko maszynki do mięsa – wszyscy: dziennikarze, interesujący się polityką Polacy. A to wszystko „dzięki” PiS.

23 września 2025 r. Mariusz Błaszczak na platformie społecznościowej X napisał: „Fundusz SAFE to szansa na rozwój Sił Zbrojnych RP. Nie możemy pozwolić na to, aby te środki zostały zmarnowane lub skierowane do zagranicznego przemysłu zbrojeniowego”. 11 marca 2026 r. Mariusz Błaszczak tweetuje: „Odrzućmy szkodliwe pożyczki z Unii Europejskiej. Skorzystajmy z propozycji prezydenta.”