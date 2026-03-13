Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego USA tymczasowo zawiesiły sankcje na rosyjską ropę już znajdującą się na tankowcach?

Jakie inne kroki zostały lub mogą zostać podjęte, by zahamować wzrost cen?

Jak całą sprawę komentuje przedstawiciel Kremla?

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent wyjaśnił, że decyzja amerykańskiej administracji ma na celu ustabilizowanie cen na globalnym rynku energetycznym. W związku z atakiem USA i Izraela na Iran, co pociągnęło za sobą zablokowanie przez Iran Cieśniny Ormuz, cena ropy na światowych rynkach zaczęła rosnąć (9 marca osiągnęła poziom 115-116 dolarów za baryłkę, najwyższy od 2022 roku, czyli od czasu inwazji Rosji na Ukrainę i objęcia sankcjami rosyjskich surowców energetycznych). W normalnych warunkach przez Cieśninę Ormuz przechodzi ok. 20 proc. ropy transportowanej drogą morską i ok. 30 proc. gazu LNG transportowanego drogą morską.

Cieśnina Ormuz Foto: PAP

Sekretarz skarbu USA przekonuje, że tymczasowe zwolnienie z sankcji rosyjskiej ropy nie przyniesie Kremlowi znaczących finansowych korzyści

Już po wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem (rozpoczęła się amerykańsko-izraelskimi atakami powietrznymi na Iran z 28 lutego) USA pozwoliły na zakup rosyjskiej ropy znajdującej się na pokładach tankowców tzw. floty cieni indyjskim rafineriom. Teraz zgoda ta została rozszerzona na wszystkich odbiorców. Ropa z Rosji, która znajduje się już na pokładach tankowców, będzie zwolniona z sankcji do 11 kwietnia – wynika z informacji, która pojawiła się na stronie Departamentu Stanu USA.

Bessent, informując o decyzji administracji USA w serwisie X, podkreślił że jej celem jest „promowanie stabilności na globalnych rynkach energetycznych” i dążenie do „obniżenia cen”. O zwolnieniu z sankcji rosyjskiej ropy sekretarz skarbu USA pisze, że jest to rozwiązanie „ściśle ograniczone i krótkoterminowe”. Jak dodał, „nie przyniesie ono znaczących korzyści finansowych rosyjskiemu rządowi, który uzyskuje większość przychodów z energetyki z podatków pobieranych w momencie wydobycia”.