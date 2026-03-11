Radosław Sikorski
Mam nadzieję, że nasza prawicowa opozycja, która domniemuje, że interesy polskie i amerykańskie są tożsame, po pierwsze pamięta o historii, którą przecież tak bardzo lubi. A po drugie, że ta wojna im uświadomi, że te interesy są zbliżone, w dużej mierze się pokrywają, ale nie są we wszystkim tożsame. No i po trzecie, że Stany Zjednoczone są zdolne do wypełnienia swoich zobowiązań sojuszniczych nie w sensie absolutnym, tylko w kontekście tego, co się dzieje w innych częściach świata. Przecież Pentagon mówi od 20 lat, że nie jest w stanie prowadzić dwóch wielkich wojen jednocześnie. Ja nie rozumiem, dlaczego polska prawica tego nie przyjmuje do wiadomości. I nie rozumiem też, dlaczego wydaje się jej, że im więcej będzie kogoś wychwalała i kochała, tym bardziej ten ktoś dochowa wierności i zrealizuje jej cele. To tak nie działa ani w relacjach międzyludzkich, ani międzypaństwowych.
Czytaj więcej
Reżim ajatollahów nigdy nie był tak słaby jak teraz, ale Donald Trump uznał, że stanowi bezpośrednie zagrożenie dla jego kraju i sojuszników Ameryk...
Dobrze, gdyby ten kryzys się zakończył w jakimś przewidywalnym okresie i wtedy Stany Zjednoczone odbudowały swoje zdolności. Ten kryzys powinien być potwierdzeniem słuszności tego, że Europa musi – do czego nas Amerykanie konsekwentnie zachęcają – być bardziej zdolna do zadbania o własne bezpieczeństwo. Także w sensie przemysłowym. Musimy mieć chociażby własną amunicję. I wreszcie to robimy.
Jest tak, bo Europa zbyt długo, szczególnie zachodnia, konsumowała dywidendę pokoju, zbytnio się nie tylko rozbroiła, ale zdeindustrializowała w dziedzinie obronności i że ten błąd trzeba skorygować. Polska jest akurat liderem tej odbudowy.
Czytaj więcej
Ameryka już raz zdradziła Polskę w Jałcie. I ponownie może zdradzić - ostrzegł w wygłoszonym w Sejmie exposé szef polskiej dyplomacji Radosław Siko...
To pokazuje, że słuszną polityką jest tworzenie trzech polis ubezpieczeniowych, a nie tak jak to robi prawica, poleganie tylko na jednej. Po pierwsze, nowoczesne, bitne Wojsko Polskie. Po drugie, NATO z wiodącą pozycją Stanów Zjednoczonych, choć w nowej roli, z większymi komponentami europejskimi – na morzu, na lądzie i w powietrzu, choć nadal przy wsparciu amerykańskim w sferze wywiadowczej, satelitarnej, nuklearnej i tzw. zdolności strategicznych. Dokładnie temu służy z jednej strony polski budżet narodowy, a z drugiej, unijny mechanizm SAFE, który umożliwia nam zbudowanie dodatkowo tych najnowocześniejszych zdolności, wynikających z lekcji obrony Ukrainy przed agresją rosyjską. I po trzecie, obrona unijna wobec zagrożeń niższego stopnia.
Lepiej mieć trzy niż jedną.
Cały wywiad ukaże się w czwartkowym wydaniu „Rzeczpospolitej” oraz na stronie rp.pl
Prezydent Rumunii Nicusor Dan zwołał posiedzenie Najwyższej Rady Obrony Narodowej (Consiliul Suprem de Apărare a...
Bronić prawa międzynarodowego czy uznać prawo siły? Emmanuel Macron i Pedro Sánchez stawiają na to pierwsze, Urs...
Prezydent USA Donald Trump zadzwonił do rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, aby omówić szereg kwestii dotycz...
„Ameryka i Donald Trump nie zapomną, kto jest ich przyjacielem – a co ważniejsze – kto nim nie jest” – stwierdzi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas