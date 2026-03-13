Donald Tusk i Jarosław Kaczyński
Gdyby wybory odbyły się w pierwszej połowie marca, udział w nich – jak wynika z deklaracji uczestników sondażu – mogłyby wziąć trzy czwarte (75,2 proc. ) uprawnionych do głosowania. Oznaczałoby to rekordową frekwencję w wyborach parlamentarnych w III RP i w wyborach w III RP w ogóle – jak dotąd wyborami z najwyższą frekwencją były wybory z 15 października 2023 roku. Wówczas do urn poszło 74,38 proc. uprawnionych.
W najnowszym sondażu CBOS przewagę nad innymi ugrupowaniami utrzymuje Koalicja Obywatelska, na którą chciałoby zagłosować 29,2 proc. respondentów. Oznacza to spadek poparcia o 0,4 pkt. proc. w stosunku do lutowego badania.
Sondaż CBOS, preferencje partyjne (9-11 marca)
Na drugim miejscu niezmiennie Prawo i Sprawiedliwość, na które chce oddać głos 21,1 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost o 2,8 punktu procentowego w stosunku do lutego.
Konfederacja Wolność i Niepodległość ciszy się poparciem 11,1 proc. pytanych, mniej o 2,3 pkt. proc. niż w ostatnim sondażu.
Partia Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony Polskiej, ma poparcie 11 proc. respondentów , więcej o 1,1 pkt. proc.
Żadne z pozostałych ugrupowań nie przekroczyłoby progu wyborczego.
Partia Razem uzyskałaby głosy 3,8 proc. pytanych, (+0,1 pkt. proc.) Lewica – 3,5 proc. (-1,1 pkt. proc.). Polskie Stronnictwo Ludowe poparłoby w głosowaniu 3,2 proc, ankietowanych (+1,5 pkt. proc.), a Polskę 2050 – 0,7 proc. respondentów (- 1,3 pkt. proc.). Inną partię wybrałoby 0,7 proc., odpowiedzi odmówiło 3,1 proc., a 12,5 proc. jest niezdecydowanych.
CBOS, biorąc pod uwagę cechy społeczno-demograficzne respondentów, przeprowadziło symulację rozkładu głosów osób wahających się i odmawiających odpowiedzi. W takim przypadku rozkład głosów przedstawiałby się następująco:
Z nowego sondażu CBOS wynika, że w porównaniu do wyników wyborów z 15 października 2023 roku KO ma poparcie mniejsze o 1,5 punktu proc., poparcie dla PiS jest mniejsze o 14,28 punktu proc. Konfederacja zyskuje 3,94 punktu proc., a gdyby doliczyć do jej wyniku wynik Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (w 2023 roku startowała z listy Konfederacji), wówczas poprawia wynik o 14,94 punktu proc. Nowa Lewica traci 5,11 punktu proc. poparcia, ale gdyby do jej wyniku doliczyć wynik Partii Razem (w 2023 roku startowała z jednej listy z Nową Lewicą), wówczas traci 1,31 punktu proc. Tracą PSL i Polska 2050. Startując w 2023 r. jako koalicja pod nazwą Trzecia Droga, obie partie uzyskały 14,4 proc. poparcia. Dziś suma ich wyników jest mniejsza o 10,4 punktu proc.
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)
Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)
Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)
Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)
Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)
Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)
Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)
