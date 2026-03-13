Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż CBOS: W porównaniu do 2023 roku traci i KO, i PiS. Ale PiS dużo więcej

CBOS opublikował wyniki najnowszego sondażu preferencji partyjnych, przeprowadzonego w dniach 9-11 marca.

Aktualizacja: 13.03.2026 06:00 Publikacja: 12.03.2026 18:47

Donald Tusk i Jarosław Kaczyński

Donald Tusk i Jarosław Kaczyński

Foto: PAP

Agnieszka Kazimierczuk, arb

Gdyby wybory odbyły się w pierwszej połowie marca, udział w nich – jak wynika z deklaracji uczestników sondażu – mogłyby wziąć trzy czwarte (75,2 proc. ) uprawnionych do głosowania. Oznaczałoby to rekordową frekwencję w wyborach parlamentarnych w III RP i w wyborach w III RP w ogóle – jak dotąd wyborami z najwyższą frekwencją były wybory z 15 października 2023 roku. Wówczas do urn poszło 74,38 proc. uprawnionych. 

W najnowszym sondażu CBOS przewagę nad innymi ugrupowaniami utrzymuje Koalicja Obywatelska, na którą chciałoby zagłosować 29,2 proc. respondentów. Oznacza to spadek poparcia o 0,4 pkt. proc. w stosunku do lutowego badania.

Sondaż CBOS, preferencje partyjne (9-11 marca)

Sondaż CBOS, preferencje partyjne (9-11 marca)

Foto: PAP

Na drugim miejscu niezmiennie Prawo i Sprawiedliwość, na które chce oddać głos 21,1 proc.  ankietowanych. Oznacza to wzrost o 2,8 punktu procentowego w stosunku do lutego.

Konfederacja Wolność i Niepodległość ciszy się poparciem 11,1 proc. pytanych, mniej o 2,3 pkt. proc. niż w ostatnim sondażu. 

Reklama
Reklama

Partia Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony Polskiej, ma poparcie 11 proc. respondentów , więcej o 1,1 pkt. proc. 

Czytaj więcej

Jarosław Kaczyński, Donald Tusk
Polityka
Sondaż. KO, PiS, może inna partia? Nie zapytano o deklaracje, tylko o to, kto wygra wybory

Sondaż CBOS: Kto nie wszedłby do Sejmu

Żadne z pozostałych ugrupowań nie przekroczyłoby progu wyborczego. 

Partia Razem uzyskałaby głosy 3,8 proc. pytanych, (+0,1 pkt. proc.) Lewica – 3,5 proc. (-1,1 pkt. proc.). Polskie Stronnictwo Ludowe poparłoby w głosowaniu 3,2 proc, ankietowanych (+1,5 pkt. proc.), a Polskę 2050 – 0,7 proc. respondentów (- 1,3 pkt. proc.). Inną partię wybrałoby 0,7 proc., odpowiedzi odmówiło 3,1 proc., a 12,5 proc. jest niezdecydowanych.

Czytaj więcej

Patryk Jaki i Mateusz Morawiecki
Polityka
Sondaż: Zapytaliśmy Polaków o „harcerzy” i „maślarzy”. Komu przyznali rację?

Symulacja podziału głosów bez niezdecydowanych i odmawiających odpowiedzi

CBOS, biorąc pod uwagę cechy społeczno-demograficzne respondentów, przeprowadziło symulację rozkładu głosów osób wahających się i odmawiających odpowiedzi. W takim przypadku rozkład głosów przedstawiałby się następująco:

Reklama
Reklama
  • Koalicja Obywatelska – 35,2 proc.;
  • Prawo i Sprawiedliwość - 25,5 proc.;
  • Konfederacja Wolność i Niepodległość - 13,4 proc.;
  • Konfederacja Korony Polskiej – 11,7 proc.;
  • Razem – 3,9 proc.;
  • Nowa Lewica – 4 proc.;
Reklama
Reklama
  • Polskie Stronnictwo Ludowe – 3,7 proc.;
  • Polska 2050 – 1,2 proc.;
  • Inna partia – 1,3 proc.

Jak zmieniło się poparcie dla partii w porównaniu do 2023 roku?

Z nowego sondażu CBOS wynika, że w porównaniu do wyników wyborów z 15 października 2023 roku KO ma poparcie mniejsze o 1,5 punktu proc., poparcie dla PiS jest mniejsze o 14,28 punktu proc. Konfederacja zyskuje 3,94 punktu proc., a gdyby doliczyć do jej wyniku wynik Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (w 2023 roku startowała z listy Konfederacji), wówczas poprawia wynik o 14,94 punktu proc. Nowa Lewica traci 5,11 punktu proc. poparcia, ale gdyby do jej wyniku doliczyć wynik Partii Razem (w 2023 roku startowała z jednej listy z Nową Lewicą), wówczas traci 1,31 punktu proc. Tracą PSL i Polska 2050. Startując w 2023 r. jako koalicja pod nazwą Trzecia Droga, obie partie uzyskały 14,4 proc. poparcia. Dziś suma ich wyników jest mniejsza o 10,4 punktu proc.

Reklama
Reklama
Wyniki wyborów z 15 października 2023 roku

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)

Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)

Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)

Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)

Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)

Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)

Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Ruszyły prace nad zmianą prawa mającą utrudnić tworzenie zespołów parlamentarnych
Polityka
Poważne gremia czy poselska patologia? Ograniczą liczbę zespołów w Sejmie
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ostro krytykuje prezydenckie weto
Polityka
Włodzimierz Czarzasty ostro o prezydenckim wecie: Zdrada narodowa
Prezydent RP Karol Nawrocki
Polityka
Prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę o SAFE. Donald Tusk: Wstyd!
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama