Gdyby wybory odbyły się w pierwszej połowie marca, udział w nich – jak wynika z deklaracji uczestników sondażu – mogłyby wziąć trzy czwarte (75,2 proc. ) uprawnionych do głosowania. Oznaczałoby to rekordową frekwencję w wyborach parlamentarnych w III RP i w wyborach w III RP w ogóle – jak dotąd wyborami z najwyższą frekwencją były wybory z 15 października 2023 roku. Wówczas do urn poszło 74,38 proc. uprawnionych.

W najnowszym sondażu CBOS przewagę nad innymi ugrupowaniami utrzymuje Koalicja Obywatelska, na którą chciałoby zagłosować 29,2 proc. respondentów. Oznacza to spadek poparcia o 0,4 pkt. proc. w stosunku do lutowego badania.

Sondaż CBOS, preferencje partyjne (9-11 marca) Foto: PAP

Na drugim miejscu niezmiennie Prawo i Sprawiedliwość, na które chce oddać głos 21,1 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost o 2,8 punktu procentowego w stosunku do lutego.

Konfederacja Wolność i Niepodległość ciszy się poparciem 11,1 proc. pytanych, mniej o 2,3 pkt. proc. niż w ostatnim sondażu.