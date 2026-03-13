Jednak nazwa zespołu była dosyć powszechnie interpretowana jako niepoważna. A jego powstanie zbiegło się ze złożeniem przez prezydium Sejmu projektu zmian w regulaminie izby. Przewiduje on, że „nazwa, cel działalności oraz działalność zespołu nie mogą naruszać Konstytucji ani godności i powagi Sejmu”, zaś prezydium Sejmu będzie mogło odmówić wydania zgody na utworzenie zespołu. Zgodnie z projektem zespoły będą musiały liczyć co najmniej pięciu posłów i raz na rok przedstawiać sprawozdanie z działalności. Inny przepis głosi, że w przypadku braku posiedzenia przez pół roku zespół będzie mógł zostać rozwiązany. I wydaje się to być najistotniejszą zmianą z punktu widzenia obecnie zarejestrowanych zespołów, bo niektóre z nich niemal się nie spotykają.

Wiele zespołów parlamentarnych tworzonych jest w celach czysto wizerunkowych

Projekt, złożony w lutym ubiegłego roku, leży od ponad roku w sejmowej „zamrażarce”, jednak – jak tłumaczy „Rzeczpospolitej” poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak – stało się tak z powodów proceduralnych. – Gdy zaczęliśmy procedować projekt na Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, pojawiły się głosy, że w celu pełnej zgodności z prawem należy wcześniej dokonać nowelizacji Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora – tłumaczy.

Taka nowelizacja została już przegłosowana i wróciła do Sejmu z poprawkami Senatu. Gdy zostanie podpisana przez prezydenta, Sejm przystąpi do zmiany swojego regulaminu.

Niektóre zespoły narażają dobre imię Sejmu na szwank Łukasz Osmalak (Polska 2050), wiceprzewodniczący Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych

Dlaczego zmiana jest konieczna? Posłowie, z którymi rozmawialiśmy, najczęściej podają jeden powód: zespołów jest tak dużo, bo są tworzone z powodów wizerunkowych. Jak wyjaśnia Łukasz Osmalak, wielu wyborców nie odróżnia zespołów od komisji sejmowych, których jest dużo mniej i są oficjalnymi organami Sejmu. – Znam przypadki posłów, którzy założyli zespoły o prestiżowo brzmiących nazwach tylko po to, by nadrukować na wizytówkach informację, że są ich przewodniczącymi – mówi poseł Polski 2050. – Już nie mówiąc o tym, że niektóre zespoły narażają dobre imię Sejmu na szwank. Jestem fanem piłki nożnej i uwielbiam kibicowskie klimaty, jednak powstanie Parlamentarnego Zespołu ds. wspierania Arki Gdynia, Lecha Poznań i Cracovii Kraków uważam za absurd – dodaje.

– Wiele zespołów pełni funkcję wyłącznie medialno‑propagandową i powstaje po to, by móc pojechać w teren wyborczy z wizytówką wskazującą, że jest się przewodniczącym jakiegoś rzekomo poważnego gremium zajmującego się budową drogi albo fabryki w tej właśnie okolicy – dodaje Jarosław Urbaniak z KO, przewodniczący Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych.