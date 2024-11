Hamulcowym zmian może być PSL, a decyzję w rzeczywistości podejmie premier Donald Tusk z KO. Ten ostatni podczas swoich poprzednich rządów wypowiedział głośny cytat o tym, że „jeśli chcecie legalnej marihuany, wybierzcie innego premiera”. Później jego stanowisko zaczęło jednak mięknąć. – Ciągle mnie pytają o legalizację marihuany. Może po prostu zdecydować się, żeby nie było penalizacji, żeby nie było więzienia, żeby rozsądnie na to patrzeć – powiedział w 2023 roku.

Czy doszło u niego do trwałej ewolucji poglądów? W to, że Tusk dopuści legalizację marihuany, nie wierzy politolog z UW prof. Rafał Chwedoruk. – PO jest partią centrową, przygotowaną do sprawowania władzy przez wiele kadencji. Musi reagować na zmiany w świadomości w polskim społeczeństwie i na to, co dzieje się na świecie. A tymczasem w Europie, jeśli chodzi o podejście do narkotyków, następuje obecnie zwrot w prawo – zauważa. Dodaje, że temat marihuany nie jest dziś priorytetowy, a w kontekście nadchodzących wyborów prezydenckich i sejmowych, gdy będzie liczył się każdy głos, KO będzie starać się unikać kontrowersyjnych działań.

O tym, co Tusk sądzi o legalizacji marihuany, wkrótce będzie musiał oficjalnie ogłosić. W ostatnich dniach sejmowa Komisja do spraw Petycji rozpatrzyła propozycję od jednego z obywateli, przewidującą dekryminalizację posiadania marihuany na własny użytek. Komisja zdecydowała o skierowaniu dezyderatu do premiera. Termin na odpowiedź to 30 dni.