Dyrektor generalny NIK Jarosław Melnarowicz i dyrektor Departamentu Strategii Grzegorz Haber wraz z prezesem Marianem Banasiem w środę polecieli służbowo do Chin. Poruszenie w NIK wywołał fakt, że dyrektorzy wzięli ze sobą żony. Kto pokrywa koszty ich wyjazdu? – zapytaliśmy rzecznika Izby. „NIK nie jest upoważniona do udzielania informacji o prywatnych wyjazdach obywateli RP, którzy pokrywają koszty we własnym zakresie” - odpowiedział „Rz” Marcin Marjański zapewniając, że bilety lotnicze Najwyższa Izba Kontroli zakupiła tylko dla trzech delegatów.

Sprawa budzi wśród urzędników niesmak. – Nie chciałbym tego komentować – stwierdza w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Krzysztof Kwiatkowski, były prezes NIK, gdy pytamy go o zdanie. Ale przyznaje, że w jego czasach taka sytuacja nie miała nigdy miejsca.

Wojciech Szarama, poseł PiS i wiceprzewodniczący sejmowej komisji do spraw kontroli państwowej, który nadzoruje NIK: – Instytucję taką jak NIK, obowiązują jednak wyższe standardy. Zapytam to tę kwestię na posiedzeniu komisji – powinniśmy mieć pełną informację na temat tego wyjazdu.

Podobny głos słyszymy od Marka Sawickiego, posła PSL i szefa tej komisji: - Zdumiewa mnie sytuacja w której prezes Marian Banaś ubiega się o odnowienie kadencji na kolejne sześć lat i godzi się na taki „wyjazd turystyczny” pod pretekstem delegacji. Koalicji Obywatelskiej będzie trudno wspierać takiego kandydata.

Inni prezesi NIK także latali do Chin. Posłowie chcą wyjaśnień „po co”

Po co w ogóle prezes NIK ze współpracownikami wybrał się w delegację do Chińskiej Republiki Ludowej? „Prezes NIK przyjął zaproszenie Audytora Generalnego Najwyższego Urzędu Kontroli Chińskiej Republiki Ludowej (CNAO) p. Hou Kai. Spotkanie z Audytorem Generalnym NOK Chin, w dniach 12-18 czerwca 2025 r., będzie stanowić kontynuację oraz podtrzymanie wieloletniej i efektywnej współpracy bilateralnej pomiędzy instytucjami” – odpowiada na nasze pytania Marcin Marjański. – Ponadto przed podróżą delegacji NIK do Chin, zwróciliśmy się do MSZ z prośbą o informacje na temat sytuacji polityczno-gospodarczej w Chinach oraz stosunków dwustronnych, które otrzymaliśmy od Kierownika Referatu do spraw relacji dwustronnych z Chinami i Mongolią w Departamencie Azji i Pacyfiku Ministerstwa Spraw Zagranicznych.