Taka nonszalancja posłów jest możliwa m.in. dlatego, że w regulaminie Sejmu poświęcono zespołom w zasadzie jedno zdanie. – Prezydium w praktyce nie może odmówić utworzenia zespołu. Nie ma też możliwości kontroli jego prac – zauważa wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela z KO. – W efekcie dochodzi do sytuacji, gdy posłowie tworzą zespół tylko po to, by wydrukować wizytówki z tytułem przewodniczącego. Inni usiłują w zespołach prowadzić politykę zagraniczną. Dzieje się tak m.in. dlatego, że przeciętny obywatel nie odróżnia zespołu od komisji sejmowej – dodaje.

Czytaj więcej Polityka Konfederacja założyła zespół ds. równych praw mężczyzn. Szef zespołu: To żartobliwy pomysł Posłowie Konfederacji założyli w Sejmie parlamentarny zespół ds. równych praw mężczyzn. - To żartobliwy pomysł oczywiście - mówi "Rzeczpospolitej" szef zespołu poseł Konrad Berkowicz dodając, że "zasadniczo" jest za równością wobec prawa. - Uważam, że kobiety mogą mieć pewne przywileje w prawach i jestem w tym sensie dużo bardziej prokobiecym politykiem niż środowiska feministyczne - zastrzega.

– Był w Sejmie przypadek, że wysoki rangą oficer nie pojawił się na posiedzeniu komisji, bo odwiedzał w tym czasie zespół – mówi Jarosław Urbaniak z KO, szef Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. I dodaje, że zespoły stanowią coraz większe obciążenie dla obsługujących ich działalność pracowników Kancelarii Sejmu.

Zmiana w regulaminie Sejmu ma umożliwić rozwiązanie zespołu

Jak ma się to zmienić? Projekt zmian w regulaminie Sejmu, który trafił już do prac, przewiduje, że prezydium Sejmu będzie mogło odmówić wydania zgody na utworzenie zespołów. Będą one musiały liczyć co najmniej pięciu posłów, a raz na rok przedstawiać sprawozdanie z działalności. Najistotniejszy przepis głosi, że w przypadku braku posiedzenia przez pół roku zespół będzie mógł być rozwiązany przez prezydium Sejmu.

Kampanię na rzecz ograniczenia spożycia mięsa stanowi zagrożenie dla zdrowego rozsądku, wolności wyboru i naszego rolnictwa Bartłomiej Pejo, Konfederacja

Ile z obecnych 258 zespołów istnieje tylko na papierze? Na stronie Sejmu nie ma takich statystyk, jednak nietrudno znaleźć takie przypadki – np. wspomniany zespół ds. obrony tatara odbył jedno posiedzenie, na którym wybrano jego władze.