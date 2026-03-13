04:45 42 kilometry dróg w obwodzie dniepropietrowskim zabezpieczono siatkami antydronowymi

Informację taką - wraz z ilustrującym ją nagraniem – zamieścił na swoim profilu na Facebooku minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow. „Kontynuujemy budowę osłon antydronowych wzdłuż linii frontu. Naszym celem jest wzmocnienie terenów frontowych i zapewnienie niezakłóconej logistyki dla miejscowości położonych w pobliżu linii kontaktu” - wyjaśnił Fedorow.

04:40 Ukraiński wywiad: Rosyjscy dowódcy nakazują znęcanie się nad żołnierzami, którzy nie chcą brać udziału w szturmach na ukraińskie pozycje

Główny Wydział Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy publikuje nagranie z którego wynika, że dowódca jednej z rosyjskich jednostek nakazuje podwładnym zgwałcenie żołnierza, który odmówił wykonania rozkazu.

04:39 Trzy cele powietrzne strącone nad okupowanym Sewastopolem

Stojący na czele lokalnych władz okupacyjnych Michaił Razwożajew poinformował o ataku powietrznym na Sewastopol. Rosyjska obrona przeciwlotnicza miała strącić trzy cele powietrzne.

04:33 USA tymczasowo łagodzą sankcje dotyczące handlu rosyjską ropą

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA wydało zgodę na sprzedaż ropy i produktów ropopochodnych Federacji Rosyjskiej, które 12 marca były już transportowane przez tankowce znajdujące się na wodach mórz i oceanów. Zgoda nie obejmuje „transakcji i działalności związanych z Iranem, irańskim rządem oraz dóbr i usług irańskiego pochodzenia”. Rosyjską ropą znajdującą się obecnie na pokładach statków można swobodnie handlować do 11 kwietnia. Kiriłł Dmitriew, specjalny wysłannik Władimira Putina ds. międzynarodowej współpracy gospodarczej i inwestycyjnej poinformował, że decyzja USA dotyczy ok. 100 mln baryłek rosyjskiej ropy.

04:29 W nocy ukraińskie drony zaatakowały Republikę Adygei

Mieszkańcy miasta Majkop, stolicy republiki informują o eksplozjach nad miastem. Strąconych miało zostać co najmniej 10 dronów – powołuje kanał SHOT w serwisie Telegram, powołując się na relacje mieszkańców. Atak rozpoczął się ok. 2.50 czasu moskiewskiego.

04:25 Ukraińskie drony zaatakowały Niewinnomysk

O ataku na strefę przemysłową w mieście, położonym w Kraju Stawropolskim, poinformował jego gubernator Władimir Władimirow. Władimirow poinformował, że rosyjska obrona przeciwlotnicza strąca drony na przedmieściach miasta. W Niewinnomysku znajduje się m.in. zakład Niewinnomyskij Azot, produkujący nawozy azotowe, ale również materiały do produkcji materiałów wybuchowych.

04:23 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1478 dniu wojny

