Informację taką - wraz z ilustrującym ją nagraniem – zamieścił na swoim profilu na Facebooku minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow. „Kontynuujemy budowę osłon antydronowych wzdłuż linii frontu. Naszym celem jest wzmocnienie terenów frontowych i zapewnienie niezakłóconej logistyki dla miejscowości położonych w pobliżu linii kontaktu” - wyjaśnił Fedorow.
Główny Wydział Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy publikuje nagranie z którego wynika, że dowódca jednej z rosyjskich jednostek nakazuje podwładnym zgwałcenie żołnierza, który odmówił wykonania rozkazu.
Stojący na czele lokalnych władz okupacyjnych Michaił Razwożajew poinformował o ataku powietrznym na Sewastopol. Rosyjska obrona przeciwlotnicza miała strącić trzy cele powietrzne.
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA wydało zgodę na sprzedaż ropy i produktów ropopochodnych Federacji Rosyjskiej, które 12 marca były już transportowane przez tankowce znajdujące się na wodach mórz i oceanów. Zgoda nie obejmuje „transakcji i działalności związanych z Iranem, irańskim rządem oraz dóbr i usług irańskiego pochodzenia”. Rosyjską ropą znajdującą się obecnie na pokładach statków można swobodnie handlować do 11 kwietnia. Kiriłł Dmitriew, specjalny wysłannik Władimira Putina ds. międzynarodowej współpracy gospodarczej i inwestycyjnej poinformował, że decyzja USA dotyczy ok. 100 mln baryłek rosyjskiej ropy.
Mieszkańcy miasta Majkop, stolicy republiki informują o eksplozjach nad miastem. Strąconych miało zostać co najmniej 10 dronów – powołuje kanał SHOT w serwisie Telegram, powołując się na relacje mieszkańców. Atak rozpoczął się ok. 2.50 czasu moskiewskiego.
O ataku na strefę przemysłową w mieście, położonym w Kraju Stawropolskim, poinformował jego gubernator Władimir Władimirow. Władimirow poinformował, że rosyjska obrona przeciwlotnicza strąca drony na przedmieściach miasta. W Niewinnomysku znajduje się m.in. zakład Niewinnomyskij Azot, produkujący nawozy azotowe, ale również materiały do produkcji materiałów wybuchowych.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1478 dniu wojny
