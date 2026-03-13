Z tego artykułu dowiesz się: Jakie strategie cenowe przyjęły linie lotnicze z Bliskiego Wschodu, a jakie ich europejscy i azjatyccy konkurenci?

Co wpływa na znaczący wzrost cen biletów na połączeniach między Europą a Azją?

Jak konflikt na Bliskim Wschodzie zmienia funkcjonowanie regionalnych portów lotniczych?

Jakie są konsekwencje dla branży lotniczej wynikające z kwestii dostępności paliwa?

Najbardziej energicznie wracają na rynek lotniczy dwie linie z Dubaju – Emirates i flydubai. Ta ostatnia w czwartek 12 marca wykonała dwa rozkładowe loty w obie strony z Dubaju na warszawskie lotnisko Chopina. W stołecznym porcie nie pojawiły się jeszcze maszyny Etihadu z Abu Zabi, chociaż wcześniej Polska znalazła się na liście priorytetów tego przewoźnika.

Linie z Dubaju wracają na Lotnisko Chopina

Nie wróciły do jakichkolwiek operacji Qatar Airways, ponieważ przestrzeń powietrzna nad tym krajem jest zamknięta. Z zamkniętej przestrzeni powietrznej i zalecenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) nic nie robią sobie za to izraelskie El Al, które latają na swoje najważniejsze rynki, w tym do Warszawy. Od początku tej edycji bliskowschodniej wojny z Lotniska Chopina odwołanych zostało ok. 100 lotów w obie strony do Kataru, Dubaju, Abu Zabi i Dohy. To właściwie „nic” w skali całego konfliktu, bo liczba rejsów, które nie wystartowały z tych portów, zbliża się właśnie do 50 tysięcy.

Lotniska w Dubaju, Abu Zabi oraz omańskie w Maskacie i Salalah są zamykane i otwierane. Tylko na parę godzin na dobę otwierany jest port w Bahrajnie. Pasażerowie muszą się liczyć z tym, że w każdej chwili może zostać ogłoszona ewakuacja. Tak było chociażby w czwartek, kiedy rakiety ostrzelały Salalah, a wkrótce potem już Oman Air poleciał do Londynu.