Z tego artykułu dowiesz się: Jak zmiany w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym wpłyną na rynek przewozów kolejowych?

Dlaczego uchylenie artykułu 22a budzi obawy o zgodność z prawem UE?

Jakie ryzyka niesie potencjalne ograniczenie konkurencji?

Czy zagraniczni przewoźnicy są zainteresowani polskimi połączeniami regionalnymi?

Jakie są postawy samorządów wobec konkurencji na torach?

Takie zagrożenie miałaby stwarzać przygotowywana obecnie ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, której projekt znajduje się w trakcie publicznych konsultacji. Według brukselskiej organizacji Allrail, zrzeszającej niezależnych przewoźników kolejowych w Europie, zapisy ustawy mają umożliwić regionalnym władzom powierzanie usług operatorom należącym do samorządów bez przetargów.

W Polsce działa już sześć takich spółek kolejowych, a kolejna została niedawno utworzona w województwie lubuskim, choć jeszcze nie rozpoczęła działalności. – Jeżeli takie podejście się utrzyma, w praktyce blisko połowa województw w Polsce może zostać wyłączona z konkurencji, a kolejne samorządy mogą zdecydować się na tworzenie własnych operatorów – alarmuje Allrail.

Zmiany na kolei tylnymi drzwiami

Nowelizacja ustawy, przedstawianej jako techniczna reforma mająca poprawić funkcjonowanie transportu publicznego, umocniłaby w ten sposób dominację dotychczasowych przewoźników i osłabiłaby konkurencję w regionalnym transporcie kolejowym. Niepokoić ma także fakt, że zainteresowane strony otrzymały zaledwie siedem dni na zgłaszanie uwag do pakietu legislacyjnego liczącego 37 stron projektu ustawy i 29 stron oceny skutków regulacji. Zdaniem Katarzyny Dekeyser, rzecznika Allrail w Polsce, nie daje to możliwości rzetelnego odniesienia się do reformy o potencjalnie daleko idących konsekwencjach.

Kluczowym elementem projektu jest uchylenie artykułu 22a: – W praktyce może to umożliwić dalsze bezpośrednie powierzanie regionalnych kolejowych umów o świadczenie usług publicznych zamiast ich konkurencyjnego przetargu, wbrew celom unijnego rozporządzenia nr 1370/2007 i zobowiązaniom Polski do liberalizacji rynku w związku z decyzją Komisji Europejskiej dotyczącą pomocy państwa dla Polregio – twierdzi Katarzyna Dekeyser. Rzeczniczka Allrail zwraca także uwagę na brak przejrzystości sprawy: ani uzasadnienie, ani ocena skutków regulacji nie informują o tej zmianie. Ma to sugerować, że istotna reforma może być wprowadzana po cichu i z założeniem, że pozostanie niezauważona. Dlatego wezwała polskie władze do zapewnienia, że wszelkie zmiany w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym będą w pełni zgodne z prawem UE. – W przeciwnym razie pasażerowie i podatnicy zapłacą wyższą cenę wynikającą z bezpośrednio przyznawanych umów – dodaje Dekeyser.