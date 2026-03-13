Rzeczpospolita
Ekonomia
Wojna uderzy w PKB Polski, prezydent zawetuje SAFE

Konflikt na Bliskim Wschodzie może spowolnić wzrost polskiej gospodarki, prezydent zapowiada weto wobec ustawy o SAFE, a globalny przemysł motoryzacyjny mierzy się z problemami po boomie na auta elektryczne.

Publikacja: 13.03.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Wojna może spowolnić polską gospodarkę

Jeszcze na początku roku analitycy zakładali, że polski PKB wzrośnie w 2026 r. o około 4 proc. Konflikt na Bliskim Wschodzie zmienia jednak te prognozy. Ekonomiści szacują, że wyższe ceny ropy i gazu mogą obniżyć tempo wzrostu nawet o 0,8 pkt. proc. W scenariuszu bardziej pesymistycznym, przy utrzymaniu wysokich cen energii, inflacja mogłaby przekroczyć 4 proc., a wzrost gospodarczy spaść w okolice 2,5 proc.

Premier Donald Tusk podczas spotkania Zespołu Koordynacyjnego w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzi
Raporty ekonomiczne Wojna na Bliskim Wschodzie zmusza ekonomistów do rewizji prognoz dla Polski

Prezydent zapowiada weto wobec SAFE

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze ustawy o SAFE. Jak tłumaczył w orędziu, projekt może ograniczać suwerenność państwa i budzi wątpliwości konstytucyjne. Na decyzję szybko zareagował premier Donald Tusk. Zapowiedział przedstawienie przez rząd planu B, który pozwoli realizować unijny program wsparcia dla sektora obronnego mimo weta prezydenta.

Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Karol Nawrocki
Komentarze
Jacek Nizinkiewicz: W sprawie SAFE Karol Nawrocki posłuchał się Jarosława Kaczyńskiego, nie generałów
Honda zapowiada pierwszą stratę w historii

Honda zapowiedziała, że bieżący rok zakończy stratą w wysokości około 3,5 mld dol.. Byłaby to pierwsza roczna strata w historii koncernu. Powodem są odpisy związane z inwestycjami w samochody elektryczne. Popyt – zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych – okazał się znacznie niższy od wcześniejszych prognoz. Podobne problemy dotknęły także innych globalnych producentów aut.

Silnik diesla - Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD
Tu i Teraz
Wielki powrót diesla. Stellantis zmienia kurs i stawia na silniki wysokoprężne

Polskie spółki skorzystają na modernizacji armii

Program SAFE może przynieść miliardy zł zamówień dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Największym beneficjentem ma być Polska Grupa Zbrojeniowa. Na nowych kontraktach mogą skorzystać także prywatne firmy, m.in. Grupa WB czy notowana na NewConnect Niewiadów Polska Grupa Militarna. Spółki rozwijają produkcję m.in. dronów, systemów łączności oraz amunicji.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

