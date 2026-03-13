10 min. 43 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Jeszcze na początku roku analitycy zakładali, że polski PKB wzrośnie w 2026 r. o około 4 proc. Konflikt na Bliskim Wschodzie zmienia jednak te prognozy. Ekonomiści szacują, że wyższe ceny ropy i gazu mogą obniżyć tempo wzrostu nawet o 0,8 pkt. proc. W scenariuszu bardziej pesymistycznym, przy utrzymaniu wysokich cen energii, inflacja mogłaby przekroczyć 4 proc., a wzrost gospodarczy spaść w okolice 2,5 proc.
Pro
Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze ustawy o SAFE. Jak tłumaczył w orędziu, projekt może ograniczać suwerenność państwa i budzi wątpliwości konstytucyjne. Na decyzję szybko zareagował premier Donald Tusk. Zapowiedział przedstawienie przez rząd planu B, który pozwoli realizować unijny program wsparcia dla sektora obronnego mimo weta prezydenta.
Honda zapowiedziała, że bieżący rok zakończy stratą w wysokości około 3,5 mld dol.. Byłaby to pierwsza roczna strata w historii koncernu. Powodem są odpisy związane z inwestycjami w samochody elektryczne. Popyt – zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych – okazał się znacznie niższy od wcześniejszych prognoz. Podobne problemy dotknęły także innych globalnych producentów aut.
Program SAFE może przynieść miliardy zł zamówień dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Największym beneficjentem ma być Polska Grupa Zbrojeniowa. Na nowych kontraktach mogą skorzystać także prywatne firmy, m.in. Grupa WB czy notowana na NewConnect Niewiadów Polska Grupa Militarna. Spółki rozwijają produkcję m.in. dronów, systemów łączności oraz amunicji.
