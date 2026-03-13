10 min. 43 sek.

Wojna uderzy w PKB Polski, prezydent zawetuje SAFE

Konflikt na Bliskim Wschodzie może spowolnić wzrost polskiej gospodarki, prezydent zapowiada weto wobec ustawy o SAFE, a globalny przemysł motoryzacyjny mierzy się z problemami po boomie na auta elektryczne.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Wojna może spowolnić polską gospodarkę

Jeszcze na początku roku analitycy zakładali, że polski PKB wzrośnie w 2026 r. o około 4 proc. Konflikt na Bliskim Wschodzie zmienia jednak te prognozy. Ekonomiści szacują, że wyższe ceny ropy i gazu mogą obniżyć tempo wzrostu nawet o 0,8 pkt. proc. W scenariuszu bardziej pesymistycznym, przy utrzymaniu wysokich cen energii, inflacja mogłaby przekroczyć 4 proc., a wzrost gospodarczy spaść w okolice 2,5 proc.

Prezydent zapowiada weto wobec SAFE

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze ustawy o SAFE. Jak tłumaczył w orędziu, projekt może ograniczać suwerenność państwa i budzi wątpliwości konstytucyjne. Na decyzję szybko zareagował premier Donald Tusk. Zapowiedział przedstawienie przez rząd planu B, który pozwoli realizować unijny program wsparcia dla sektora obronnego mimo weta prezydenta.