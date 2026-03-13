Rzeczpospolita
Wydarzenia
Spór o SAFE po wecie prezydenta. Kancelaria Prezydenta zarzuca rządowi próbę obejścia prawa

Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą realizacji programu SAFE, mimo wcześniejszego weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy w tej sprawie. Według przedstawicieli Kancelarii Prezydenta taki krok może oznaczać próbę obejścia procesu legislacyjnego. Prezes PiS popiera decyzję Nawrockiego i twierdzi, że „premier jest jednym z wykonawców planu niemieckiej dominacji”.

Publikacja: 13.03.2026 10:52

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki

Foto: PAP/Paweł Supernak

Przemysław Malinowski

Prezydent Karol Nawrocki w czwartek wieczorem zapowiedział oficjalnie weto w w sprawie ustawy wdrażającej unijny program SAFE. W odpowiedzi na tę decyzję premier Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu, na którym zapowiedział realizację „planu B”.

W posiedzeniu Rady Ministrów udział wziął szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Po opuszczeniu budynku KPRM w rozmowie z dziennikarzami zabrał głos w sprawie rządowej propozycji.

– Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą de facto obejścia prawa. Tak to trzeba nazwać z uwagi na weto pana prezydenta – powiedział Bogucki.

Jak dodał, dokument ma – jego zdaniem – charakter normatywny, ponieważ wprowadza ogólne i abstrakcyjne regulacje. Z tego powodu, według Boguckiego, powinien zostać poddany kontroli Trybunału Konstytucyjnego.

Szymon Hołownia
Polityka
Szymon Hołownia: Powinniśmy wziąć pieniądze i z SAFE, i od Glapińskiego
Zbigniew Bogucki po posiedzeniu rządu: Powtórzenie błędów ustawy

Przedstawiciel KPRP ocenił, że przyjęta uchwała powiela zastrzeżenia konstytucyjne, które były podnoszone wobec zawetowanej wcześniej ustawy o SAFE.

– Ona w istocie powtarza wszystkie te błędy i wobec niej można wyprowadzić wszystkie zarzuty natury konstytucyjnej, a nawet je wzmocnić – stwierdził Bogucki.

Według niego wątpliwości co do zgodności z konstytucją zgłaszali nie tylko politycy, lecz także część konstytucjonalistów. Wskazywali oni m.in. na brak odpowiedniej podstawy prawnej dla proponowanych rozwiązań.

W ocenie Kancelarii Prezydenta największe kontrowersje budzi skala potencjalnych zobowiązań finansowych. Bogucki wskazał, że realizacja programu miałaby oznaczać zaciągnięcie zobowiązań na około 185 mld zł. Dodatkowo koszty obsługi zadłużenia mogą – według jego wyliczeń – sięgnąć kolejnych ok. 180 mld zł.

– To są zobowiązania nawet na 45 lat, które rząd chce zaciągnąć uchwałą, bez procesu legislacyjnego i bez podpisu prezydenta – mówił.

Według przedstawiciela KPRP tak duże decyzje finansowe powinny przejść pełną procedurę legislacyjną, obejmującą kontrolę parlamentarną oraz podpis głowy państwa.

Wiceprezes PiS, kandydat ugrupowania na premiera Przemysław Czarnek
Polityka
Czarnek po wecie Nawrockiego: Jeśli rząd obejdzie ustawę, będzie Trybunał Stanu

Spór także o suwerenność w sprawach bezpieczeństwa

Bogucki podniósł również argument dotyczący kompetencji państwa w obszarze obronności. Jak przekonywał, Polska nie przekazała w traktatach unijnych kompetencji dotyczących armii i bezpieczeństwa instytucjom europejskim. W związku z tym, jego zdaniem, rozwiązania związane z mechanizmem SAFE mogą budzić wątpliwości w kontekście konstytucyjnych zasad przekazywania kompetencji.

Sekretarz stanu powołał się przy tym na art. 90 ust. 1 konstytucji, który określa szczególny tryb przekazywania części kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym.

Prezydencka alternatywa: „SAFE 0 proc.”

Przedstawiciel prezydenta wskazał również na alternatywną propozycję legislacyjną przygotowaną przez Nawrockiego.

Chodzi o projekt ustawy określany jako „polski SAFE 0 proc.” – dotyczący utworzenia Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych. Według Boguckiego rozwiązanie to miałoby umożliwić finansowanie modernizacji armii m.in. w oparciu o aktywa Narodowego Banku Polskiego, w tym polskie rezerwy złota.

– To jest propozycja pozwalająca uzyskać środki na dozbrojenie armii taniej, a właściwie praktycznie bezkosztowo – przekonywał. Jak dodał, projekt znajduje się już w parlamencie, jednak rząd nie wykazuje zainteresowania jego procedowaniem.

Karol Nawrocki wszedł na pole minowe wojny z rządem
Komentarze
Bogusław Chrabota: Koniec pseudokohabitacji Nawrockiego i Tuska

–  Dlaczego rząd tego nie chce robić? Nie wiem. Z jednej strony mówią, że państwo niemieckie nie wchodzi do SAFE z uwagi na to, że może pożyczać pieniądze taniej. Wtedy, kiedy rząd dostaje gotową propozycję ze strony pana prezydenta, żeby taniej, a właściwie praktycznie bezkosztowo uzyskać środki w tej samej wysokości na dozbrojenie polskiej armii, nie chce z tego korzystać, tylko z takim uporem, w jakimś amoku próbuje przeforsowywać tę propozycję, którą uznaje za lepszą, chociaż w sposób oczywisty ona jest z wielu powodów gorsza  – mówił.

Jarosław Kaczyński: SAFE to jest jeden wielki przekręt

Zapytany w Sejmie, czy w interesie USA było weto prezydenta w sprawie SAFE, Jarosław Kaczyński stwierdził, że „to nie ma wiele wspólnego albo nawet nic”. – Krytykowali ten pomysł, bo nikt się nie cieszy z tego, że jego przemysł, ważny i najbardziej na świecie rozbudowany, jest wyłączany z zamówień. Próbuje się zasugerować, że prezydent nie służy polskim sprawom. To jest odrażające pomówienie. Decyzja została podjęta w obronie polskiej niepodległości i w obronie przyzwoitości. Cały ten SAFE to jest jeden wielki przekręt – powiedział prezes PiS.

Poproszony o ocenę planowanego działania rządu, odpowiedział, że „najpierw trzeba się zapytać, czy działanie, które jest podejmowane, będące w oczywisty sposób sprzeczne z konstytucją, w ogóle będzie tworzyło polskiej zobowiązania, czy jakiś bank na tego nadużycie prawne będzie się dawał nabierać”.

– Sądzę, że nie. Daleka droga do tego, by tę sprawę załatwić w ten sposób. Widać wyraźnie, że niemiecka dominacja ma być realizowana, a obecny polski premier jest jednym z wykonawców – stwierdził. 

Źródło: rp.pl

