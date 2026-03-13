Prezydent Karol Nawrocki w czwartek wieczorem zapowiedział oficjalnie weto w w sprawie ustawy wdrażającej unijny program SAFE. W odpowiedzi na tę decyzję premier Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu, na którym zapowiedział realizację „planu B”.

W posiedzeniu Rady Ministrów udział wziął szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Po opuszczeniu budynku KPRM w rozmowie z dziennikarzami zabrał głos w sprawie rządowej propozycji.

– Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą de facto obejścia prawa. Tak to trzeba nazwać z uwagi na weto pana prezydenta – powiedział Bogucki.

Jak dodał, dokument ma – jego zdaniem – charakter normatywny, ponieważ wprowadza ogólne i abstrakcyjne regulacje. Z tego powodu, według Boguckiego, powinien zostać poddany kontroli Trybunału Konstytucyjnego.