Chodzi o opublikowane w tym tygodniu wiążące wytyczne dla prokuratorów. Dotyczą one prowadzenia postępowań w sprawie dwóch przestępstw, tj. z art. 244 Kodeksu karnego (czyn polegający na niestosowaniu się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów) oraz z art. 180a k.k. (czyn polegający na prowadzeniu pojazdu pomimo cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami decyzją właściwego organu).

Lex Super Omnia punktuje wytyczne Waldemara Żurka

Do dokumentu krytycznie odniosło się stowarzyszenie prokuratorów Lex Super Omnia. We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych stwierdza, że „wytyczne te są – niestety – przykładem ingerencji w niezależność prokuratorską”. – Wytycznymi tymi ograniczono zasadę indywidualizacji kary za wskazane przestępstwa. Polecenie określa „taryfikator kar” za przestępstwa z tej kategorii, wskazując prokuratorom granice wniosków o wymiar kar. Nie ma w jego treści odniesienia do indywidualnych sytuacji, oceny każdego z postępowań w kontekście zgromadzonych w nim dowodów, sądowych dyrektyw wymiaru kary i ich indywidualizacji – wyliczono.

Dalej wskazano, iż w wytycznych prokurator generalny swoiście ustanowił granice wniosków o wymiar kary w sposób zupełnie arbitralny, ograniczył możliwości stosowania instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary oraz jako zasadę polecił stosować kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia ich wykonania.

Ponadto jak czytamy, PG wskazał jako zasadę wywodzenie apelacji na niekorzyść oskarżonych w przypadku, gdyby sąd wniosków o wymiar kary w kształcie narzuconym opisywanym poleceniem nie uwzględnił. Zdaniem Lex Super Omnia polecenie to stanowi „jaskrawy przykład ingerencji w decyzje podejmowane przez prokuratorów w indywidualnych sprawach i ma bezpośredni, mierzalny skutek dla sytuacji osób objętych postępowaniem karnym”.