Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek
Chodzi o opublikowane w tym tygodniu wiążące wytyczne dla prokuratorów. Dotyczą one prowadzenia postępowań w sprawie dwóch przestępstw, tj. z art. 244 Kodeksu karnego (czyn polegający na niestosowaniu się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów) oraz z art. 180a k.k. (czyn polegający na prowadzeniu pojazdu pomimo cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami decyzją właściwego organu).
Do dokumentu krytycznie odniosło się stowarzyszenie prokuratorów Lex Super Omnia. We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych stwierdza, że „wytyczne te są – niestety – przykładem ingerencji w niezależność prokuratorską”. – Wytycznymi tymi ograniczono zasadę indywidualizacji kary za wskazane przestępstwa. Polecenie określa „taryfikator kar” za przestępstwa z tej kategorii, wskazując prokuratorom granice wniosków o wymiar kar. Nie ma w jego treści odniesienia do indywidualnych sytuacji, oceny każdego z postępowań w kontekście zgromadzonych w nim dowodów, sądowych dyrektyw wymiaru kary i ich indywidualizacji – wyliczono.
Dalej wskazano, iż w wytycznych prokurator generalny swoiście ustanowił granice wniosków o wymiar kary w sposób zupełnie arbitralny, ograniczył możliwości stosowania instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary oraz jako zasadę polecił stosować kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia ich wykonania.
Ponadto jak czytamy, PG wskazał jako zasadę wywodzenie apelacji na niekorzyść oskarżonych w przypadku, gdyby sąd wniosków o wymiar kary w kształcie narzuconym opisywanym poleceniem nie uwzględnił. Zdaniem Lex Super Omnia polecenie to stanowi „jaskrawy przykład ingerencji w decyzje podejmowane przez prokuratorów w indywidualnych sprawach i ma bezpośredni, mierzalny skutek dla sytuacji osób objętych postępowaniem karnym”.
Lex Super Omnia podkreśla, iż nie neguje potrzeby radykalnej reakcji na naruszenia prawa, w szczególności osób niestosujących się do sądowych zakazów, jednak, jak pisze, „nie tędy droga Panie Prokuratorze Generalny”. W tym kontekście przypomniano, że krytykowana przez stowarzyszenia obecna ustawa Prawo o prokuraturze, „zawiera w art. 7 § 1 normatywną gwarancję niezależności prokuratora, którą na etapie sądowym dodatkowo wzmacnia art. 7 § 6 – to niezależny prokurator, a nie Prokurator Generalny, decyduje o ukształtowaniu wniosków co do kary, opierając się na własnej znajomości sprawy”.
– Zamiast populistycznych wytycznych, których w przeciążonych pracą rejonach nie da się wykonać z uwagi na natłok innych obowiązków, środowisko prokuratorskie domaga się zmian w kodeksie postępowania karnego usprawniających pracę sądu i prokuratora (chociażby likwidacji przedłużeń postępowań) oraz postulowanych od dawna zmian w regulaminie Prokuratury. Zarówno jednych, jak i drugich jednak brak – podkreśla stowarzyszenie.
