Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas wystąpienia w Sejmie przekonywał, że sytuacja bezpieczeństwa międzynarodowego gwałtownie się pogarsza. W jego ocenie od wygłoszonego dwa tygodnie wcześniej dorocznego exposé szefa MSZ napięcia na świecie jeszcze wzrosły.
– Już wtedy mówiłem, że kruszy się system Organizacji Narodów Zjednoczonych, a świat norm i prawa międzynarodowego słabnie. Dziś sytuacja nie jest już tylko poważna. Jest krytyczna – stwierdził minister.
Wskazał m.in. na kolejne konflikty zbrojne, w których giną żołnierze Stanów Zjednoczonych, a także na ataki rakietowe i dronowe na terytorium państw sojuszniczych, w tym Turcję i Cypr.
Szef polskiej dyplomacji zwrócił uwagę, że wojna Rosjiz Ukrainąwciąż trwa i pozostaje bez rozstrzygnięcia, a jej wynik ma bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa Polski.
– Nad polskie niebo nadlatują rosyjskie drony, Rosja wysadza tory na naszych kolejach. Gdyby wygrała tę wojnę, doszłaby do naszej granicy – mówił.
Sikorski wskazał również na obawy części ekspertów dotyczące możliwej konfrontacji między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludowąwokół Tajwanu jeszcze przed końcem dekady. Taki scenariusz – jak podkreślił – oznaczałby skierowanie znacznej części amerykańskich sił do Azji i osłabienie ich obecności w Europie.
W tym kontekście minister argumentował, że Polska nie może odkładać modernizacji sił zbrojnych. – Nie możemy stracić ani jednego dnia na dozbrajanie polskiego wojska. Nie od przyszłego roku czy następnego, tylko już dziś – powiedział.
Jego zdaniem decyzje podejmowane obecnie mogą zaważyć na przyszłości państwa, a historia oceni polityków przez pryzmat reakcji na obecne zagrożenia.
W wystąpieniu pojawiły się również bezpośrednie odniesienia do politycznego sporu wokół programu SAFE oraz wcześniejszych decyzji dotyczących modernizacji armii.
Sikorski zwrócił się z mównicy sejmowej do byłego ministra obrony Antoniego Macierewicza, który próbował przekrzykiwać jego wystąpienie. – Antek, świrze, gdzie są Caracale, gdzie są Mistrale za 1 euro? Gdzie są dowody na zamach smoleński? – pytał Sikorski posła PiS.
Minister przywołał również przykład z historii polskiej dyplomacji. Wspomniał działania ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, który w 1939 r. negocjował w Londynie nie tylko traktat sojuszniczy z Wielką Brytanią, lecz także pożyczkę na zakup uzbrojenia.
Jak zaznaczył, problemem tamtej decyzji nie było zadłużenie w obcej walucie, lecz fakt, że zakupiony sprzęt nie dotarł do Polski przed wybuchem wojny.
Sikorski odniósł się również do argumentów przeciwników finansowania zbrojeń poprzez zagraniczne pożyczki. Jako kontrargument przytoczył słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wypowiedziane w Sejmie w 2022 roku podczas debaty nad ustawą o obronie ojczyzny.
– Lepiej być zadłużonym niż okupowanym – cytował minister, wskazując, że autorem tych słów był lider PiS.
– Patriotą trzeba być nie tylko wtedy, gdy jest się u władzy – zakończył Sikorski.
