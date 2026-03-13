Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas wystąpienia w Sejmie przekonywał, że sytuacja bezpieczeństwa międzynarodowego gwałtownie się pogarsza. W jego ocenie od wygłoszonego dwa tygodnie wcześniej dorocznego exposé szefa MSZ napięcia na świecie jeszcze wzrosły.

– Już wtedy mówiłem, że kruszy się system Organizacji Narodów Zjednoczonych, a świat norm i prawa międzynarodowego słabnie. Dziś sytuacja nie jest już tylko poważna. Jest krytyczna – stwierdził minister.

Wskazał m.in. na kolejne konflikty zbrojne, w których giną żołnierze Stanów Zjednoczonych, a także na ataki rakietowe i dronowe na terytorium państw sojuszniczych, w tym Turcję i Cypr.

Rosja, wojna na Ukrainie i zagrożenia dla Polski

Szef polskiej dyplomacji zwrócił uwagę, że wojna Rosjiz Ukrainąwciąż trwa i pozostaje bez rozstrzygnięcia, a jej wynik ma bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa Polski.