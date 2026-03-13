Nadzwyczajnie posiedzenie rządu. Donald Tusk reaguje na weto Karola Nawrockiego ws. SAFE

Premier Donald Tusk
W czwartek wieczorem prezydent Karol Nawrocki w orędziu ogłosił, że podjął decyzję o zawetowaniu ustawy o unijnym programie SAFE.
Zarzucił rządzącym, że nie uwzględnili zgłaszanych przez niego poprawek do unijnego programu SAFE, co jego zdaniem oznaczało zajęcie przez rząd postawy konfrontacyjnej.
Nawrocki podkreślał, że unijny program SAFE obciążyłby całe pokolenia Polaków, a inwestycje w obronność są konieczne, ale trzeba je podejmować ze wskazaniem na bezpieczeństwo finansowe państwa. Prezydent podkreślał zalety programu polski SAFE 0 proc., który jego zdaniem jest jedynym korzystnym i dla gospodarki, i dla bezpieczeństwa państwa.
Przed posiedzeniem Rady Ministrów szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że rząd ma przygotowany „plan B”. – Na wykorzystaniu istniejących instrumentów, które nie są tak dobre jak nowy instrument, który by powstał do obsługi SAFE – wyjaśnił minister obrony.
– Można się spodziewać wykorzystania istniejących instrumentów na rzecz realizacji modernizacji sił zbrojnych – podsumował wicepremier, dodając, że rząd przyjmie uchwałę w tej sprawie.
W posiedzeniu rządu bierze udział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Przed wejściem do budynku KRPM powiedział, że liczy na nastawienie za „polskim bezpieczeństwem, za polską suwerennością”. – To powinno wszystkim nam przyświecać – mówił. Od rządu oczekiwał współpracy. – Ustawa pana prezydenta jest zdecydowanie lepsza niż propozycja, która była przedłożona przez rząd. To w interesie Polski, w interesie Polaków, powinno być też w interesie rządu – dodał.
– Od wczoraj Polacy są smutni, źli. Polska jest w szoku. Byliśmy przygotowani na tę ewentualność. Coraz więcej sygnałów wskazywało na to, że z niezrozumiałych do tej pory względów prezydent zdecyduje się na zawetowanie programu, który chcieliśmy wspólnie z prezydentem otworzyć. Dwudziesta siódma rocznica wejścia Polski do NATO to był to ten świetny moment, żeby cała Polska zobaczyła, że tak jak wtedy, w historycznych dniach, tak i dzisiaj jesteśmy w stanie ponad podziałami, niezależnie od poglądów politycznych, stanąć ramię w ramię z prezydentem przy jego podpisie pod ustawą i przyjąć wielki program Polska Zbrojna. Prezydent zdecydował się na zupełnie inną drogę – mówił podczas posiedzenia rządu premier Donald Tusk.
– Dzisiaj padają bardzo ostre słowa. Ludzie w Polsce zastanawiają się, czy to jest zdrada, czy to jest działanie lobbystów, brak zdrowego rozsądku. Nie będę dzisiaj zastanawiał się nad tym, jakie są prawdziwe powody takiego negatywnego działania pana prezydenta. Jedno musi być pewne, że brak podpisu pana prezydenta jest poważnym utrudnieniem dla nas wszystkich, którzy przygotowywali ten wielki program. Skupiłem się na tym, by jak najszybciej dać Polsce i prezydentowi właściwą, rządową odpowiedź na brak tego podpisu – kontynuował.
– Historia bardzo szybko oceni decyzję prezydenta w sposób dramatycznie zły dla niego. Od rana odbieram telefony i SMS-y od przywódców z Europy, którzy naprawdę nie wiedzą, o co chodzi. Nie są w stanie zrozumieć, jak to jest możliwe, że wielki program, który powstał tu, w tych murach, tu go tworzyliśmy. W maju 2024 roku zwróciliśmy się do całej UE o uruchomienie programu obronnego dla całej wspólnoty. Razem z Grecją, która ma swoje problemy związane z obroną granic, wysłaliśmy list, aby UE natychmiast rozpoczęła pracę nad finansowaniem wspólnego projektu obronnego, szczególnie obrony powietrznej. To był początek programu SAFE – mówił Tusk.
– Każdego dnia tłumaczyliśmy w stolicach europejskich, że Europa musi wziąć na siebie ciężar finansowania bezpieczeństwa Europy i tak powstały wielkie projekty. Większość z nich ulokowana jest w Polsce. Tarcza Wschód, najważniejszy element obrony wschodniej flanki NATO i Europy, a przede wszystkim obrony naszych granic. Program Polska Zbrojna, który jest i będzie oparty o pożyczkę SAFE, miał m.in. sfinansować kolejne wielkie zadania infrastrukturalne, które miały służyć obronie granicy. Program Polska Zbrojna oparty o ten tani, korzystny, europejski kredyt miał po pierwsze sfinansować na gigantyczną skalę zakupy dla polskiej armii, Straży Granicznej i Policji. Po drugie, miał być wielkim, bezprecedensowym strumieniem pieniędzy, który miał płynąć nie do koreańskich, amerykańskich, niemieckich czy szwajcarskich firm, tylko do polskich firm. To był drugi wymiar programu Polska Zbrojna – turbo przyspieszenie w polskim przemyśle zbrojnym, ale nie tylko. Dziesiątki, setki firm miały korzystać z tego projektu – dodał.
– Po trzecie program Polska Zbrojna to absolutnie niezbędne inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową, by plany operacyjne były do zrealizowania. Polska armia, polskie firmy, polskie mosty, drogi i koleje, które miały służyć bezpieczeństwu Polski. To wszystko miało być zasilone tą gigantyczną rzeką pieniędzy. To był najbardziej suwerenny polski projekt – wskazał Tusk.
– Nie ma przypadku, że dzisiaj w Europie zastanawiają się, co się stało, jak to jest możliwe. Tylko w rosyjskich gazetach jest pełne zrozumienie dla weta prezydenta. Nie będę tu niczego insynuował, ale fakty są okrutne dla reputacji prezydenta. Nie ma się z czego cieszyć. Nasza odpowiedź ma charakter konstruktywny. Przyjmiemy uchwałę, na podstawie której zrealizujemy program Polska Zbrojna. Będzie trudniej, czasami wolniej, będzie trzeba dużo więcej wysiłku włożyć, by przekonać wszystkich zaangażowanych w ten proces, bo nie będzie stosownych przepisów. Będziemy polegać na własnej sile i determinacji, ale zrobimy to. Ta uchwała pozwoli nam uruchomić program Polska Zbrojna. To jest nasza odpowiedź – mówił premier.
– Chcę powiedzieć wszystkim, którzy czekają na pieniądze. Weto prezydenta nas nie zatrzyma i nie zatrzymało. Przyjmiemy uchwałę, dzięki czemu te pieniądze i tak do was trafią. Na nas będzie spoczywał dużo poważniejszy obowiązek, jak bez ustawy sobie z tym poradzić, ale mogę przyrzec Polsce: program Polska Zbrojna będzie realizowany – zadeklarował.
Tusk odniósł się również do propozycji ogłoszonej przez prezydenta i szefa NBP Adama Glapińskiego. – Dlaczego powstała iluzja wielkich pieniędzy? Z najlepszą wolą wysłuchałem informacji pana prezydenta i pana prezesa o tym, jaki mają pomysł na pozyskanie środków z NBP. Nic w tej informacji nie było rzetelne ani prawdziwe. Nie chciałem o tym mówić publicznie, bo mówimy o ważnych polskich instytucjach, ale w tej konkretnej sprawie wymyślono bardzo niebezpieczną hucpę tylko po to, aby mieć alibi dla tego weta. Przyszli z pomysłem, że za dotknięciem przedziwnej czarodziejskiej różdżki zamienią 100 mld straty, o której napisał mi pan Glapiński w oficjalnym liście. (...) Gdy zapytałem o to, skąd nagle zysk, usłyszałem odpowiedź szokującą: „Bo przyszedł pan prezydent i powiedział, że dobrze byłoby mieć zysk. Byśmy wtedy zrobili, że nie musimy wziąć tych europejskich pieniędzy”. To był ten pomysł. Jak się domyślacie, do duetu Nawrocki – Glapiński w sprawach finansowych mam ograniczone zaufanie, ale miałem jak najlepszą wolę. Jeszcze w czasie spotkania proponowałem podpisanie tego, co jest realnie na stole, a my usiądziemy rzetelnie i zastanowimy się, co można zrobić, by uzyskać dodatkowe środki. Mamy od lat ustawę, która mówi, że przy zysku w NBP, 5 proc. tam zostaje, a reszta trafia do budżetu. Powiedziałem prezydentowi, że gdy pojawi się zysk, to będziemy ten zysk brali z uśmiechem na twarzy i przeznaczymy go na bezpieczeństwo i zdrowie Polaków. Wszystko okazało się pretekstem do weta – mówił.
– Mamy wszyscy powód do niepokoju. Świat patrzy ze zdumieniem, jak można próbować zmarnować taką szansę, ale chcę powiedzieć zdecydowanie. Nie pozwolimy, by ta szansa została zmarnowana. Od dziś przystępujemy do pracy, aby tę szansę wbrew wetu wykorzystać i polską armię będą zbroić, polską granicę będą chronić ci wszyscy, którzy będą wyposażeni w to, co głównie produkujemy u nas w Polsce. W Polsce nie będą rządzić lobbyści obcych firm zbrojeniowych. Program Polska Zbrojna jest bezprecedensową rewolucją, która przyniesie nie tylko rozwój setek polskich firm, ale spowoduje, że zbudujemy naprawdę pełną suwerenność polskiej obronności. To był główny zamiar, gdy organizowaliśmy europejskie pieniądze. By Polska stała się suwerenna i autonomiczna. Szczególnie teraz, gdy widzimy, jak niebezpieczna może być zależność od innych państw, które nie są w stanie podołać dostawom. Wojna na Ukrainie i wojna w Iranie pokazują, że jeżeli nie będziemy mieli własnych możliwości, to będziemy na przegranej pozycji. Na pewno do tego nie dopuścimy. Wczorajszy ponury wieczór zamieniamy na dobry poranek. Z trudnym, skomplikowanym programem. Mogło być lepiej, ale przekazuję dobrą nowinę. Damy radę – zakończył premier.
