Nadzwyczajnie posiedzenie rządu. Donald Tusk reaguje na weto Karola Nawrockiego ws. SAFE

Przychody ze sprzedaży spółek PGZ (2023-2024) Foto: PAP

– Każdego dnia tłumaczyliśmy w stolicach europejskich, że Europa musi wziąć na siebie ciężar finansowania bezpieczeństwa Europy i tak powstały wielkie projekty. Większość z nich ulokowana jest w Polsce. Tarcza Wschód, najważniejszy element obrony wschodniej flanki NATO i Europy, a przede wszystkim obrony naszych granic. Program Polska Zbrojna, który jest i będzie oparty o pożyczkę SAFE, miał m.in. sfinansować kolejne wielkie zadania infrastrukturalne, które miały służyć obronie granicy. Program Polska Zbrojna oparty o ten tani, korzystny, europejski kredyt miał po pierwsze sfinansować na gigantyczną skalę zakupy dla polskiej armii, Straży Granicznej i Policji. Po drugie, miał być wielkim, bezprecedensowym strumieniem pieniędzy, który miał płynąć nie do koreańskich, amerykańskich, niemieckich czy szwajcarskich firm, tylko do polskich firm. To był drugi wymiar programu Polska Zbrojna – turbo przyspieszenie w polskim przemyśle zbrojnym, ale nie tylko. Dziesiątki, setki firm miały korzystać z tego projektu – dodał.

Donald Tusk: W Rosji jest pełne zrozumienie dla weta prezydenta

– Po trzecie program Polska Zbrojna to absolutnie niezbędne inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową, by plany operacyjne były do zrealizowania. Polska armia, polskie firmy, polskie mosty, drogi i koleje, które miały służyć bezpieczeństwu Polski. To wszystko miało być zasilone tą gigantyczną rzeką pieniędzy. To był najbardziej suwerenny polski projekt – wskazał Tusk.

– Nie ma przypadku, że dzisiaj w Europie zastanawiają się, co się stało, jak to jest możliwe. Tylko w rosyjskich gazetach jest pełne zrozumienie dla weta prezydenta. Nie będę tu niczego insynuował, ale fakty są okrutne dla reputacji prezydenta. Nie ma się z czego cieszyć. Nasza odpowiedź ma charakter konstruktywny. Przyjmiemy uchwałę, na podstawie której zrealizujemy program Polska Zbrojna. Będzie trudniej, czasami wolniej, będzie trzeba dużo więcej wysiłku włożyć, by przekonać wszystkich zaangażowanych w ten proces, bo nie będzie stosownych przepisów. Będziemy polegać na własnej sile i determinacji, ale zrobimy to. Ta uchwała pozwoli nam uruchomić program Polska Zbrojna. To jest nasza odpowiedź – mówił premier.

– Chcę powiedzieć wszystkim, którzy czekają na pieniądze. Weto prezydenta nas nie zatrzyma i nie zatrzymało. Przyjmiemy uchwałę, dzięki czemu te pieniądze i tak do was trafią. Na nas będzie spoczywał dużo poważniejszy obowiązek, jak bez ustawy sobie z tym poradzić, ale mogę przyrzec Polsce: program Polska Zbrojna będzie realizowany – zadeklarował.

Posiedzenie rządu. „Do duetu Nawrocki – Glapiński w sprawach finansowych mam ograniczone zaufanie”

Tusk odniósł się również do propozycji ogłoszonej przez prezydenta i szefa NBP Adama Glapińskiego. – Dlaczego powstała iluzja wielkich pieniędzy? Z najlepszą wolą wysłuchałem informacji pana prezydenta i pana prezesa o tym, jaki mają pomysł na pozyskanie środków z NBP. Nic w tej informacji nie było rzetelne ani prawdziwe. Nie chciałem o tym mówić publicznie, bo mówimy o ważnych polskich instytucjach, ale w tej konkretnej sprawie wymyślono bardzo niebezpieczną hucpę tylko po to, aby mieć alibi dla tego weta. Przyszli z pomysłem, że za dotknięciem przedziwnej czarodziejskiej różdżki zamienią 100 mld straty, o której napisał mi pan Glapiński w oficjalnym liście. (...) Gdy zapytałem o to, skąd nagle zysk, usłyszałem odpowiedź szokującą: „Bo przyszedł pan prezydent i powiedział, że dobrze byłoby mieć zysk. Byśmy wtedy zrobili, że nie musimy wziąć tych europejskich pieniędzy”. To był ten pomysł. Jak się domyślacie, do duetu Nawrocki – Glapiński w sprawach finansowych mam ograniczone zaufanie, ale miałem jak najlepszą wolę. Jeszcze w czasie spotkania proponowałem podpisanie tego, co jest realnie na stole, a my usiądziemy rzetelnie i zastanowimy się, co można zrobić, by uzyskać dodatkowe środki. Mamy od lat ustawę, która mówi, że przy zysku w NBP, 5 proc. tam zostaje, a reszta trafia do budżetu. Powiedziałem prezydentowi, że gdy pojawi się zysk, to będziemy ten zysk brali z uśmiechem na twarzy i przeznaczymy go na bezpieczeństwo i zdrowie Polaków. Wszystko okazało się pretekstem do weta – mówił.