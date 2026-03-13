Złoty pod presją. Dolar i frank drożeją przez napięcia na Bliskim Wschodzie
Piątkowy poranek przyniósł wyraźną słabość złotego. Nasza waluta traci na wartości, bo sytuacja geopolityczna daleka jest od ideału. Wojna na Bliskim Wschodzie trwa w najlepsze, a to powoduje ucieczkę kapitału od ryzykownych aktywów. Na rynku zyskują więc takie waluty jak dolar czy frank szwajcarski, a traci złoty. O poranku nasza waluta traciła wobec dolara już blisko 0,9 proc., a wycena „zielonego” zbliżyła się do 3,74 zł. Oczywiście wpływ na to ma także siła dolara na globalnym rynku. Para EUR/USD o poranku była bliżej poziomu 1,14 niż 1,15. Euro drożało w relacji do złotego o ponad 0,1 proc., do blisko 4,28 zł. Frank rósł o 0,4 proc., do prawie 4,74 zł.
Rynki oczywiście patrzą głównie na Bliski Wschód, ale dzisiaj jest dodatkowo ważny dzień z perspektywy makroekonomicznej. – Najważniejszą z publikacji będzie krajowy odczyt inflacji CPI – poznamy zarówno wynik za luty, jak i zrewidowane dane za styczeń. Będą to pierwsze odczyty uwzględniające coroczną aktualizację wag poszczególnych kategorii w koszyku CPI. Historycznie takie rewizje zazwyczaj prowadziły do obniżenia inflacji. Dziś poznamy też pakiet danych z USA dotyczących sytuacji konsumentów – dochody i wydatki gospodarstw domowych, popyt na pracę oraz deflator PCE za styczeń. Opublikowany zostanie również indeks nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan za marzec oraz rewizja PKB za IV kwartał 2025 r. – wskazują ekonomiści PKO BP.
Na brak emocji rynkowych inwestorzy z pewnością nie będą dziś narzekać. O poranku rządził jednak strach. Czy później się to zmieni?
We wtorek złoty wrócił do łask inwestorów, zyskując w odniesieniu do najważniejszych walut świata.
Nowy tydzień rozpoczął się od pogłębienia przeceny krajowej waluty, co przekłada się na zwyżkę notowań dolara, e...
Spadek zaufania inwestorów do ryzykownych aktywów nie pomaga krajowej walucie, której notowania nadal są pod pre...
Złoty w środowy poranek próbował odrabiać poniesione przez dwa dni straty. W kalendarzu mamy jednak dzisiaj posi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas