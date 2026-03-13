Co drożeje, a co tanieje w Polsce? GUS podał nowe dane o cenach

Roczna dynamika cen jest wręcz poniżej punktowego celu inflacyjnego NBP, acz wciąż w obrębie akceptowalnych wahań wokół niego (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.).

Inflacja na początku roku w Polsce. Co podrożało, co potaniało?

Dane GUS nie zmieniły istotnie obrazu sytuacji obserwowanego od miesięcy: towarowa „część” inflacji jest niska, dynamikę cen podbijają natomiast usługi. W lutym inflacja cen towarów wyniosła raptem 1 proc. r/r, co można wiązać z kilkoma czynnikami, m.in. rosnącym tanim importem z Chin (np. samochodów, elektroniki, mebli, sprzętu RTV/AGD) czy pozytywnymi trendami na światowych rynkach rolnych i surowcowych (co w obliczu wysokiej konkurencji dawało przestrzeń do obniżania ceny dóbr finalnych). Jeśli chodzi o ceny producentów w polskim przemyśle, to tam deflacja trwa już trzeci rok. Trudno więc, aby po stronie cen dla konsumentów w takich warunkach widoczna była presja.

Inflacja w Polsce Foto: PAP

Zgodnie z danymi GUS, w lutym żywność w Polsce była średnio o 2,1 proc. droższa niż przed rokiem. Mocno w górę poszły m.in. ceny wołowiny (o blisko 21 proc.), ogórków (ponad 32 proc.) czy czekolady (około 19 proc.), potaniały zaś m.in. wieprzowina (ponad 6 proc.), masło (22 proc.) oraz część warzyw (ziemniaki o 27 proc., kapusta, brokuły, cebula, ziemniaki, marchew czy kalafior o około 5-11 proc.). Wyraźnie podrożały też m.in. wyroby tytoniowe (o 19 proc.).

Jeśli chodzi o dobra trwałego użytku, zgodnie z danymi GUS meble były w lutym o około 0,5 proc. tańsze niż przed rokiem, zaś sprzęt gospodarstwa domowego o 3,5 proc. Paliwa w lutym były o blisko 8 proc. tańsze niż rok temu.

Zgodnie z danymi GUS, wyraźnie droższy niż przed rokiem był prąd (o 13 proc.), wzrosty w mniejszej skali odnotowały ceny ciepłej wody i centralnego ogrzewania (o 3,5-4,3 proc.). Mocno podrożało paliwo drzewne (w tym pelety i brykiety) – o około 22 proc. Więcej niż przed rokiem o około 7 proc. płaciliśmy za wywóz śmieci. Mniej z kolei m.in. za gaz (o 9 proc.).