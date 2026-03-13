Główny Urząd Statystyczny w lutym dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. System wag oparty jest na strukturze wydatków gospodarstw domowych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedzającego rok badany, obecnie 2025 r.

W strukturze wydatków gospodarstw domowych wzrósł udział w zakresie: użytkowania mieszkania lub domu, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa, rekreacji, sportu i kultury, zdrowia, ubezpieczeń i usług finansowych oraz żywności i napojów bezalkoholowych.

Obniżył się udział wydatków w zakresie: transportu, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego, odzieży i obuwia, informacji i komunikacji, restauracji i usług zakwaterowania, higieny osobistej, ochrony socjalnej oraz pozostałych towarów i usług oraz edukacji.