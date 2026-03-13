Szymon Hołownia: Powinniśmy wziąć pieniądze i z SAFE, i od Glapińskiego

- Dla mnie jest to sytuacja niewyobrażalna i nie do zaakceptowania, że prezydent, który powinien podpisać tę ustawę bez żadnych wątpliwości ją wetuje, że Sejm, który powinien procedować nad ustawą prezydenta mrozi ją i nad nią nie pracuje. To jest jakiś kompletnie niezrozumiały dla mnie chocholi taniec polskiej polaryzacji – mówił Hołownia.

„Zamrożona” ustawa to prezydencki projekt ustawy ws. Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych, który jest elementem realizacji zaproponowanego przez prezydenta i prezesa NBP programu „Polski SAFE 0 proc.”. Do Funduszu tego miałyby trafić m.in. środki z zysku generowanego przez NBP, które – jak wynika ze słów Glapińskiego – bank centralny chciałby wygenerować, zamieniając posiadane złoto na dolary (NBP dysponuje 550 tonami złota, które kupił po cenach niższych niż aktualne). Już dziś jednak – z mocy prawa – zysk osiągany przez NBP w 95 proc. trafia do budżetu państwa, przy czym rząd może nim dysponować swobodnie, a przyjęcie ustawy proponowanej przez prezydenta de facto pozbawiałoby rządzących takiej swobody.

- Pieniądze powinniśmy z SAFE wziąć. Powinniśmy wziąć pieniądze od Glapińskiego jeżeli teraz twierdzi że je ma. Nawet jeżeli nagle stwierdził, że je ma, dlatego., żeby Marty Kightley została na kolejną kadencję, bo jak rozumiem to jest element jego targu politycznego - mówił Hołownia. Kadencja Knightley, dotychczasowej wiceprezes NBP, bliskiej współpracowniczki Glapińskiego, niedawno się zakończyło. Wyznaczenie jej na kolejną kadencję zależy od decyzji prezydenta pod którą jednak kontrasygnatę składa premier.