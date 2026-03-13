Rzeczpospolita
Szymon Hołownia: Powinniśmy wziąć pieniądze i z SAFE, i od Glapińskiego

To co się wczoraj wydarzyło to bardzo zła wiadomość dla Polski - mówił w Sejmie były marszałek, a obecnie wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia, komentując zawetowanie przez prezydenta ustawy implementującej w Polsce SAFE.

Publikacja: 13.03.2026 10:08

Szymon Hołownia

Szymon Hołownia

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

- Dla mnie jest to sytuacja niewyobrażalna i nie do zaakceptowania, że prezydent, który powinien podpisać tę ustawę bez żadnych wątpliwości ją wetuje, że Sejm, który powinien procedować nad ustawą prezydenta mrozi ją i nad nią nie pracuje. To jest jakiś kompletnie niezrozumiały dla mnie chocholi taniec polskiej polaryzacji – mówił Hołownia.

Premier Donald Tusk
Polityka
Nadzwyczajnie posiedzenie rządu. Donald Tusk reaguje na weto Karola Nawrockiego ws. SAFE

„Zamrożona” ustawa to prezydencki projekt ustawy ws. Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych, który jest elementem realizacji zaproponowanego przez prezydenta i prezesa NBP programu „Polski SAFE 0 proc.”. Do Funduszu tego miałyby trafić m.in. środki z zysku generowanego przez NBP, które – jak wynika ze słów Glapińskiego – bank centralny chciałby wygenerować, zamieniając posiadane złoto na dolary (NBP dysponuje 550 tonami złota, które kupił po cenach niższych niż aktualne). Już dziś jednak – z mocy prawa – zysk osiągany przez NBP w 95 proc. trafia do budżetu państwa, przy czym rząd może nim dysponować swobodnie, a przyjęcie ustawy proponowanej przez prezydenta de facto pozbawiałoby rządzących takiej swobody.

- Pieniądze powinniśmy z SAFE wziąć. Powinniśmy wziąć pieniądze od Glapińskiego jeżeli teraz twierdzi że je ma. Nawet jeżeli nagle stwierdził, że je ma, dlatego., żeby Marty Kightley  została na kolejną kadencję, bo jak rozumiem to jest element jego targu politycznego - mówił Hołownia. Kadencja Knightley, dotychczasowej wiceprezes NBP, bliskiej współpracowniczki Glapińskiego, niedawno się zakończyło. Wyznaczenie jej na kolejną kadencję zależy od decyzji prezydenta pod którą jednak kontrasygnatę składa premier. 

- My mamy wojnę za granicą. W polskim interesie jest to, żeby tych pieniędzy było więcej a nie mniej – dodał Hołownia. 

- W normalnym kraju powinniśmy te pieniądze (z unijnego SAFE i z programu "Polski SAFE 0 proc. - red.) do siebie dodawać, a nie odejmować - podkreślił. 

