W środowisku mówi się o tym, że utrzymanie tych rozwiązań jest po prostu wygodne dla obecnego prokuratora generalnego. Mogą bowiem posłużyć do wszczynania dyscyplinarek osobom podważającym legalność powołania swojego przełożonego. Cześć prokuratorów wciąż kwestionuje tryb dokonania zmian na stanowisku Prokuratora Krajowego i co za tym idzie dokonywanych później nominacji przez tymczasowo pełniącego funkcję p.o. PK Jacka Bilewicza.

- Wieżę głęboko, że taka intencja nie przyświecałaby nigdy panu ministrowi i prokuratorowi generalnemu, który wie, że są to przykłady ustawowego bezprawia. Myślę, że jest to po prostu zwykłe przeoczenie możliwe do naprawienia w toku dalszych prac parlamentarnych – uważa prok. Kmieciak.

Stowarzyszenie odniosło się też do zaprezentowanego przez MS projektu „ustawy o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa przez uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018-2025”.

LSO stanowczo sprzeciwia się jakiejkolwiek możliwości automatycznego przywracania do służby prokuratorskiej osób, których powołania lub awanse były konsekwencją działań nielegalnie ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa w latach 2018–2025.

Lex Super Omnia nie chce byłych sędziów w szeregach prokuratury

- Ci prokuratorzy zrzekli się swojego urzędu. Świadomie wzięli udział w niekonstytucyjnej procedurze. Nie widzę żadnego powodu, by wprowadzać jakikolwiek automatyzm. Jeśli usunięci z urzędu sędziowie będą chcieli na powrót stać się prokuratorami, to będą musieli stanąć do konkursu. Powrót do służby może nastąpić wyłącznie po indywidualnej, wnikliwej weryfikacji spełnienia wszystkich wymogów przewidzianych w art. 75 ustawy – Prawo o prokuraturze, a w szczególności rzeczywistego wykazania cechy nieskazitelnego charakteru – mówi prok. Kmieciak. Zastrzegając, że nieskazitelność ta musi być rozumiana surowo: jako trwała postawa niezależności, uczciwości i wierności zasadom państwa prawnego, a nie jako formalne spełnienie minimalnych wymogów.