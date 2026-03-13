SonarHome.pl bierze pod lupę transakcje na rynku mieszkań w 2025 r. Eksperci wskazują na wyraźną różnicę między cenami ofertowymi a transakcyjnymi. Z szacunków wynika, że różnica ta wynosiła od 11 proc. w Poznaniu i Krakowie do 15 proc. w Warszawie. W Łodzi, Gdańsku i we Wrocławiu to ok. 14 proc.

Oznacza to, że np. w Warszawie różnica to ok. 2,2 tys. zł za metr mieszkania z drugiej ręki, a w Łodzi niespełna 1 tys. zł. – Są to więc konkretne kwoty – mówi Anton Bubiel, ekspert rynku mieszkaniowego SonarHome.pl. – W przypadku lokalu o powierzchni 40 mkw. w Warszawie przeciętna różnica między ceną ofertową a ceną transakcyjną mogła wynosić ok. 88 tys. zł, podczas gdy w Łodzi było to ok. 40 tys. zł. Dane te pokazują, że mimo stabilnych stawek ofertowych negocjacje nadal odgrywały dużą rolę – zauważa.

Dominacja mieszkań średniej wielkości

Jak wynika z analiz SonarHome.pl, pod względem struktury podaży sytuacja na rynku wtórnym w 2025 r. była stosunkowo stabilna. Największą część ofert w analizowanych miastach stanowiły lokale o powierzchni od 40 do 60 mkw. – W praktyce oznaczało to, że na rynku dominowały lokale dwupokojowe, które najlepiej odpowiadają potrzebom zarówno kupujących na własne potrzeby, jak i inwestorów – zauważa Anton Bubiel.

Według danych SonarHome.pl udział najmniejszych mieszkań, poniżej 40 mkw. był zróżnicowany w zależności od miasta. Najwięcej ofert takich mieszkań pojawiało się w Łodzi – stanowiły 32 proc. całej podaży. W Krakowie ich udział wynosił 28 proc., a w Warszawie 27 proc. Najmniej małych mieszkań dostępnych było we Wrocławiu – to ok. 21 proc. oferty.